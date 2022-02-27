拜登代表团和蓬佩奥接力访台

拜登政府派遣由前高级国防和安全官员组成的代表团，于3月2日会见台湾总统蔡英文，被认为是在敏感的当下表示支持。同时，美国前国务卿蓬佩奥也在本周抵台，接受了蔡英文授勋（图）蓬佩奥在发表演讲时要求美国政府立刻正式外交承认台湾，还盛赞台湾站在了“自由与暴政之争”的最前线。