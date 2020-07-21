万亿欧元经济振兴计划遭欧洲议会质疑

规模高达1.8万亿欧元的欧盟疫后经济振兴财政案，本周一通过时被誉为“欧盟历史性的一刻”。但是，欧洲议会内如今却传出了大量质疑声音。一些议员指出，振兴计划必须在保护法治等多个方面予以改进方可获得批准。
(德国之声中文网) 一些持狐疑态度的欧洲议员指出，根据当前的振兴计划财政案，成员国即便违背了法治国家原则，也依然不用太担心欧盟方面会削减财政支持作为惩罚。这一质疑声主要针对的是波兰、匈牙利，这两个成员国目前都因涉嫌限制公民基本权利、腐败等问题遭到违反欧盟条约之诉讼。
经过连续多日特别峰会拉锯而最终出炉的振兴计划财政案中，其实已经包含了"加强对法治国家原则之监督"的措辞，并提到如果法治原则遭破坏，"欧盟委员会可以提议采取措施"，而且该提议"无需各成员国一致通过"，只需多数赞成即可。
不过，在质疑者看来，这一措辞仍然过于模糊，没有明确究竟在何种情形下才能启动这一财政制裁机制。
欧盟史上最大援助案
7月20日通过的振兴计划是欧盟有史以来规模最大的财政援助案，整体金额高达1.82万亿欧元。 这项财政计划包括高达7500亿欧元的"疫后重建基金"，以及在未来七年拨款约1万亿欧元的预算案。"疫后重建基金"旨在协助严重受到新冠疫情影响的国家重振经济，例如西班牙和意大利。
这次"马拉松式"的峰会差点无果而终: 法国几乎要退出讨论、匈牙利持续反对，有"节俭五国"之称的荷兰、瑞典、奥地利、丹麦及芬兰则认为振兴计划太慷慨。最后，在欧盟理事会本届轮值主席、德国总理默克尔和法国总统马克龙的努力协调之下，才达成妥协方案: 原定规模5000亿欧元的无偿拨款，额度降低为3900亿欧元。
德国总理默克尔说，达成协议时她感到"松了一口气"，形容这是一个"好兆头"。法国总统马克龙则在联合记者会上称这是欧盟"历史性的一刻"。欧盟峰会主席米歇尔称这项协议将会成为"欧盟的转捩点"，欧盟委员会主席冯德莱恩则说"今晚是迈向复苏的一大步"。新冠病毒的"重灾区"西班牙以及意大利也都对振兴计划感到满意。
议员们面临两难
而现在，旨在帮助新冠疫情中经济遭受重创国家的财政案，却有可能因为对部分东欧成员国法治的担心而搁浅。按照欧盟的法律，欧盟理事会(由各成员国首脑组成)提出的议案，欧洲议会只能整体予以批准或者驳回，不能部分批准。因此，在表决前，欧洲议会和欧盟理事会必须就振兴计划再次进行协商，形成一份各方都能接受的妥协案。
对于欧洲议会而言，这是一个两难的局面：如果在财政制裁问题上让步太多，议员们就会遭受"在法治原则上光说不练"之指责；如果坚持原则毫不让步，则又可能背上"阻挠经济抗疫"之骂名。
欧洲议会绿党籍议员、财政委员会成员弗洛尹德(Daniel Freund)对德广联表示，恪守法治国家原则就是为了确保援助款项最终能够流向应该去的地方，"否则，资金就会流入腐败分子的腰包，流入匈牙利总理奥尔班及其朋友的口袋。新冠疫后援助计划不能变成这个样子。"
文山/叶宣/(德广联、法新社等)
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