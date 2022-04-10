万圣节讲“鬼话”: 适当的恐惧有益健康？

真正的危险

恐惧和厌恶感可以保护我们。然而人类的认知进化速度并没有跟上现代文明的发展。我们的原始恐惧对象，比如蜘蛛、蛇，还有对高空、对密闭空间的恐惧，都和我们如今真正面临的危险没有太多的直接关系：工业合成的脂肪酸、尼古丁、汽车、酒精等等，这些才是威胁人类健康和安全的东西，但是令人吃惊的是，我们很少把这些元素视为恐怖的东西，也不会把它们当作万圣节的装饰道具。