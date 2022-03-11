中国迎来两年内最高感染数字 新冠死亡人数破600万

美國約翰霍普金斯大學3月7日最新統計顯示，全球確診死亡人數已突破600萬的殘酷里程碑。周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。在各省份中，山东和吉林的确诊病例最多。与香港一河之隔的深圳近日疫情也明显升温。