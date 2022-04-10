万圣节讲“鬼话”: 适当的恐惧有益健康？

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不给糖，就捣鬼？恐怖片并非人人都能接受，但研究者发现，其实我们都具备抵御恐惧的本能，而且如果“剂量”合适的话，看恐怖片甚至还有利于燃烧卡路里呢。
一项实验结果表明，恐怖电影对我们的身体健康有利。科研人员安排一组人在房间里静静坐着，而给另一组人看恐怖片。结束之后对两组人进行血检发现：看恐怖片的那组人血液中的白血球含量明显更高。而白血球正是免疫系统的一部分。
威斯敏斯特大学的科学家发现，观看恐怖片能燃烧更多的卡路里！最“给力”的电影包括老牌惊悚片《闪灵》（又译鬼店），可燃烧184大卡；而《大白鲨》的特效技术虽然已经过时，但仍然可以帮助你消耗掉161大卡。
可是我们为什么要看恐怖片呢？有一种观点认为：从进化角度看，我们能够让自己为可能出现的危险状况做好准备。“我们会开发出一种认知行为模式，从而快速辨别出潜在危险，作出适当反应”，恐惧心理学者克拉森（Mathais Clasen）是这样解释的。照这个说法，我们下次入住酒店之前，还应该温习一遍《闪灵》。
在《圣经》中，蛇是恶魔撒旦的化身，它的谎言让人类失去了伊甸园。而来自弗吉尼亚大学的学者对成年人和小学生进行调查，让他们从八张照片中找出指定的一张。结果显示，参与者在一堆不同图片中找到蛇的照片所需时间最短。而寻找其它动植物，比如青蛙、毛毛虫或者花朵，就明显要慢很多。
还有一项研究测试了人类对于恐怖事物的认知。研究人员要求参与调查者排除各种干扰因素，专注地调制一杯鸡尾酒。但是当一只蜘蛛出现在面前的时候，他们马上就注意到了。而其它的干扰物，比如突然喷出来的液体，或者是飞过来的苍蝇，他们都可以视而不见。
恐惧和厌恶感可以保护我们。然而人类的认知进化速度并没有跟上现代文明的发展。我们的原始恐惧对象，比如蜘蛛、蛇，还有对高空、对密闭空间的恐惧，都和我们如今真正面临的危险没有太多的直接关系：工业合成的脂肪酸、尼古丁、汽车、酒精等等，这些才是威胁人类健康和安全的东西，但是令人吃惊的是，我们很少把这些元素视为恐怖的东西，也不会把它们当作万圣节的装饰道具。
美国医学家曾经发现一个病例，化名SM-046的女病人（非图中之人）因为大脑杏仁核受损，从此失去了辨别危险和产生恐惧的能力。不管是观看恐怖电影，还是去鬼屋旅游，都无法让她产生害怕的感觉。面对一条吐着信子的蛇，她毫无戒备，甚至还拿起来细细观察了三分钟之久。
和人类相似，猴子似乎也会对僵尸产生恐惧感。普林斯顿大学的研究人员向猕猴展示了一些照片，其中包括真实的猴子和扭曲的猴子面孔。被调查的猕猴看那些真实的猴子照片的时间明显更长。研究人员认为，这可以证明猴子本能上会对疾病和基因扭曲产生反感。
恐惧是真的可以闻到的吗？研究者在维也纳给电影院的观影者播放了两部电影，一部是恐怖片，另一部是普通故事片。在电影结束之后，研究者擦拭观影者腋下，发现看完恐怖片的观众腋下散发的气味明显不同。
但恐怖电影也可能会给人造成长期的负面认知影响。对大学生进行的一项问卷调查显示，75%的受访者表示，惊悚片会给自己留下心理阴影。比如在看过《大白鲨》之后，很多人表示会害怕下海游泳。
针对恐怖电子游戏的影响，也有科学家进行了研究。澳大利亚学者发现，如果玩这类游戏太过投入，会影响睡眠质量。受调查者在玩过恐怖游戏之后，睡眠时间变短，睡眠质量也下降了。
对数百万乌克兰老人来说，逃离战区谈何容易。就像埃里卡.哈尔齐（ Erika Haltschij ），她今年 80 岁，重病在身。
进驻阿富汗近20年后，北约部队正式从该国撤军，最迟将在今年9月完全撤出。阿富汗当地人民对此喜忧参半。外界也担心随之而来的安全问题。
自20世纪60年代以来，数以百计的火箭丶空间站和卫星的碎片已经返回地球。它们通常被丢弃在海里。这样做的可持续性如何？
香港《苹果日报》敲响丧钟，23日午夜停运，告别26年历史。三名留守到「末日」的在职记者，接受德国之声访问时表示百感交集，「我只不过是想做个称职的记者，为什麽要承受这些？」
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