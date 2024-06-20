三中全会在即 习近平重申反贪腐

中共二十届三中全会预计7月登场，中国国家主席习近平本週召开中央军委政治工作会议，强调“党对军队绝对领导”，重申“军中不能有腐败份子藏身之地”。

（德国之声中文网）中国本週一至週三（6月17日至19日）在中国共产党革命圣地——延安举行近10年来首场中央军委政治工作会议。官媒新华社指出，本週会议是由习近平亲自决定召开。

根据央视报道，习近平17日在演说中强调“坚持党对军队绝对领导”，并且应“明确枪杆子要始终掌握在对党忠诚可靠的人手中……明确军中绝不能有腐败分子藏身之地”，“铲除腐败孳生的土壤和条件”。

习近平还指出，当前“世情、国情、党情、军情”都在发生“复杂深刻变化”，“我军在政治上面臨的考验错综复杂”，要一刻不停推进政治建军。

中国火箭军去年成为解放军打贪腐“重灾区”。（资料照） 图像来源: Wu Xiaoling/Photoshot/IMAGO

习近平自2012年上任以来不断反腐打贪，有意见认为，此番言论显示他在根除解放军内部腐败方面遭遇困难。

美国麻省理工学院安全研究计划主任傅泰林（M. Taylor Fravel）向《华尔街日报》表示，中国解放军过去几年持续受到高层腐败丑聞及整肃的困扰，“无论这些整肃背后的原因是什么，这样的情况都需要再重申‘党对枪杆子的控制’还有对党的绝对忠诚”。

傅泰林也认为，习近平近年来强化军中打贪是受到了俄罗斯在乌克兰战事受挫影响，多名军事专家将部分原因归咎于俄军内部普遍存在的腐败问题，“正如我们从俄罗斯入侵（乌克兰）中了解到的，腐败的军队很有可能在战场上表现严重不佳”。

解放军人事异动引质疑

自去年以来，中国解放军经历了大规模的反腐败整肃，至少9名解放军将领和4名国防工业国企高管被从国家立法机构中撤职，其中包括监管战术和核弹头飞弹的火箭军高层。其他还有多名军工企业老板被撤销政治委员资格。

多起军方涉贪的重大人事异动显示出解放军贪腐问题，也引发外界对其战备状态的质疑。

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

去年10月，北京无预警宣布免去时任国防部长李尚福的职务，且未给出任何说明，他在中央军委网站上的相关资讯也在今年2月遭到删除。路透社报道称，李尚福是因为涉及采购军事装备贪腐而受到调查。

李尚福被撤职前，曾消失在公众视野中长达2个月，引发国际关注。随后又发生9名解放军高阶军官因涉嫌“严重违纪违法”，被罢免全国人大代表职务，约半数人都属于火箭军。

今年7月，中国延宕数月的三中全会即将举行，外界预期将讨论中国经济改革并处理人事问题，包括正式罢免早前已被撤职的前外交部长秦刚、前国防部长李尚福的中共中央委员职务。

（综合报道）

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