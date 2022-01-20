万湖会议80周年 德以吁联合国通过决议制止反犹主义

（德国之声中文网）德国驻以色列大使瓦苏姆-莱纳（Susanne Wasum-Rainer）和以色列驻德国大使伊萨哈罗夫（Jeremy Issacharoff）周四（1月20日）在德国《每日镜报》和以色列《晚报》联合发表文章，表示德以两国将在联合国提交一份谴责否认犹太人大屠杀行为的决议案。

客座文章称，纳粹对犹太人大屠杀的事实迄今依然被一些人驳斥，其独一无二的历史特性被刻意淡化。对这一反人类罪行的否认和淡化不仅出现在政治极端份子中，而且是一个社会性和国际性的现象。

因此德国和以色列将于本周四（1月20日）向联合国提议通过一份谴责否认犹太人大屠杀决议，呼吁全世界承担政治责任的人士予以支持。文章表示，这份决议应向所有致力于多元和宽容的国家和社会发出一个信号：“纪念犹太人大屠杀，对避免这样的罪行重演，是必不可少的”。

否认犹太人大屠杀，不仅是对这场种族灭绝的受害者及其后人、对全世界犹太人和以色列国家的伤害，而且也是对“全世界和平共处的基本前提的打击”。

两位大使还就如何制止否认犹太人大屠杀提出了行动建议。包括统一对反犹主义的定义，在教育和普及历史知识方面加大投入以及采取措施制止社交媒体上对犹太人大屠杀的质疑和淡化言论。

观看视频 02:01 大屠杀前奏——80年前的万湖会议

万湖会议——大屠杀的脚本

1942年1月20日，在柏林郊外风景宜人的万湖（Wannsee）湖畔一座别墅里，十几名纳粹高官召开了一次秘密会议，讨论“最终解决欧洲犹太人的问题”，即历史上著名的“万湖会议”。

对犹太人有组织的大屠杀在此之前就已开始。在所谓的"犹太人问题最终解决方案"出台之时，就已经有数十万犹太人在各国被杀害。历史学界认为，万湖会议的目的是部署任务，磋商各部门（如交通部、外交部等）间的协调，制定以工业化手段驱逐和屠杀数百万犹太人的计划。

二战后被发现的万湖会议记录，成为一份珍贵的历史文献，是纳粹有计划地灭绝欧洲犹太人的重要罪证。记录文字中虽然用语模糊隐晦，仅出现诸如"迁移"、"最终解决"、"特别处置"等说法，但其意图已十分明确。大屠杀的重要责任人之一阿道夫・艾希曼(Adolf Eichmann) 1961年在法庭上承认，当时“对各种处决方法进行了讨论”。

在万湖会议80周年之际，德国外交部长贝尔博克以此为由发表的声明中，提到了外交部对犹太人大屠杀应承担的的历史责任。“我们永远不会忘记德国对他们（犹太人）的所作所为”，她说，“对他们的苦难，那些曾为纳粹政权的罪行和民族屠杀效力的外交部官员也负有责任。”

（综合报道）

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