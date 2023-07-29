“万岁，泽连斯基”讽刺短片热传 背后是谁的政治宣传？

（德国之声中文网）这部短片近日在社媒上热传：2023年在德国西部普法尔茨，一家人正在看电视，突然门铃响了，外面是数位德国联邦国防军军人。站在最前面的女军人说：“你好。”然后军人们大步进屋，对客厅进行了扫荡，拿走了包括电视机在内的所有物品，而被收缴的电视在播放德国总理肖尔茨的画面，其中肖尔茨正高声说，“我们将继续支持乌克兰，进行财政援助、人道主义援助”。正当这家人面面相觑之时，女军人把乌克兰总统泽连斯基的画像挂在了客厅，并说：“Heil Selenskyj！”（意思是“万岁，泽连斯基”，影射纳粹礼“Heil Hitler，希特勒万岁”）。男主人也跟着重复“Heil Selenskyj”，就像在纳粹时代一样。

这之后，屏幕上出现了这样一段话：“你的家在北约吗？那就接受北约进驻你家。”然后又出现这样一段信息：“2022年初以来，超过220亿欧元德国预算流向乌克兰。”

影片结尾，女军人从小男孩手中抢过毛绒猎豹，说“猎豹”（影射德国援助乌克兰的豹式坦克），并再次高呼“Heil Selenskyj”。

讽刺短片出自谁之手？

这部讽刺短片的信息非常鲜明：德国当局从民众那里巧取豪夺，只为了支持乌克兰。该片7月26日出现在网上，随即引发热议，甚至中国舆论也关注到了这个短片。

德国二台（ZDF）报道指出，多家俄罗斯官媒都对短片进行了报道。一些俄罗斯Telegram帐号表示，该影片来自德国选项党（AfD）。毕竟，这个右翼民粹主义政党曾对于德国政府给予乌克兰武器、财政援助进行批评，并对俄罗斯持相对友好的立场。

不过，DW、ZDF等德媒对此进行了事实核查：德国选项党已经否认与该短片有关。同时，更多线索指向俄罗斯。

DW事实核查小组表示，目前尚未澄清这段影片的幕后是谁，大多数反向图片搜索都无果而终，不过，影片开头的房屋可能是德国普法尔茨州2017年的一张照片。有专家在接受DW采访时表示，短片符合俄罗斯的宣传模式。

ZDF的报道指出，主演这部短片的全部是俄罗斯演员。“其中的女主人是俄罗斯电视剧女演员朱莉娅·孔纽霍娃（Julia Konyukhova）；男主人由圣彼得堡剧院演员瓦伦丁·沃罗比约夫（Walentin Worobjov）扮演，他曾在去年12月的一个宣传视频中出现过。女军人则由女演员朱莉娅·曼德里科（Julia Mandriko）扮演。”

德国是否真给了乌克兰220亿欧元？

影片最后声称“德国向乌克兰提供了超过220亿欧元”，这一说法的真实性如何？DW事实核查小组指出，德国政府网站上确实能看到相关消息：“自俄罗斯入侵乌克兰以来，德国提供了近220亿欧元，用于对乌克兰的援助”。

不过，ZDF的报道指出，总支出的220亿欧元并非像短片中所说的直接“流向乌克兰”，而是很大一部分（140亿欧元）用于在德国支援乌克兰，例如，对于德国各地收容难民的财政支持、为在德国的乌克兰科学家提供奖学金等等。

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短片的目标群体是哪国民众？

德国联邦宪法保护局（BfV）在回应ZDF提问题时表示，该片的目的是为了“煽动德国民众反对德国政府、反对德国支持乌克兰”。

研究虚假信息问题的雷娅·弗鲁威特（Lea Frühwirt）在接受DW采访时说：“这个短片符合俄罗斯的两个典型宣传主题。第一，乌克兰是由纳粹统治；其次，德国支持乌克兰是在危害本国人民。”

弗鲁威特表示，这个短片除了试图影响德国受众对乌克兰的支持之外，主要是为了向俄罗斯民众传递信息，因此开始才会传出该短片来自德国选项党的说法，是为了表示，“在德国也有许多亲俄的声音，并非人人都支持乌克兰”。

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