三中全会将如何为中国经济"指明方向"？

中国二十大三中全会将于下周在北京开幕。在当前经济低迷、失业率高企、老龄化严重以及地缘政治关系日趋紧张的大背景下，姗姗来迟的"三中全会"将如何为中国经济"指明方向"，自然受到了格外的关注。

（德国之声中文网）按照惯例，三中全会通常都是在党代会召开后的次年秋季举行，"中共20大"于2022年10月中旬举行，20大三中全会也本应于2023年的秋季举行。但直到今年春季，中国官方仍迟迟不就"三中全会"的会期做出明确表态，这也就引发了各方的猜测：中共高层权斗加剧、各方无法就经济政策取得统一等说法一时间甚嚣尘上。

不过，在长期关注中国经济的德国维尔茨堡大学教授费舍尔（Prof. Dr. Doris Fischer) 看来，三中全会会期被推迟的说法并不成立。她表示，习近平任内，中共党内的许多惯例都已被打破，因此以以往惯例认为三中全会应在去年秋季举行，也许本身就没有根据。费舍尔表示：

"如果我们能确定，三中全会的会期确实被推迟了，那最大的可能性就是党内最高层出现了意见分歧。过去几周，中国国内就经济政策走向相对公开的讨论，似乎可以佐证这一观点。"

由新的财税体系进行再分配

按照以往的经验，中共历届党代会后的三中全会都是以讨论经济政策为主题，为今后五到十年的经济发展制定大政方针。1978年的十一届三中全会全会，已故中共领导人邓小平发出了"改革开放"的号召，为日后中国经济的快速发展奠定了基础。本次三中全会前夕，中国党和国家领导人习近平也在不同场合不断重申"深化改革"的重要性。那么，三中全会将如何为中国经济指明方向呢? 费舍尔认为："很多人期望能够出台深入而广泛的税务改革计划，这将有利于重新调整中央和地方政府的税收分配。"

房地产危机令债台高筑的地方财政雪上加霜。 图像来源: CFOTO/picture alliance

长期以来，地方政府债台高筑、财政入不敷出一直是困扰中国经济的大问题。而随着房地产泡沫的破灭，地方又失去了出售土地这一重要收入来源。6月21日，路透社援引知情者报道称，三中全会将为中央和地方税收失衡寻找应对方案，有望让地方政府保留较多税收。微信公众号《政事堂2019》也在7月6日发文指出，三中全会的两条主线之一就是"由新构建的财税体系来取代旧的金融系统，进行再分配，维护共同富裕，这个追求的是公平。"

对于三中全会能否为大刀阔斧的税改方案铺平道路，以及相应措施能够奏效，费舍尔并不乐观。她说：

"疫情之后，中国经济并没有像人们预期的那样得到迅速恢复，原因是多个层面的。其中包括：房地产危机以及与之密切相关的地方财政困境，疲软的内需，结构性的就业问题以及国内外对中国经济及政治形势普遍性的缺乏信心。"

习近平不认为中国经济偏离了轨道

当被问及，习近平主导下的"三中全会"是否能让中国经济步入正轨时，费舍尔表示：

"这取决于如何来理解'步入正轨'。我的推测是，习近平并不认为中国经济偏离了轨道，更不会认为中国政府的错误政策导致了当前中国遇到的大多数问题。他把当前中国的经济困境归咎于复杂的全球局势，其中美国的不友好政策扮演了重要的角色，欧洲则扮演了次要的角色。如果我的这一推测是正确的，那么中国就将不会回归贸易战或疫情前的经济政策。"

费舍尔指出，如果"步入正轨"指的是让国内外投资者和消费者对中国经济发展前景恢复信心，并对各自的投资或消费行为做出相应的调整，那么，"对于这样的'步入正轨'能否出现，我更多是持怀疑态度。"

（综合报道）

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