万人上街促台独公投 蔡英文执政陷两难

(德国之声中文网) 近万名台湾民众聚集週六(10/20)下午在台北市区抗议北京「霸凌」台湾，要求透过公投实现台湾独立。

总召集人郭倍宏表示，台湾人要建立一个独立的国家，当自己国家的主人。他说：「中国一再对台湾侵门踏户，大家要掌握现在对台湾有利的国际局势，赶快返回国际社会，大家一起来保护台湾的国家安全。」他也强调，要透过全民公投来决定台湾命运，并用台湾的名称加入联合国。

这一场名为「全民公投反併吞示威活动」由年初成立的「喜乐岛联盟」发起，包括时代力量、社民党、基进党等小党领导人也都到场响应。这次活动地点就选在执政的民进党中央党部旁，更是引发对民进党当局喊话的想像。但值得注意的是，根据台湾民意基金会9月公布的调查，支持台独的民意从2016年的51.2%下滑到2018年9月的36.2%，也是首次台湾民众支持统一超过维持现状。

蔡英文的两难

蔡英文政府上台后，未表态支持「九二共识」。中国因此急冻两岸关係，除了缩减陆客来台人数，也在军事和经济上持续施压，更透过外交方式让台湾邦交国转向。于此同时，蔡英文「维持现状」的立场也让支持台湾独立的民众感到不满，认为她对中国不够强硬，未积极推动独立公投。10月20日的喜乐岛活动前，民进党通过决议，禁止担任公职的人员参与，并在高雄举办另一场「反併吞护台湾游行」，更是引起独派人士不满。如何与中国维持和平现状与开启对话，又不违背支持者的诉求，成为蔡英文任内的一大考验。

外界关注游行是否影响台湾年底的地方选举外，也将焦点放在2020年的台湾总统选举。根据台湾民意基金会9月公布的调查，蔡英文的贊同者从刚当选时的69.9%一路跌至目前的31.2%。虽有超过半数的人认为她「聪明有智慧」，却对她用人和治国才能上多有质疑，并认为她没有信守承诺兑现选前政见。蔡英文如要寻求连任，得要重新赢得选民在政策上的认同。

中国的回应

针对台湾独派团体喜乐岛联盟诉求独立公投、正名入联。中国国台办4月曾对此表示，这是「蚍蜉撼树，不自量力」，并警告这种「危险行径」，只会给臺湾带来「苦厄」而不是什麽喜乐。

夏立民/罗法 (综合报导)