 万圣节讲“鬼话”: 适当的恐惧有益健康？ | 所有节目 | DW | 31.10.2022

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文化经纬

万圣节讲“鬼话”: 适当的恐惧有益健康？

不给糖，就捣鬼？恐怖片并非人人都能接受，但研究者发现，其实我们都具备抵御恐惧的本能，而且如果“剂量”合适的话，看恐怖片甚至还有利于燃烧卡路里呢。

  • Horrorfilme haben einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Das zeigt ein Experiment: Forscher ließen eine Versuchs-Gruppe still im Raum sitzen - die andere sah sich Horrorfilme an. Das Ergebnis: Die Probanden, die den Horrorfilm gesehen hatten, wiesen nach dem Film einen höheren Anteil weißer Blutkörperchen auf. Diese sind zentral für das menschliche Immunsystem.

    恐怖片有助于加强免疫力

    一项实验结果表明，恐怖电影对我们的身体健康有利。科研人员安排一组人在房间里静静坐着，而给另一组人看恐怖片。结束之后对两组人进行血检发现：看恐怖片的那组人血液中的白血球含量明显更高。而白血球正是免疫系统的一部分。

  • Wer Gruselfilme schaut verbrennt außerdem Kalorien! Das besagt zumindest eine Studie, die von Wissenschaftlern der Universität Westminster durchgeführt wurde. Bester Personal Trainer ist The Shining mit 184 Kalorien. Der weiße Hai bringt es trotz veralteter Technik noch auf 161 Kalorien.

    看恐怖电影有助减肥？

    威斯敏斯特大学的科学家发现，观看恐怖片能燃烧更多的卡路里！最“给力”的电影包括老牌惊悚片《闪灵》（又译鬼店），可燃烧184大卡；而《大白鲨》的特效技术虽然已经过时，但仍然可以帮助你消耗掉161大卡。

  • Aber warum schauen wir eigentlich Horrorfilme? Eine These: Aus evolutionärer Sicht bereiten sie uns auf lebensbedrohliche Situationen vor. Wir entwickeln dabei kognitive Verhaltensmuster um potentielle Gefahren schnell zu erkennen und angemessen zu reagieren, meint der Angstforscher Mathais Clasen. Vielleicht sollte man also vor seinem nächsten Hotelaufenthalt The Shining genau anschauen.

    以备不时之需？

    可是我们为什么要看恐怖片呢？有一种观点认为：从进化角度看，我们能够让自己为可能出现的危险状况做好准备。“我们会开发出一种认知行为模式，从而快速辨别出潜在危险，作出适当反应”，恐惧心理学者克拉森（Mathais Clasen）是这样解释的。照这个说法，我们下次入住酒店之前，还应该温习一遍《闪灵》。

  • Forscher aus Virginia haben Erwachsene und Grundschüler gebeten, aus einer Reihe von acht Bildern ein ganz bestimmtes zu finden. Die Schlange fanden die Teilnehmer in dem Gewirr aus Bildern dabei am schnellsten. Frösche, Raupen oder Blumen fanden sie weit langsamer.

    对蛇的恐惧始于圣经

    在《圣经》中，蛇是恶魔撒旦的化身，它的谎言让人类失去了伊甸园。而来自弗吉尼亚大学的学者对成年人和小学生进行调查，让他们从八张照片中找出指定的一张。结果显示，参与者在一堆不同图片中找到蛇的照片所需时间最短。而寻找其它动植物，比如青蛙、毛毛虫或者花朵，就明显要慢很多。

  • Ein weiteres Experiment testete die menschliche Wahrnehmung in Bezug auf Grusel-Objekte. Obwohl die Teilnehmer sich darauf konzentrieren sollten, einen Cocktail zu mischen, fiel ihnen die Spinne, die plötzlich neben ihnen auftauchte, direkt auf. Andere Ablenkungen wie Spritzen oder Stubenfliegen blieben hingegen Nebensache.

    最怕蜘蛛

    还有一项研究测试了人类对于恐怖事物的认知。研究人员要求参与调查者排除各种干扰因素，专注地调制一杯鸡尾酒。但是当一只蜘蛛出现在面前的时候，他们马上就注意到了。而其它的干扰物，比如突然喷出来的液体，或者是飞过来的苍蝇，他们都可以视而不见。

  • Angst und Abscheu sollen uns beschützen. Allerdings ist die menschliche Evolution noch nicht in der modernen Zivilisation angekommen. Unsere Urängste - Spinnen, Schlangen, Höhen, enge Räume - haben kaum etwas gemeinsam mit heutigen Gefahren: industriell hergestellte Fettsäuren, Zigaretten, Autos, Alkohol. Erstaunlicherweise hängt man diese Bedrohungen nicht als Dekoration an Halloween auf.

    真正的危险

    恐惧和厌恶感可以保护我们。然而人类的认知进化速度并没有跟上现代文明的发展。我们的原始恐惧对象，比如蜘蛛、蛇，还有对高空、对密闭空间的恐惧，都和我们如今真正面临的危险没有太多的直接关系：工业合成的脂肪酸、尼古丁、汽车、酒精等等，这些才是威胁人类健康和安全的东西，但是令人吃惊的是，我们很少把这些元素视为恐怖的东西，也不会把它们当作万圣节的装饰道具。

  • Nicht jeder empfindet Angst. Der Patient SM (nicht im Bild) hatte Schäden an der Amygdala. Diese Hirnregion ist unter anderem für Gefahrerkennung zuständig. Horrorfilme, Spukschlösser oder abscheuliche Tiere nahmen auf den Patienten keinen Einfluss. Anstatt Angst vor einer Schlange zu haben, untersuchte die Person das Tier über drei Minuten ausgiebig.

    无所畏惧——罕见的病例

    美国医学家曾经发现一个病例，化名SM-046的女病人（非图中之人）因为大脑杏仁核受损，从此失去了辨别危险和产生恐惧的能力。不管是观看恐怖电影，还是去鬼屋旅游，都无法让她产生害怕的感觉。面对一条吐着信子的蛇，她毫无戒备，甚至还拿起来细细观察了三分钟之久。

  • Affen scheinen ähnlich wie wir Angst vor Zombies zu haben. Im Rahmen einer Studie der Universität Princeton zeigte man Makaken sowohl echte Affengesichter, als auch entstellte. Die Affen schauten sich die echten Bilder länger an. Die Forscher sehen darin den Beweis, dass Affen eine instinktive Abneigung gegenüber Krankheiten und genetischen Deformationen haben.

    猴子也怕僵尸？

    和人类相似，猴子似乎也会对僵尸产生恐惧感。普林斯顿大学的研究人员向猕猴展示了一些照片，其中包括真实的猴子和扭曲的猴子面孔。被调查的猕猴看那些真实的猴子照片的时间明显更长。研究人员认为，这可以证明猴子本能上会对疾病和基因扭曲产生反感。

  • Angst kann man tatsächlich riechen! Kinogängern in Wien wurde sowohl ein Horrorfilm, als auch ein normaler Film gezeigt. Danach tupfte man ihnen die Achselhöhlen ab. Bei den Probanden, die den Horrorfilm gesehen haben, war der Duft der Angst deutlich nachweisbar.

    恐惧是什么气味？

    恐惧是真的可以闻到的吗？研究者在维也纳给电影院的观影者播放了两部电影，一部是恐怖片，另一部是普通故事片。在电影结束之后，研究者擦拭观影者腋下，发现看完恐怖片的观众腋下散发的气味明显不同。

  • Horrorfilme können eine dauerhafte, negative Wahrnehmung verursachen. Bei einer Umfrage unter Studenten gaben 75 Prozent an, nach Horrorfilmen bleibende Störungen zu haben. Dazu gehören zum Beispiel Schwierigkeiten ins Wasser zu gehen, weil sie den Film Der weiße Hai gesehen hatten.

    心有余悸

    但恐怖电影也可能会给人造成长期的负面认知影响。对大学生进行的一项问卷调查显示，75%的受访者表示，惊悚片会给自己留下心理阴影。比如在看过《大白鲨》之后，很多人表示会害怕下海游泳。

  • Auch zu Horror-Videospielen gibt es erste Studien. Australische Forscher haben herausgefunden, dass das intensive Erlebnis beim Spielen den Schlaf stört. Die Zocker schliefen kürzer und der Schlaf war weniger erholsam.

    恐怖游戏，慎入！

    针对恐怖电子游戏的影响，也有科学家进行了研究。澳大利亚学者发现，如果玩这类游戏太过投入，会影响睡眠质量。受调查者在玩过恐怖游戏之后，睡眠时间变短，睡眠质量也下降了。


  • Horrorfilme haben einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Das zeigt ein Experiment: Forscher ließen eine Versuchs-Gruppe still im Raum sitzen - die andere sah sich Horrorfilme an. Das Ergebnis: Die Probanden, die den Horrorfilm gesehen hatten, wiesen nach dem Film einen höheren Anteil weißer Blutkörperchen auf. Diese sind zentral für das menschliche Immunsystem.

    恐怖片有助于加强免疫力

    一项实验结果表明，恐怖电影对我们的身体健康有利。科研人员安排一组人在房间里静静坐着，而给另一组人看恐怖片。结束之后对两组人进行血检发现：看恐怖片的那组人血液中的白血球含量明显更高。而白血球正是免疫系统的一部分。

  • Wer Gruselfilme schaut verbrennt außerdem Kalorien! Das besagt zumindest eine Studie, die von Wissenschaftlern der Universität Westminster durchgeführt wurde. Bester Personal Trainer ist The Shining mit 184 Kalorien. Der weiße Hai bringt es trotz veralteter Technik noch auf 161 Kalorien.

    看恐怖电影有助减肥？

    威斯敏斯特大学的科学家发现，观看恐怖片能燃烧更多的卡路里！最“给力”的电影包括老牌惊悚片《闪灵》（又译鬼店），可燃烧184大卡；而《大白鲨》的特效技术虽然已经过时，但仍然可以帮助你消耗掉161大卡。

  • Aber warum schauen wir eigentlich Horrorfilme? Eine These: Aus evolutionärer Sicht bereiten sie uns auf lebensbedrohliche Situationen vor. Wir entwickeln dabei kognitive Verhaltensmuster um potentielle Gefahren schnell zu erkennen und angemessen zu reagieren, meint der Angstforscher Mathais Clasen. Vielleicht sollte man also vor seinem nächsten Hotelaufenthalt The Shining genau anschauen.

    以备不时之需？

    可是我们为什么要看恐怖片呢？有一种观点认为：从进化角度看，我们能够让自己为可能出现的危险状况做好准备。“我们会开发出一种认知行为模式，从而快速辨别出潜在危险，作出适当反应”，恐惧心理学者克拉森（Mathais Clasen）是这样解释的。照这个说法，我们下次入住酒店之前，还应该温习一遍《闪灵》。

  • Forscher aus Virginia haben Erwachsene und Grundschüler gebeten, aus einer Reihe von acht Bildern ein ganz bestimmtes zu finden. Die Schlange fanden die Teilnehmer in dem Gewirr aus Bildern dabei am schnellsten. Frösche, Raupen oder Blumen fanden sie weit langsamer.

    对蛇的恐惧始于圣经

    在《圣经》中，蛇是恶魔撒旦的化身，它的谎言让人类失去了伊甸园。而来自弗吉尼亚大学的学者对成年人和小学生进行调查，让他们从八张照片中找出指定的一张。结果显示，参与者在一堆不同图片中找到蛇的照片所需时间最短。而寻找其它动植物，比如青蛙、毛毛虫或者花朵，就明显要慢很多。

  • Ein weiteres Experiment testete die menschliche Wahrnehmung in Bezug auf Grusel-Objekte. Obwohl die Teilnehmer sich darauf konzentrieren sollten, einen Cocktail zu mischen, fiel ihnen die Spinne, die plötzlich neben ihnen auftauchte, direkt auf. Andere Ablenkungen wie Spritzen oder Stubenfliegen blieben hingegen Nebensache.

    最怕蜘蛛

    还有一项研究测试了人类对于恐怖事物的认知。研究人员要求参与调查者排除各种干扰因素，专注地调制一杯鸡尾酒。但是当一只蜘蛛出现在面前的时候，他们马上就注意到了。而其它的干扰物，比如突然喷出来的液体，或者是飞过来的苍蝇，他们都可以视而不见。

  • Angst und Abscheu sollen uns beschützen. Allerdings ist die menschliche Evolution noch nicht in der modernen Zivilisation angekommen. Unsere Urängste - Spinnen, Schlangen, Höhen, enge Räume - haben kaum etwas gemeinsam mit heutigen Gefahren: industriell hergestellte Fettsäuren, Zigaretten, Autos, Alkohol. Erstaunlicherweise hängt man diese Bedrohungen nicht als Dekoration an Halloween auf.

    真正的危险

    恐惧和厌恶感可以保护我们。然而人类的认知进化速度并没有跟上现代文明的发展。我们的原始恐惧对象，比如蜘蛛、蛇，还有对高空、对密闭空间的恐惧，都和我们如今真正面临的危险没有太多的直接关系：工业合成的脂肪酸、尼古丁、汽车、酒精等等，这些才是威胁人类健康和安全的东西，但是令人吃惊的是，我们很少把这些元素视为恐怖的东西，也不会把它们当作万圣节的装饰道具。

  • Nicht jeder empfindet Angst. Der Patient SM (nicht im Bild) hatte Schäden an der Amygdala. Diese Hirnregion ist unter anderem für Gefahrerkennung zuständig. Horrorfilme, Spukschlösser oder abscheuliche Tiere nahmen auf den Patienten keinen Einfluss. Anstatt Angst vor einer Schlange zu haben, untersuchte die Person das Tier über drei Minuten ausgiebig.

    无所畏惧——罕见的病例

    美国医学家曾经发现一个病例，化名SM-046的女病人（非图中之人）因为大脑杏仁核受损，从此失去了辨别危险和产生恐惧的能力。不管是观看恐怖电影，还是去鬼屋旅游，都无法让她产生害怕的感觉。面对一条吐着信子的蛇，她毫无戒备，甚至还拿起来细细观察了三分钟之久。

  • Affen scheinen ähnlich wie wir Angst vor Zombies zu haben. Im Rahmen einer Studie der Universität Princeton zeigte man Makaken sowohl echte Affengesichter, als auch entstellte. Die Affen schauten sich die echten Bilder länger an. Die Forscher sehen darin den Beweis, dass Affen eine instinktive Abneigung gegenüber Krankheiten und genetischen Deformationen haben.

    猴子也怕僵尸？

    和人类相似，猴子似乎也会对僵尸产生恐惧感。普林斯顿大学的研究人员向猕猴展示了一些照片，其中包括真实的猴子和扭曲的猴子面孔。被调查的猕猴看那些真实的猴子照片的时间明显更长。研究人员认为，这可以证明猴子本能上会对疾病和基因扭曲产生反感。

  • Angst kann man tatsächlich riechen! Kinogängern in Wien wurde sowohl ein Horrorfilm, als auch ein normaler Film gezeigt. Danach tupfte man ihnen die Achselhöhlen ab. Bei den Probanden, die den Horrorfilm gesehen haben, war der Duft der Angst deutlich nachweisbar.

    恐惧是什么气味？

    恐惧是真的可以闻到的吗？研究者在维也纳给电影院的观影者播放了两部电影，一部是恐怖片，另一部是普通故事片。在电影结束之后，研究者擦拭观影者腋下，发现看完恐怖片的观众腋下散发的气味明显不同。

  • Horrorfilme können eine dauerhafte, negative Wahrnehmung verursachen. Bei einer Umfrage unter Studenten gaben 75 Prozent an, nach Horrorfilmen bleibende Störungen zu haben. Dazu gehören zum Beispiel Schwierigkeiten ins Wasser zu gehen, weil sie den Film Der weiße Hai gesehen hatten.

    心有余悸

    但恐怖电影也可能会给人造成长期的负面认知影响。对大学生进行的一项问卷调查显示，75%的受访者表示，惊悚片会给自己留下心理阴影。比如在看过《大白鲨》之后，很多人表示会害怕下海游泳。

  • Auch zu Horror-Videospielen gibt es erste Studien. Australische Forscher haben herausgefunden, dass das intensive Erlebnis beim Spielen den Schlaf stört. Die Zocker schliefen kürzer und der Schlaf war weniger erholsam.

    恐怖游戏，慎入！

    针对恐怖电子游戏的影响，也有科学家进行了研究。澳大利亚学者发现，如果玩这类游戏太过投入，会影响睡眠质量。受调查者在玩过恐怖游戏之后，睡眠时间变短，睡眠质量也下降了。


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