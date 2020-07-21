万亿欧元经济振兴计划遭欧洲议会质疑

(德国之声中文网) 一些持狐疑态度的欧洲议员指出，根据当前的振兴计划财政案，成员国即便违背了法治国家原则，也依然不用太担心欧盟方面会削减财政支持作为惩罚。这一质疑声主要针对的是波兰、匈牙利，这两个成员国目前都因涉嫌限制公民基本权利、腐败等问题遭到违反欧盟条约之诉讼。

经过连续多日特别峰会拉锯而最终出炉的振兴计划财政案中，其实已经包含了"加强对法治国家原则之监督"的措辞，并提到如果法治原则遭破坏，"欧盟委员会可以提议采取措施"，而且该提议"无需各成员国一致通过"，只需多数赞成即可。

不过，在质疑者看来，这一措辞仍然过于模糊，没有明确究竟在何种情形下才能启动这一财政制裁机制。

欧盟史上最大援助案

7月20日通过的振兴计划是欧盟有史以来规模最大的财政援助案，整体金额高达1.82万亿欧元。 这项财政计划包括高达7500亿欧元的"疫后重建基金"，以及在未来七年拨款约1万亿欧元的预算案。"疫后重建基金"旨在协助严重受到新冠疫情影响的国家重振经济，例如西班牙和意大利。

这次"马拉松式"的峰会差点无果而终: 法国几乎要退出讨论、匈牙利持续反对，有"节俭五国"之称的荷兰、瑞典、奥地利、丹麦及芬兰则认为振兴计划太慷慨。最后，在欧盟理事会本届轮值主席、德国总理默克尔和法国总统马克龙的努力协调之下，才达成妥协方案: 原定规模5000亿欧元的无偿拨款，额度降低为3900亿欧元。

德国总理默克尔说，达成协议时她感到"松了一口气"，形容这是一个"好兆头"。法国总统马克龙则在联合记者会上称这是欧盟"历史性的一刻"。欧盟峰会主席米歇尔称这项协议将会成为"欧盟的转捩点"，欧盟委员会主席冯德莱恩则说"今晚是迈向复苏的一大步"。新冠病毒的"重灾区"西班牙以及意大利也都对振兴计划感到满意。

议员们面临两难

而现在，旨在帮助新冠疫情中经济遭受重创国家的财政案，却有可能因为对部分东欧成员国法治的担心而搁浅。按照欧盟的法律，欧盟理事会(由各成员国首脑组成)提出的议案，欧洲议会只能整体予以批准或者驳回，不能部分批准。因此，在表决前，欧洲议会和欧盟理事会必须就振兴计划再次进行协商，形成一份各方都能接受的妥协案。

对于欧洲议会而言，这是一个两难的局面：如果在财政制裁问题上让步太多，议员们就会遭受"在法治原则上光说不练"之指责；如果坚持原则毫不让步，则又可能背上"阻挠经济抗疫"之骂名。

欧洲议会绿党籍议员、财政委员会成员弗洛尹德(Daniel Freund)对德广联表示，恪守法治国家原则就是为了确保援助款项最终能够流向应该去的地方，"否则，资金就会流入腐败分子的腰包，流入匈牙利总理奥尔班及其朋友的口袋。新冠疫后援助计划不能变成这个样子。"

文山/叶宣/(德广联、法新社等)

欧盟内部贫富不均 保加利亚：劳动力便宜、工资低 保加利亚被视为欧盟最贫穷、腐败现象最严重的成员国。根据德国贸易与投资研究所（GTAI）提供的数据，2018年，保加利亚人均月收入为580欧元。加入欧盟以来，很多年轻人离开了国家，其中不少受教育程度较高的人。

欧盟内部贫富不均 罗马尼亚：欧盟倒数第二 田园风光给人以假象：在特兰西瓦尼亚地区的众多画一般的老城得到精心维护（如本图所示前王冠城布拉索夫）。2019年，该国人均国内生产总值为11440欧元，略强于保加利亚（8680欧元）。据欧盟提供的数据，当年，该国人均收入约为1050欧元。作为比较：德国3994欧元。

欧盟内部贫富不均 希腊：从一个危机进入另一个危机 这个国家正开始从债务危机的后果中复苏。几年来，尤其是旅游业为经济复苏做出贡献。由于新冠危机，希腊重又受压，重又需要欧盟的帮助。与德国相比较，该国是穷国。不过，该国年人均国民生产总值为17500欧元，是保加利亚的两倍。

欧盟内部贫富不均 法国：有房人之国 若论公民平均财产，法国人远胜于德国人。根据欧盟的统计结果，2018年，法国人均净资产为26500欧元，比德国人多出近1万。一大原因是，德国人不动产占有率低下。很多法国人在乡下有第二处房产。

欧盟内部贫富不均 意大利：无增长，无改革，高债务 在欧洲，意大利遭受新冠疫情打击尤重。贝加莫一度是全球新冠疫情“震中”。对于如何分配欧盟抗疫援助资金，连续20年经济停滞的意大利是积极发言的领头羊。2018年，该国人均国内生产总值为29610欧元，略低于欧盟平均值。

欧盟内部贫富不均 西班牙：担心第二波疫情来袭 7月份，西班牙的新冠感染人数快速上升，加泰罗尼亚当局恢复禁足令。西班牙极其仰赖占国内生产总值15％的旅游业。2018年，该国人均国内生产总值为26440欧元，低于欧盟平均值（31000欧元）

欧盟内部贫富不均 瑞典：十分富裕、高税 瑞典试图在不实施新冠封锁措施的情况下，度过新冠危机。这导致相对而言较多的罹难人数。根据欧盟统计局提供的数据，2018年，该国人均国内生产总值达46180欧元，排名第五，仅次于卢森堡、爱尔兰、丹麦和荷兰。尽管税高，这一年，瑞典人均净资产为27511欧元，略多于法国人。

欧盟内部贫富不均 荷兰：高经济力、高个人资产 作为德国的邻居，与瑞典、丹麦和奥地利一道，荷兰属于俗称的“节俭4国”，拒绝在不提改革要求的情况下直接向意大利等国提供巨资。该国人均国内生产总值为46800欧元（2019年）， 人均经财产逾6万欧元（2018年），双双居于欧盟前列。

欧盟内部贫富不均 德国：国家富，百姓没那么富 到目前为止，德国的抗疫工作颇有成效。但也为此付出极大的经济代价：出口崩盘、众多企业挣扎于死亡线。作为欧盟最大的国民经济体，2019年，德国人均国民生产总值为41340欧元。德国人均净资产则只有16800欧元（2018年），是意大利人的一半。 作者: Thomas Kohlmann



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