三个月不见 美军再次借道台湾海峡

(德国之声中文网) 22日，台湾国防部证实有两艘美国军舰，飞弹巡洋舰「安提坦号」(USS Antietam CG-54)驱逐舰「柯蒂斯威尔伯号」(USS Curtis Wilbur DDG-54 )，行经台湾海峡，从鹅銮鼻海域由南向北航行。但国防部表示此次美舰通过台湾海峡国际水域为例行性，并表示其他相关细节由美国政府说明。

路透社报道，美国太平洋舰队的副发言人克里斯藤森(Nate Christensen)在声明中说到:「美舰通过台湾海峡展现了美国捍卫印太地区的自由、开放的决心。」他也表示接下来美军会继续在「任何国际法允许的区域」运作。

美国的行为冒着激怒中国的风险，毕竟中国一直都宣称拥有台湾的主权。目前，中国还未对此举发表回应。

美国国务院亚太事务副驻卿薛瑞福(Randall Schriver)告诉美国防长马蒂斯的随行记者说，上周四，在亚洲安全论坛的场外会议中，美国防长马蒂斯对中国防长魏凤和会晤，重申美国没有改变对台政策上的立场，也没有改变一个中国的立场。

七月，美军也曾经派军舰借道台湾海峡，与前一次类似行动相隔约一年。这也就是说，昨日的行动与前一次间隔时间较短，显示出美军借道更频繁。

虽然美国与台湾没有正式的外交关系，但是台湾一直都是美国武器的大买家。美国国防部一度透露，从2010年至今，卖给台湾的武器总计约150亿美金。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)