美再警告俄罗斯或入侵乌克兰

尽管莫斯科周二宣布开始撤离部分俄乌边境的部队和军事物资，但美国总统拜登周四 (2月17日)仍表示，俄罗斯在未来几天内入侵乌克兰的风险 “非常高”。北约也指出，并无迹象显示俄罗斯在减少乌克兰边境的军队和装备。美国国务卿布林肯周四在联合国安理会警告说，俄罗斯可能通过官媒传播“虚假警报”，为入侵乌克兰制造藉口。俄罗斯则于18日宣布将于本周六进行包括弹道导弹测试在内的军事演习，由总统普京亲自指挥。