"万人接机"宣传诉求 林郑担忧经济海啸

（德国之声中文网）据报道，网民发起的"万人接机"活动强调"不冲击，不破坏，不入禁区"，但活动并无向警方申请不反对通知书。机管局实施应对管制措施， 从早上6点起，只准持有登机证及护照的旅客和机场职员进入一号客运大楼离境大堂。从中午开始，示威者陆续抵达客运大楼接机大堂并在那里静坐。示威者大多身穿黑衣，有人在衣服上贴上"欢迎问我有关香港情况"的贴纸，或展开标语等宣传品。他们表示，此次行动是希望让来自世界各地的旅客了解送中条例对香港的影响以及为何港人要坚持五大诉求等等。下午，有示威者在离境天桥上挂起"光复香港 时代革命"的标语，一度被机场职员要求收起。现场不时有示威者以中文和英文喊口号，演唱《悲惨世界》插曲《Do You Hear the People Sing?》，也有示威者向旅客分发宣传品。到傍晚时分，示威者已坐满两个抵港大堂。

集会期间，有旅客与示威者发生争执，后由机场保安护送离开。香港民用航空事业职工总会其间发表声明，要求停止示威行动，反对为达到政治目的而影响机场运作。

当天，势力强大的香港地产建设商会首次发表声明，谴责日益升级的暴力，希望香港尽早回归安宁与法治。17家地产公司在联署声明中写道，"香港社会因一少部分暴力人士的行为而蒙上阴影，不但已偏离众多和平示威者的原意，工商团体至市民大众亦深受困扰。"

香港机场出现静坐抗议

到周五傍晚，没有警察在机场集会场地现身。16岁少女Charlotte Lam向路透社表示，只要警察不出现，示威活动就将和平进行。她说，"我们用16种语言写了标语和贴纸，从日语到西班牙语。我们想把我们的信息传到国际上。我们不是暴徒，而是一群为人权和自由而斗争的香港人。"

经济下行恐如海啸

周五下午，香港特首林郑月娥等官员和商界代表会见了传媒。她说， 此次经济下行很快，"有人形容好似海啸一样到来。相对于以往沙士（萨斯）引起的经济下行，以至金融风暴，恐怕今次情况是更加严峻。"林郑还表示，在当日举行的跨界别会议上，与会代表都一致同意，必须要停止现时相当广泛的暴力行为，停止暴力后，会有很多事项要做，无论是处理社会纷争，深层次矛盾等，特首都有责任去处理，但目前最重要的是平息纷争。

中小企业商会代表称，中小企业反映生意跌30%，"相信下去或有倒闭潮出现"，"最担心造成骨牌效应，带来就业问题"。

林郑月娥还说， 到10月发表施政报告时，香港可能已出现大的经济逆转和海啸，所以报告中会采取大胆措施推广香港。她说："听很多学者说，今次的风波大部分源于民生问题，包括民生、医疗、老龄化，施政报告会照顾这些方面。"