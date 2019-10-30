万圣节将至 蒙面禁令如何实施？

（德国之声中文网）万圣节前夕，有网民发出呼吁，希望在酒吧云集的兰桂坊一带举行"全民面具日"活动。发起人呼吁民众在万圣节当晚举行集会，计划从维多利亚公园游行至兰桂坊。

本月初，香港特首林郑月娥依照英国殖民时期制定的紧急状态法，颁布了所谓的《禁蒙面令》，但是迄今为止，收效甚微。示威集会照旧举行，佩戴面具的示威者也比比皆是。

但迄今为止，官方并未禁止民众在万圣节这天佩戴面具和化妆，这将使警方面临辨别示威者身份的难题。警方在一份声明中称："基于过去经验，有关未经批准集结会大大增加公共安全及公共秩序的风险。警方已提醒当区店舖加强留意，并在有需要时提早关门，以配合警方行动，保障生命及财产安全。因应万圣节当晚情况，天后、铜锣湾、湾仔、金钟及中环一带有可能出现大量堵塞道路事件，威胁公共秩序及破坏社会安宁，警方呼吁市民应尽量避免到有危险的地方。警方亦会在有需要时封闭部份道路，希望市民体谅及配合警方行动安排。警方又呼吁，任何团体如计划举办任何活动，应尽早与警方联络及协商。"

十月四日，香港政府颁布《禁止蒙面规例》后，港铁减少或取消了夜班车次，以至于夜生活热闹非凡的兰桂坊一带也冷清了许多。香港当地媒体援引酒吧业协会报道称，酒吧业整体生意受到严重影响，预计跌幅仍将继续。一位酒吧业主对《香港01》表示，六月至八月本来是酒吧业的旺季，但受示威浪潮影响，生意一直在下跌。而港铁提前收车更使生意雪上加霜。他说："其实大家都不是害怕示威，示威对我们影响不大，上了楼都不担心会受伤，反而是客人担心交通问题而提早离开。"

连续数月的社会动荡令餐饮酒吧行业生意惨淡

鉴于香港餐饮行业生意惨淡，李嘉诚基金会周二宣布，将提供两亿港币"应急钱"，帮助业者度过难关。香港酒吧协会副主席钱隽永称，此举是为"香港人做事"，体恤及明白业界苦况。

万圣节前夕，香港酒吧业协会表示，过往兰桂坊都有很多人扮鬼扮马庆祝万圣节，相信今年亦不例外。该协会援引《禁蒙面法》小组主席的话表示，只要不是示威活动，化妆带面具庆祝节日不会触犯法例。

尽管香港官方已经正式宣布撤回《送中条例》修例计划，但这一法案引发的抗议浪潮却仍在继续。示威者担心北京日益增大的影响力将使香港的自治地位受到威胁。而北京方面则指责英美等国是香港乱局的幕后操盘手。