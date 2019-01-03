万豪国际酒店集团证实数亿客户信息被盗

（德国之声中文网）据万豪国际集团周五（1月4日）公布的消息，其旗下的喜达屋酒店遭受大规模黑客攻击，约有525万未加密的客人护照号码被盗。加密名单中也有约2030万顾客的护照号码落入黑客之手。

《华尔街日报》援引一位不愿透露姓名的美国官员的话说，被盗的护照号码对情报机构来说可能尤其具有价值。例如这些信息可为中国情报机构监控其旅行在外的政府官员和商人提供更多方便。

同时, 万豪国际集团还下调了受影响顾客的数量。去年11月底，万豪集团宣称酒店客流量达到5亿人次。但经过调查后现在宣称，客流量最多达到3.83亿人次。由于有些客人多次在酒店登记入住，因此对受影响客人的数量目前难以估量。

据称，这些黑客还盗窃了860万张加密的信用卡数据。万豪集团没有说明，黑客是否还获得了数百万张银行支付卡的密码信息。

喜达屋酒店旗下还包括威斯汀、喜来登、艾美、瑞吉和W酒店。据万豪集团去年11月份公布的消息称，从2014年就出现了对喜达屋酒店数据的未授权访问。2016年，万达国际集团出资136亿美元收购了喜达屋，显然收购时酒店就带有安全漏洞。现在，喜达屋的电脑系统已经被淘汰。

李京慧/任琛（德新社）