 七张图看一周大事 | 所有节目 | DW | 12.03.2022

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时政风云

七张图看一周大事

俄罗斯发动侵略乌克兰战争后，制裁措施纷纷出台，但欧洲对俄罗斯的能源依赖性严重，不能采取美国那样全面禁运措施。与此同时，燃料、煤气价格不断突破新高。本周还发生了哪些大事，以下图片做了概括总结。

  • Ukraine-Konflikt - EU-Gipfel in Versailles

    乌克兰快速入盟希望破灭

    27个成员国领导人参加的欧盟峰会宣布，将加强同乌克兰的合作和联络，但不会快速接受乌克兰为欧盟成员国。欧盟进一步筹措5亿欧元，用于向乌克兰提供更多武器。

  • China Frankreich Deutschland Ukraine Krieg

    德法中三巨头就俄乌战争开视频会

    习近平表示，愿意保持沟通和协调，根据当事各方需要，同国际社会一道发挥积极作用。德法则希望通过谈判解决问题，给和平一个机会。三国领导人都准备提供进一步的人道主义援助，尽一切力量结束这场冲突。

  • Berlin Kanzler Scholz Rede zu Ukraine-Krieg

    禁运俄罗斯能源？美欧措施截然不同

    联邦德国总理肖尔茨周一强调，鉴于俄罗斯的能源供应对德国国计民生具举足轻重意义，从俄罗斯的进口比例占德国能源消费的一半以上，因此，包括德国在内的欧盟目前仍无意禁止进口。 美国总统拜登周二则祭出对俄罗斯的新处罚，其中包括禁止从俄罗斯进口原油和天然气。俄罗斯原油只占美国进口总量的7%。

  • Deutschland | Die Spritpreise gehen durch die Decke

    原油价升至每桶140美元

    本周一（3月7日）早盘交易，北海布伦特原油价格升至140 美元/桶，为2008 年以来最高。同时，天然气价格也攀新高。俄罗斯是重要的能源输出国，俄对乌发动战争后已对能源市场造成巨大影响。

  • Symbolbild Frauenquote

    又到三八妇女节 男女收入差别无改变

    2021年德国女性平均时薪比男性少18%，这与2020年相比没有改变。女性平均税前时薪为19.12欧元，比男性的23.20欧元少了4.08欧。2020年男女平均时薪差距则为4.16欧。过去15年间，男女薪酬差距只减少了5个百分点。

  • Südkorea | Präsidentschaftswahlen | Yoon Suk-yeol wird neuer Präsident

    保守派的尹锡悦当选韩国总统

    南韓保守反對派候選人尹錫悅週三 (3月10日)在激烈的競爭中當選總統，以48.6%的微弱多数击败来自執政民主黨的候选人李在明。尹錫悅曾表现出对华态度强硬，称若入主青瓦台執政將打算引入新的薩德（THAAD）導彈系統。

  • 美國約翰霍普金斯大學3月7日最新統計顯示，全球確診死亡人數已突破600萬的殘酷里程碑。周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。在各省份中，山东和吉林的确诊病例最多。与香港一河之隔的深圳近日疫情也明显升温。

    中国迎来两年内最高感染数字 新冠死亡人数破600万

    美國約翰霍普金斯大學3月7日最新統計顯示，全球確診死亡人數已突破600萬的殘酷里程碑。周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。在各省份中，山东和吉林的确诊病例最多。与香港一河之隔的深圳近日疫情也明显升温。


  • Ukraine-Konflikt - EU-Gipfel in Versailles

    乌克兰快速入盟希望破灭

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  • Berlin Kanzler Scholz Rede zu Ukraine-Krieg

    禁运俄罗斯能源？美欧措施截然不同

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    本周一（3月7日）早盘交易，北海布伦特原油价格升至140 美元/桶，为2008 年以来最高。同时，天然气价格也攀新高。俄罗斯是重要的能源输出国，俄对乌发动战争后已对能源市场造成巨大影响。

  • Symbolbild Frauenquote

    又到三八妇女节 男女收入差别无改变

    2021年德国女性平均时薪比男性少18%，这与2020年相比没有改变。女性平均税前时薪为19.12欧元，比男性的23.20欧元少了4.08欧。2020年男女平均时薪差距则为4.16欧。过去15年间，男女薪酬差距只减少了5个百分点。

  • Südkorea | Präsidentschaftswahlen | Yoon Suk-yeol wird neuer Präsident

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    南韓保守反對派候選人尹錫悅週三 (3月10日)在激烈的競爭中當選總統，以48.6%的微弱多数击败来自執政民主黨的候选人李在明。尹錫悅曾表现出对华态度强硬，称若入主青瓦台執政將打算引入新的薩德（THAAD）導彈系統。

  • 美國約翰霍普金斯大學3月7日最新統計顯示，全球確診死亡人數已突破600萬的殘酷里程碑。周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。在各省份中，山东和吉林的确诊病例最多。与香港一河之隔的深圳近日疫情也明显升温。

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