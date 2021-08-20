三个月内确诊从数百降至个位数 台湾如何做到?

（德国之声中文网）台湾今年5月起爆发一波新的本土疫情，短短3个月内，新冠确诊数从1千多人增至1.5万人，死亡从1百多人增至800人，是新冠疫情发生以来，台湾面临最严峻的疫情考验。

这段时间，台湾防疫警戒提升至三级，实施类似软性封城的措施，像是居家上班上课丶餐厅禁止内用丶娱乐产业关闭等，台湾的社会气氛也因确诊数和死亡数居高不下而低迷，直至8月初疫情才逐渐缓和。

公卫学者分析，台湾能控制住这波疫情，除了基本的防疫措施如戴口罩丶社交距离及匡列确诊者进行隔离等，大量筛检以及台湾地方基层丶民众合作，功不可没。但学者同时也提醒，台湾接下来的防疫挑战是Delta变种病毒，并直言「Delta变种病毒一定会传至台湾，是时间早晚的问题。」

扩大筛检丶软封城

前院长台大公卫学院前院长詹长权向德国之声表示，台湾面对的病毒株是以英国病毒（Alfa）为主，传染力不及Dela病毒，但传播力仍高，广筛阻挡疫情传播的重要关键。

他说：「台湾透过广筛方式找出无症状感染者，提早发现才能阻断传染链。」这还需要台湾精准且快速的的疫调，像是匡列确诊者，公布足迹，筛检接触者等。

事实上，台湾5月爆发这波疫情前，仅针对有症状者检测，因应这波疫情才将筛检对象扩大至有接触史的人，不过起初也遇到筛检量能不足的困境，几周後才逐渐补足。

美国史丹佛大学公卫政策教授王智弘（C. Jason Wang）也表示，除了软性封城，台湾疫情能缓和还可归功於大量筛检。台湾从5月中开始实施「三级防疫警戒」，严格规定室内5人丶室外10人之聚会人数上限，以及强制关闭娱乐场所丶要求餐厅停止开放内用等防疫措施。

民众合作及基层卫生体系

台湾人的公卫观念及警觉力也成了抗疫助力，詹长权说：「台湾人的卫生意识高，会提高警觉，做的防疫措施比政府规定的还要多，因此社会流动性很快就降低，减少人与人的接触。」

他也向德国之声指出，地方政府匡列感染者及接触史也很重要。他并举例，彰化疫情调查非常快速，精准的疫调，找出感染者扩大匡列并隔离，「很快找到从台北万华回到彰化的人，阻断社区感染」。

基层了解乡镇居民样态，像是民众常聚集的地区，才能在最短时间内决定筛检对象，截断病毒传播链。詹长权举例，屏东地形狭长，但人们的生活圈有很清楚的模式，因此能直接针对地点来扩大筛检。

王智弘也指出，台湾民众的配合度是防疫关键，他向德国之声说：「民众自律，互相监督，若有确诊者到处跑，就会通报」，并补充，「文化上，台湾人自我保护（Self-Preservation）及生存的意识高，与西方人的冒险精神不同，所以面对疫情台湾人更谨慎小心，也是能控制疫情的原因。

挑战仍在

不过，这波疫情也为台湾带来惨痛代价，不到三个月就失去800多条宝贵人命，经济也受到重创，6月的失业率4.8%，失业人数达57万人，创下10年来新高纪录。

台湾的新冠患者的死亡率偏高是严重问题，彭博社曾报导，从去年初以来，台湾的新冠肺炎死亡率高达5%，比香港的1.8%及新加坡的0.1%高出许多。詹长权向德国之声分析原因称，除了因台湾未普筛，无法掌握所有确诊人数，导致分母较多而使死亡率增加，另一个原因是医疗量能不足。

台湾5月疫情爆发後，出现医疗量能不足的情况，6月更将疫情严峻的北部医院的确诊病患，移送至南部以舒缓医疗量能，直到住院率下降後，医院量能才逐渐缓和。

王智弘提醒，医院病房的增加速度远不及病毒传播速，这一波疫情对台湾而言是个警讯，因为病毒在转变，台湾战斗力要加强，「这是个教训」。

詹长权则表示，台湾的医疗量能是很大问题，建立「方舱医院」作为中继站有其必要。他说：「台北之前曾改装旅馆作为类似方舱医院安置确诊病患，但仅有硬体还不够，强烈建议现在就必须建立方舱医院，以防范接下来变种病毒可能带来的新一波疫情。」

疫苗覆盖率低

根据台湾卫福部统计，台湾疫苗接种人口涵盖率已达40%，但完整施打两剂疫苗的人口仅不3%，学者认为「仍太低」。

目前医界大部分认为，Delta病毒是台湾即将面对的最大挑战。新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副教授库克（Alex Cook）表示，虽然疫苗接种仍是摆脱疫情的关键，但像是两剂疫苗覆盖率已达近八成的新加坡，Delta变种病毒仍能在其社会中传播。

王智弘向德国之声解释，已接种疫苗的人仍会染上Delta，通常症状轻微或无症状，但其病毒量仍高，会传染给没有接种疫苗的人。他直言：「台湾的挑战很大，因疫苗接种率太低，就算完整接种两剂，Delta有很多『突破性感染』，传播速度快，很危险。」

詹长权肯定地说：「Delta变种一定会传入台湾社区，只是时间早晚问题。」他强调，筛检非常重要，并指出，台湾目前的筛检量每日约一万至两万件，他认为这样的量能仍不足，至少要每日筛检五到十万件，同时定期找出确诊个案的病毒株类型。

「清零」是目标吗？

另外，随着新加坡等国的防疫政策逐渐朝向「与病毒共处」，「清零」与否也成为台湾社会讨论的议题。

王智弘认为，除非全民普筛，否则「清零」几乎不可能，也没有必要，并解释：「有很多人是无症状感染者，若没有筛检也不会找到，因此『清零』是几乎不可能的事」。

他强调，应持续鼓励民众接种疫苗，当疫苗接种率达到人口数的七到八成时，病毒就比较无法传播。王智弘向德国之声说：「其实也没有必要每个都筛检，虽然有接种疫苗後仍会有『突破性感染』和无症状感染，但若不致死也不需住院，新冠病毒对我们的影响就会像感冒一样」。

由於台湾仍实施严格的边境管理措施，王智弘建议，在持续管控边境下，可以透过疫苗接种与否来安排隔离措施，至於在防止Delta病毒上，则以筛检方式找出入境Delta病毒感染者。他说：「毕竟一直封锁边境，也不是很好，若要大家在家里面不出门，一个社会很难永远这样下去。」

詹长权也认为，「清零」目前只在中国实施，需要有公权力介入，付出很大代价，在民主国家比较难实施。因此，不应该以「零确诊」为目标，而是要降低死亡率，将台湾的死亡率降低到进步国家的标准。

库克也表示类似看法，他认为「清零」不切实际，而是应通过疫苗覆盖率降低死亡率。他透过电邮向德国之声表示：「人们要嘛就是得无限期保持如战争状态或与世界隔绝，不然就得接受新冠肺炎会持续在社区传播，但通过疫苗抑制死亡数。」

但库克也说，就台湾而言，在疫苗接种率仍然相当低的情况下，放弃「零确诊」政策可能还为时过早。

台湾疫情指挥中心24日表示，「清零」不是台湾目标，但要把所有却这病人找出来治疗，避免在社区传播。指挥官陈时中说：「目前台湾经济并未因边境管控而受影响，靠这样的措施，让内需市场复苏。边境严管，社区良好的疫调跟疫情控制，让国民恢复正常生活。」

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