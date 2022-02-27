 七张图看一周大事 | 所有节目 | DW | 06.03.2022

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时政风云

七张图看一周大事

俄罗斯入侵乌克兰已经10天，这期间发生了哪些大事？此外，这周还发生了哪些重要事件，您最关注的新闻又是哪一条？

  • BG: Krieg in der Ukraine - Bilder aus Kiew und Charkiw

    俄罗斯加强攻势 乌克兰最大核电厂遭攻失火

    在过去数日，入侵乌克兰的俄罗斯军队加强了攻势。欧洲最大的核电厂3月4日传出在俄军攻击后失火的消息。泽连斯基谴责俄军“核恐怖”行为。目前该地区已为俄军所控制。俄方宣布在乌克兰两个城市开设“人道主义走廊”，于莫斯科时间周六上午10时停火，允许平民在这段时间撤离。与此同时，乌克兰军方称俄罗斯正试图包围基辅。

  • China | Hangzhou | Menschen verfolgen die Entwicklung in der Ukraine Krise

    中国社媒封杀反战声音

    俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，也拒绝使用侵略一词。 中共严格控制的社交媒体全力打压任何支持乌克兰、谴责普京的声音，著名舞蹈家金星发表反战言论在微博上被禁言。上周，中国5名历史学家谴责俄罗斯发动战争的公开信也被封杀。

  • EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel

    乌克兰谋求“火线入盟” 格鲁吉亚已递申请

    谋求加入北约遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。与此同时，格鲁吉亚也在3月3日申请欧盟成员国候选国身份。此外，目前欧洲最贫穷国家的摩尔多瓦也渴望加入欧盟。

  • Hongkong | Überfüllte Krankenhäuser aufgrund von Corona

    香港第五波疫情严峻 出现抢购潮和离港潮

    香港第五波疫情升温，每日确诊新冠人数屡创新高，太平间也出现爆满的情况。由于港府未明确表示是否将在本月执行严格的封城令，超市和商店出现了恐慌性抢购潮；对于充满不确定性的未来，一些跨国公司和居民选择离开香港。

  • Taiwan Taipeh | Besuch des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo

    拜登代表团和蓬佩奥接力访台

    拜登政府派遣由前高级国防和安全官员组成的代表团，于3月2日会见台湾总统蔡英文，被认为是在敏感的当下表示支持。同时，美国前国务卿蓬佩奥也在本周抵台，接受了蔡英文授勋（图）蓬佩奥在发表演讲时要求美国政府立刻正式外交承认台湾，还盛赞台湾站在了“自由与暴政之争”的最前线。

  • China | Präsident Xi Jinping hält eine Rede auf dem Volkskongress

    中国两会开幕 大幅提高国防预算

    中国2022年度两会于揭开序幕。今年的会议被俄罗斯入侵乌克兰、中国经济放缓和房地产低迷等议题笼罩。在周六开始的全国人大会议上，总理李克强做政府工作报告时强调，2022年经济发展面临更多风险和挑战，预期国内生产总值增长率在5.5%左右。与此同时，中国的国防预算增幅突破7%，也引发国际关注。

  • BdTD | China | Ukrainische Sportler bei der Eröffnung der Paralympics

    2022年冬残奥会：乌克兰远动员辗转到北京

    3月4日晚，2022年冬残奥会在北京开幕。此前，国际残奥委会迫于压力，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。不过中国官媒对于这一禁赛决定闭口不谈。国际残奥会主席致辞时讲了一段反战内容也没有被中方翻译。此外，20名乌克兰运动员在俄罗斯入侵后辗转来到北京参赛（图），表示“参赛是乌克兰过去、现在和将来都是一个国家的标志”。


  • BG: Krieg in der Ukraine - Bilder aus Kiew und Charkiw

    俄罗斯加强攻势 乌克兰最大核电厂遭攻失火

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  • China | Hangzhou | Menschen verfolgen die Entwicklung in der Ukraine Krise

    中国社媒封杀反战声音

    俄罗斯入侵乌克兰后，中国拒绝谴责俄罗斯，也拒绝使用侵略一词。 中共严格控制的社交媒体全力打压任何支持乌克兰、谴责普京的声音，著名舞蹈家金星发表反战言论在微博上被禁言。上周，中国5名历史学家谴责俄罗斯发动战争的公开信也被封杀。

  • EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel

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    谋求加入北约遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。与此同时，格鲁吉亚也在3月3日申请欧盟成员国候选国身份。此外，目前欧洲最贫穷国家的摩尔多瓦也渴望加入欧盟。

  • Hongkong | Überfüllte Krankenhäuser aufgrund von Corona

    香港第五波疫情严峻 出现抢购潮和离港潮

    香港第五波疫情升温，每日确诊新冠人数屡创新高，太平间也出现爆满的情况。由于港府未明确表示是否将在本月执行严格的封城令，超市和商店出现了恐慌性抢购潮；对于充满不确定性的未来，一些跨国公司和居民选择离开香港。

  • Taiwan Taipeh | Besuch des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo

    拜登代表团和蓬佩奥接力访台

    拜登政府派遣由前高级国防和安全官员组成的代表团，于3月2日会见台湾总统蔡英文，被认为是在敏感的当下表示支持。同时，美国前国务卿蓬佩奥也在本周抵台，接受了蔡英文授勋（图）蓬佩奥在发表演讲时要求美国政府立刻正式外交承认台湾，还盛赞台湾站在了“自由与暴政之争”的最前线。

  • China | Präsident Xi Jinping hält eine Rede auf dem Volkskongress

    中国两会开幕 大幅提高国防预算

    中国2022年度两会于揭开序幕。今年的会议被俄罗斯入侵乌克兰、中国经济放缓和房地产低迷等议题笼罩。在周六开始的全国人大会议上，总理李克强做政府工作报告时强调，2022年经济发展面临更多风险和挑战，预期国内生产总值增长率在5.5%左右。与此同时，中国的国防预算增幅突破7%，也引发国际关注。

  • BdTD | China | Ukrainische Sportler bei der Eröffnung der Paralympics

    2022年冬残奥会：乌克兰远动员辗转到北京

    3月4日晚，2022年冬残奥会在北京开幕。此前，国际残奥委会迫于压力，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。不过中国官媒对于这一禁赛决定闭口不谈。国际残奥会主席致辞时讲了一段反战内容也没有被中方翻译。此外，20名乌克兰运动员在俄罗斯入侵后辗转来到北京参赛（图），表示“参赛是乌克兰过去、现在和将来都是一个国家的标志”。


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