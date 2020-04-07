万人被强制隔离 希腊难民营起大火

（德国之声中文网）希腊莱斯沃斯岛（Lesbos）上难民营的大火是在周三（9月9日）凌晨发生的，而且是在几个地方同时发生。强风助长了熊熊大火。目前，火势已基本得到控制。由于难民营的简易住宅也起火燃烧，因此难民被疏散。

据希腊国家广播电台ERT报道，目前，几乎所有的人都已经撤离了几乎成为火海的地区。救援组织及其当地援救人员在社交媒体上发布消息说，曾有些人被浓烟和大火围困。据悉没有人员伤亡。

目前，至少有28名消防员和9辆消防车在志愿者的支援下在继续灭火。围绕火灾原因有着各种不同的说法。居住在难民营的一些人认为是当地人纵的火，但是也有人说是难民纵火。与此同时，岛上的消防人员从周二傍晚开始就在莫里亚西北约25公里处投入另一场森林大火的灭火工作。

希腊总理基里亞科斯·米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）上午在雅典召集了一次危机会议。除了移民和公民保护部部长外，参加会议的还有希腊情报局（EYP）局长和军队参谋长。政府发言人斯特利奥斯·佩萨斯（Stelios Petsas）说，人们也在怀疑是有组织的纵火。他还证实移民曾试图阻止消防队灭火。

该难民营多年来人满为患。据希腊移民部称，莫利亚难民营本原最多容纳2800人，但是目前约有12600名难民和移民居住在这里。

因感染新冠隔离

由于一名索马里人被确诊感染了新冠病毒，从上周开始，这里对难民采取了一些防疫限制措施。但是因感染案例不断增加，日前整个难民营已被隔离。据卫生当局周二公布的消息称，迄今已记录了35例感染。

救助组织国际医疗（medico international）将莫里亚冲突升级的责任归咎于欧盟。该救援组织的逃亡和移民事务顾问拉莫纳·伦茨（Ramona Lenz）在法兰克福表示："多年来欧盟一直在逃避对其边界之外的人担负责任。"伦茨强调： "不应让这些人长年生活在尘土飞扬的环境中，剥夺他们的权利，使他们在新冠疫情期间得不到保护，而当他们反抗其生活条件时又感到惊讶。" 她指出，欧盟本可以通过将所有危险患者撤离营地并为其余难民创造更好的条件来避免局势如此激化。





用镜头记录莱斯沃斯岛 陷入困境 自欧盟—土耳其达成难民政策协议以来，希腊莱斯沃斯岛已感受到相关影响。3月20日,一些非政府组织已从莫瑞亚（Moria）难民登记站撤出，这里将会改成一座封闭式的难民居留所。联合国难民署的发言人切希可夫（Boris Cheshirkov）表示，“限制难民的行动自由不符合国际标准，我们原则上反对封闭式的难民营。”

用镜头记录莱斯沃斯岛 家常便饭 从大海里救人已成为莱斯沃斯岛当地人的家常便饭。希腊莱斯沃斯岛上的民众为抵达的小难民准备了尿布和奶瓶。一位当地人对德国之声记者说，“我们知道那是什么感觉，1922年我们的父母和祖父母也是作为难民来到莱斯沃斯岛上的。”

用镜头记录莱斯沃斯岛 志愿者 一天早上，叙利亚难民尼达尔（Nidal）和比尔普（ Birhip）来到斯卡拉西卡米尼亚（Skala Sikaminias）——莱斯沃斯岛北部一个靠海的渔村。他们和另外50多人共同挤在一艘小船上，从土耳其来到这里。难民们渴望得到志愿者的帮助。图中志愿者盖斯（Gus）正在向难民展示写有“欢迎”字样的新纹身。

用镜头记录莱斯沃斯岛 “破碎”的家庭 尼达尔（Nidal）和女儿诺尔（Nor）在难民营里依偎着取暖。尼达尔有两个儿子在德国，另外还有一个儿子在瑞典，一个在叙利亚。他向德国之声记者展示了仍在叙利亚的外孙的照片，情绪有些激动。

用镜头记录莱斯沃斯岛 干净衣物 来自德国的志愿者丽莎（Lisa Tran）和一些妇女在难民营里整理儿童衣物。早上，她们要为新抵达的难民提供干净的衣物。自希腊海岸警卫队开始拦截难民船以来，登上海岸的难民有所减少。

用镜头记录莱斯沃斯岛 小举动现温暖 如果有难民抵达非政府组织“ Lighthouse Camp”的营地，英国志愿者Jen Shaw-Sweet 就会为他们亲手泡上一大壶自制的茶。图片上一个难民家庭正等待去莫瑞亚（Moria）的大巴。这家人是搭乘一艘满载妇女儿童的小船抵达的莱斯沃斯岛。

用镜头记录莱斯沃斯岛 艺术疗伤 在非政府组织不得不撤出莫瑞亚（Moria）难民登记站前，非政府组织“ Lighthouse”和丹麦难民机构共同负责难民营的工作。这里也是德国之声记者杰玛·哈维工作的地方。在抽屉里只剩下一盒彩笔，还要分开20个难民儿童。图片是一对姐弟害羞的递给哈维的画作。

用镜头记录莱斯沃斯岛 “我们失去了一切” 记者问法里德（Farid），能否给他照相。他说，“我们失去了一切，照片也无法诠释失去的一切。”法里德手中拿的是志愿者给他4岁儿子捐赠的一双鞋。他虽然表达了感激之情，但也觉得羞愧的是没能给儿子购买一双新鞋。另外，法里德还担心自己的妻子，几天来，他没有得到关于妻子的任何消息。

用镜头记录莱斯沃斯岛 悲惨一幕 莫利沃斯（Molyvos）堆积如山的救生衣，这一幕令人想起登上莱斯沃斯岛的数十万难民。而其中许多“救生衣”实际上是给儿童在泳池使用的玩具，并不适合在海上救生。 作者: Gemima Harvey





李京慧/叶宣 (德新社、路透社、美联社)

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