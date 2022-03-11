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俄罗斯发动侵略乌克兰战争后，制裁措施纷纷出台，但欧洲对俄罗斯的能源依赖性严重，不能采取美国那样全面禁运措施。与此同时，燃料、煤气价格不断突破新高。本周还发生了哪些大事，以下图片做了概括总结。
27个成员国领导人参加的欧盟峰会宣布，将加强同乌克兰的合作和联络，但不会快速接受乌克兰为欧盟成员国。欧盟进一步筹措5亿欧元，用于向乌克兰提供更多武器。
习近平表示，愿意保持沟通和协调，根据当事各方需要，同国际社会一道发挥积极作用。德法则希望通过谈判解决问题，给和平一个机会。三国领导人都准备提供进一步的人道主义援助，尽一切力量结束这场冲突。
联邦德国总理肖尔茨周一强调，鉴于俄罗斯的能源供应对德国国计民生具举足轻重意义，从俄罗斯的进口比例占德国能源消费的一半以上，因此，包括德国在内的欧盟目前仍无意禁止进口。 美国总统拜登周二则祭出对俄罗斯的新处罚，其中包括禁止从俄罗斯进口原油和天然气。俄罗斯原油只占美国进口总量的7%。
本周一（3月7日）早盘交易，北海布伦特原油价格升至140 美元/桶，为2008 年以来最高。同时，天然气价格也攀新高。俄罗斯是重要的能源输出国，俄对乌发动战争后已对能源市场造成巨大影响。
2021年德国女性平均时薪比男性少18%，这与2020年相比没有改变。女性平均税前时薪为19.12欧元，比男性的23.20欧元少了4.08欧。2020年男女平均时薪差距则为4.16欧。过去15年间，男女薪酬差距只减少了5个百分点。
南韓保守反對派候選人尹錫悅週三 (3月10日)在激烈的競爭中當選總統，以48.6%的微弱多数击败来自執政民主黨的候选人李在明。尹錫悅曾表现出对华态度强硬，称若入主青瓦台執政將打算引入新的薩德（THAAD）導彈系統。
美國約翰霍普金斯大學3月7日最新統計顯示，全球確診死亡人數已突破600萬的殘酷里程碑。周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。在各省份中，山东和吉林的确诊病例最多。与香港一河之隔的深圳近日疫情也明显升温。
俄罗斯总统普京周五表示，与乌克兰的会谈取得了一些进展。克里姆林宫称，如果西方国家采取行动解决莫斯科关心的问题，冲突就可以结束。俄罗斯对乌克兰的入侵已造成数千人死亡，200多万人流离失所。
自俄罗斯对乌克兰发动战争以来，身为“普京好友”的德国前总理施罗德面临舆论压力。不少人批评他未鲜明表态反战，也没有辞去在俄罗斯石油公司的高管职位。如今他前往莫斯科与普京会谈，能否起到斡旋调停的作用？
中国网络平台上的“台湾傻事”、“日本傻事”等账号把其他地区民众的言论翻译成中文以供读者取笑，而随着俄乌战争愈演愈烈，在英文社交平台上，也有懂中文的人把中国社交平台上支持战争，支持侵略的言论翻译成英文，让其他国家的人了解中国民众和媒体对战争的立场。
《南德意志报》认为，北京近日对俄罗斯入侵乌克兰的立场似乎出现变化，实际上是打着“小算盘”，试图扮演一个看似积极的角色。德国网络编辑部也指出，中国出面斡旋的可能性微乎其微。
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