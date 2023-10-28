三个反叛组织联手行动 袭击缅甸政府军

（德国之声中文网）一个少数民族反叛组织联盟周五（10月27日）在缅甸东北部向缅甸军政府发起协同进攻，以夺取靠近中国边境地区的军事目标。

自称为"三兄弟联盟"的若开军、缅甸果敢民族民主同盟军和德昂民族解放军在联合声明中表示，他们已在缅甸掸邦展开"1027行动"。这次进攻可能为缅甸内战开辟一条新的主要战线。

反对者联合发起大规模协同攻击比较少见。缅甸军政府的部队在武器装备和人员训练方面拥有巨大优势。

联盟军发表声明说："我们发动这次行动有多个主要目标，保护平民生命，维护自卫权，维持对我们领土的控制以及坚决还击军政府持续的炮击和空袭，是我们的共同愿望。"

军政府发言人苏敏敦少将在接受亲军方媒体NPNews电话采访时承认，掸邦北部城镇遭到攻击，而一些安全部队人员在清水河镇被打死，但没有透露具体人数。清水河是一个与中国接壤的小镇，位于缅甸第二大城市曼德勒东北约320公里处。

军政府发言人苏敏敦少将

联盟军声明：铲除军事独裁统治

与生活在边境地区的其他少数民族一样，数十年来，叛军联盟中的各组织一直在向缅甸中央政府争取更大的自治权。

2021年2月军方从昂山素季的民选政府手中夺权后，军队与包括联盟成员在内的许多少数民族武装组织之间的战斗愈演愈烈。

包括三兄弟联盟在内的几个组织与在军方夺权后成立的主张民主的民兵合作。这些民兵被统称为人民保卫部队，目前在缅甸大部分地区与官方军队作战。

联盟军在声明中说，其成员还"致力于铲除压迫性的军事独裁统治，这是缅甸全体人民的共同愿望"。

缅甸果敢地区聚居大量华裔居民, 图为2015年一名果敢民族民主同盟军士兵在清水河街头

交战双方与中国的关系错综复杂

北部少数民族团体的政治活动十分复杂，因为该地区与中国接壤，而中国与缅甸军政府保持着良好的关系。联盟中的各团体也与中国保持良好关系，并誓言保护在其领地由中国支持的投资项目。

另一个与中国的联系是，缅甸民族民主同盟军所属果敢民族属于华裔。

据报道，战斗是于黎明时分开始，多地同步袭击。掸邦北部的皎梅、贵概、腊戍、老街、木姐和南坎等城镇都发生战斗。

社交媒体上流传的照片显示了多具显然是在战斗中丧生的安全部队人员的遗体、一些被俘士兵以及受损坏的收费站。

当地网络媒体SHANNews报道称，贵概和南坎镇的炮火造成4人死亡，其中包括3名儿童，另有6人受伤。

一名不愿透露姓名的老街警队成员告诉美联社，在果敢民族民主同盟军袭击巡逻车和检查站后，至少有17名警察死亡，包括一名中尉，并有其他人受伤。

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打击网络赌博和诈骗

声明还称，其致力于"打击困扰缅甸，特别是在中缅边境地区广泛存在的网络赌博和诈骗行为。"指的是有组织犯罪集团在赌场和其他场所进行网络和电话诈骗。他们的雇员数以千计，其中许多人是被虚假的工作机会从中国骗来的，最终被迫在近似奴役的条件下工作。

这些犯罪集团以华人为首，通常与缅甸当地军阀合作。最近几周，中国政府加大了对这些行动的打击力度，数千名涉案者已被遣返中国。

（美联社）

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