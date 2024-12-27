三个三峡：中国批准雅鲁藏布江特大水电工程

中国政府批准在西藏雅鲁藏布江下游建设全球最大的水电项目。该工程发电能力预计是三峡大坝的三倍，同时也引发了印度和孟加拉国等下游国家的担忧。

（德国之声中文网）中国政府近日批准了雅鲁藏布江下游特大水电项目的建设计划。根据官方媒体新华社的报道，该项目每年预计发电3000亿千瓦时，是目前世界最大水电工程三峡大坝设计容量的三倍。

潜力与挑战

雅鲁藏布江在流经西藏高原时形成了全球最深的峡谷。根据《华盛顿邮报》的报道，该峡谷垂直落差接近1.8万英尺（约5486米），为水电开发提供了巨大潜力。工程的总投资可能超过1万亿元人民币（约合1370亿美元），远超三峡大坝的2542亿元人民币建设成本。

《华盛顿邮报》报道称，北京长期以来将雅鲁藏布江湍急的水流视为尚未开发的重要可再生能源来源。雅鲁藏布江特大水电工程被纳入中国共产党2021年发布的最新五年经济发展计划，成为中国绿色能源发展的重要一环。

官方表示，该项目将助力中国实现碳中和目标，并推动工程相关产业发展，同时为西藏地区创造大量就业机会。新华社报道称，该项目将为西藏各民族带来“获得感、幸福感和安全感”。

然而，有关该工程可能涉及的移民人数及对脆弱生态系统的具体影响，目前尚无详细披露。

雅鲁藏布江特大水电工程总投资可能超过1万亿元人民币（约合1370亿美元），远超三峡大坝（图）的2542亿元人民币建设成本 图像来源: CC/kthypryn

下游国家的关注

雅鲁藏布江流出西藏后成为印度和孟加拉国的重要河流，分别称为布拉马普特拉河和贾木纳河。在印度，雅鲁藏布江流经阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh），而中国声称该地区是其领土的一部分。

根据路透社的报道，印度认为该项目可能改变河流流量和路径，从而影响农业、渔业及数百万人的生活。2020年，中国外交部曾表示，中国有“合法权利”开发雅鲁藏布江水资源，并承诺充分考虑下游国家的利益和影响。

环境与地质争议

雅鲁藏布江流域也是地球上生态最为脆弱的地区之一。人权组织和生态保护机构警告称，大规模水电开发可能导致土地侵蚀、生物多样性减少，并迫使当地社区迁移。

雅鲁藏布江的下游是印度的布拉马普特拉河 图像来源: Biju Boro/AFP/Getty Images

中国研究人员也对在雅鲁藏布江陡峭而狭窄的峡谷中进行大规模开挖和建设表示担忧，认为这可能增加地震高发区的滑坡和泥石流频率。《华盛顿邮报》在相关报道中指出：四川省地质局的一位高级工程师在2022年曾发出警告称，即使大坝本身能够抵御地震冲击，但“地震引发的滑坡和泥石流往往无法控制，也将对项目构成巨大威胁”。

尽管面临这些问题，中国政府仍视其为全球绿色能源转型的重要一步。官媒“新华社”报道称： 雅鲁藏布江下游水电工程是坚持生态优先的安全工程。通过大量地质勘探和技术积累，“已为科学、安全、高质量”开发工程奠定了“坚实基础”。《南华早报》在相关报中指出，该工程预计投资规模将创下全球基建项目新高的同时，将面临“前所未有的工程技术挑战”。

（路透社、新华社、《南华早报》、《华盛顿邮报》）

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