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乌克兰危机扑朔迷离，战争是否真的一触即发？北京冬奥会收尾，谁是最大赢家？香港疫情失控，特首选举为防疫让路？看图了解本周新闻大事。
尽管莫斯科周二宣布开始撤离部分俄乌边境的部队和军事物资，但美国总统拜登周四 (2月17日)仍表示，俄罗斯在未来几天内入侵乌克兰的风险 “非常高”。北约也指出，并无迹象显示俄罗斯在减少乌克兰边境的军队和装备。美国国务卿布林肯周四在联合国安理会警告说，俄罗斯可能通过官媒传播“虚假警报”，为入侵乌克兰制造藉口。俄罗斯则于18日宣布将于本周六进行包括弹道导弹测试在内的军事演习，由总统普京亲自指挥。
举世瞩目的北京冬季奥运会周末将落下帷幕。本次体育盛会的奖牌冠军依然是冬季运动强国挪威，金牌（15）和奖牌总数（35）高举榜首。按奖牌总数，俄罗斯奥委会（ROC）和加拿大队分别名列第二和第三名。
冬奥女子花样滑冰热门夺冠人选、俄罗斯选手瓦利耶娃在周四的女子单人决赛中跌倒失利、与奖牌无缘。去年12月一次兴奋剂检测呈阳性，让这位15岁的运动员在本次冬奥会上陷入舆论争议的中心。上周的紧急仲裁决定瓦利耶娃可继续参赛，但事件显然对她造成巨大压力。瓦利耶娃在本次冬奥会已经获得一枚团体金牌，但因兴奋剂争议，颁奖仪式一直未举行。
香港特首林郑月娥周五宣布，因疫情紧急，严重超出特区政府各个环节的负荷，举办选举将带来公共卫生风险，原定下3月27日举行的特首选举押后至5月8日举行。中国国家主席习近平日前就香港抗疫工作做出重要指示，称抗疫是头等大事，其他事情需要让路。香港新冠病例连日高达数千，周四确诊病例6116例，为疫情爆发两年来单日最高。
中国媒体2月17日报道，江苏省委省政府决定成立调查组，对“丰县生育八孩女子”事件进行全面调查。徐州丰县八孩母亲事件被曝光后，官方至此的四次通报都未能平息网络舆论的质疑和对当局的批评。该案涉及人口拐卖、残障者人身拘禁、性侵等中国普遍存在的违法现象得不到有效执法治理，以及农村发展、人口比例失调等社会问题，持续引发关注和讨论。
加拿大总理特鲁多周一（2月14日）宣布，启用《紧急情況法》，以平息全国多地延烧多日的反义务接種新冠疫苗示威活动。这是加拿大有史以来首次使用该法。之前美加边境一座交通要道大桥遭到抗议的卡车司机封锁多日，造成部分行业物流供给中断。一直到13日警方才在法院命令下清场驱离示威者，并恢复大桥交通。但其它城市仍有卡车司机的示威活动。
2月13日，德国联邦大会选举出新一任联邦总统。现任总统、社民党人施泰因迈尔以绝对优势票数再度当选。在现场参与投票的1472名代表中，施泰因迈尔获得了1045张选票。联邦总统在德国主要是象征性的国家元首，对内对外实行代表国家的职责，并不掌握实际的政治权力。施泰因迈尔此前曾担任过施罗德执政时期的总理府部长、社民党议会党团主席以及默克尔政府的外交部长等重要职务。他在选前就已稳获多数支持。
自新冠疫情以来未曾见过面的中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京今日下午于北京进行会晤，双方就军事政治和经贸等方面发表《联合声明》，并签署了一系列合作文件。
围绕北京冬奥的争议不断，国际奥委会面对外界质疑总是以“奥运无关政治”作为挡箭牌。旅德华人政治学者张俊华对奥林匹克的过去和现在进行一番审视，得出了相反的结论。与此同时，他还向北京提出了一个注定不会被接纳的建议。
乌克兰危机持续不断，俄罗斯与西方国家“叫阵”，而中国与西方之间的隔阂与分裂也日益明显。甚至已经有人表示，目前的世界已经进入“新冷战时期”。政治学者张俊华则认为，不管是对俄还是对华政策，很多苦果都是由西方对对方的误判和政治短视造成的。
普京12月23日举行了年度记者会。他在会上表示，美国及其盟国对北京冬奥会的外交抵制是一个错误，其动机是为了遏制中国发展。这位俄罗斯总统还谈到乌克兰冲突、北约东扩等问题。
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