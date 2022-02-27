为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
俄罗斯入侵乌克兰已经10天，这期间发生了哪些大事？此外，这周还发生了哪些重要事件，您最关注的新闻又是哪一条？
在过去数日，入侵乌克兰的俄罗斯军队加强了攻势。欧洲最大的核电厂3月4日传出在俄军攻击后失火的消息。泽连斯基谴责俄军“核恐怖”行为。目前该地区已为俄军所控制。俄方宣布在乌克兰两个城市开设“人道主义走廊”，于莫斯科时间周六上午10时停火，允许平民在这段时间撤离。与此同时，乌克兰军方称俄罗斯正试图包围基辅。
俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，也拒绝使用侵略一词。 中共严格控制的社交媒体全力打压任何支持乌克兰、谴责普京的声音，著名舞蹈家金星发表反战言论在微博上被禁言。上周，中国5名历史学家谴责俄罗斯发动战争的公开信也被封杀。
谋求加入北约遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。与此同时，格鲁吉亚也在3月3日申请欧盟成员国候选国身份。此外，目前欧洲最贫穷国家的摩尔多瓦也渴望加入欧盟。
香港第五波疫情升温，每日确诊新冠人数屡创新高，太平间也出现爆满的情况。由于港府未明确表示是否将在本月执行严格的封城令，超市和商店出现了恐慌性抢购潮；对于充满不确定性的未来，一些跨国公司和居民选择离开香港。
拜登政府派遣由前高级国防和安全官员组成的代表团，于3月2日会见台湾总统蔡英文，被认为是在敏感的当下表示支持。同时，美国前国务卿蓬佩奥也在本周抵台，接受了蔡英文授勋（图）蓬佩奥在发表演讲时要求美国政府立刻正式外交承认台湾，还盛赞台湾站在了“自由与暴政之争”的最前线。
中国2022年度两会于揭开序幕。今年的会议被俄罗斯入侵乌克兰、中国经济放缓和房地产低迷等议题笼罩。在周六开始的全国人大会议上，总理李克强做政府工作报告时强调，2022年经济发展面临更多风险和挑战，预期国内生产总值增长率在5.5%左右。与此同时，中国的国防预算增幅突破7%，也引发国际关注。
3月4日晚，2022年冬残奥会在北京开幕。此前，国际残奥委会迫于压力，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。不过中国官媒对于这一禁赛决定闭口不谈。国际残奥会主席致辞时讲了一段反战内容也没有被中方翻译。此外，20名乌克兰运动员在俄罗斯入侵后辗转来到北京参赛（图），表示“参赛是乌克兰过去、现在和将来都是一个国家的标志”。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
江苏省政府周三针对备受关注的“丰县生育八孩女子”事件发布第五次通报，认定“杨某侠”就是被拐卖的小花梅。但中国网民对官方通报的说法仍提出诸多质疑，批评政府“指鹿为马”。
普京侵略乌克兰的战争目前已经进入了第二个阶段。全世界都在关注着，有什么神通能把这场战争阻止住。不免有的国家就想起了中国。政治学者张俊华就这个问题，与读者分享一些思考。
俄乌局势紧张之际，俄罗斯总统普京与法国总统马克龙本周举行会谈。两人之间的长桌却意外成为外界关注焦点。现在，法俄双方均给出如此安排的原因。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版