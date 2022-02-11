为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
福岛食品又可以进入台湾超市了，立陶宛的牛肉却不准进入中国大陆市场了！在处处缺芯的背景下，欧盟推出新政，资助该产业。本周还发生了哪些重要事件？
持续多日的加拿大卡车司机反政府抗疫措施抗议行动出现新高潮。继封锁首都渥太华交通、导致该市进入紧急状态后，卡车司机又封住了通往美国的重要桥梁。该桥是美加两国之间最重要的陆路过境点，日均过往卡车数量达8000辆。加拿大 75% 的出口产品销往美国。
在2月6日举行的女足亚洲杯决赛中，中国队以3比2战胜韩国队，获得亚洲杯冠军。这是中国女足第9次问鼎亚洲杯。上半场结束时，中国女足0-2落后于韩国女足。下半场第72分钟时，中国队得以扳平比分。在全场比赛伤停补时阶段，也就是第93分钟时，中国队又进一球，最终取得胜利。
台湾宣布最快在2月下旬解禁福岛食品，这是福岛核电站发生严重爆炸导致核泄漏事故后台湾政府做出的解禁计划。10年来，台湾全面禁止销售来自福岛的食品。2018年反福岛食品进口公投获得779万票支持，但4年过去，民意已经开始出现变化。中国大陆和韩国仍然坚持相对严格的针对福岛的食品进口措施。
欧盟委员会宣布，欧盟国家内创新型芯片工厂需要的资金缺口可以百分之百地获得公共资金的补贴。该委员会主席冯德莱恩表示，到2030年以前，除了已经通过的计划中的300亿欧元公共投资之外，还将调动150亿活动资金促进芯片产业的发展。图为欧盟负责内部市场的委员布雷顿（Thierry Breton）在新闻会上介绍欧盟的芯片产业政策。
北京冬奥自由式滑雪女子大跳台决赛中，18岁的谷爱凌在高手云集的比赛中斩获金牌，为中国赢得第三金。数小时内，谷爱凌的成功以及她的个人传奇故事在中国网上刷屏。人们尤其好奇她“在中国是中国人，在美国是美国人”的身份。
中国海关总署宣布暂停接受立陶宛牛肉进口申报。这是在立陶宛设立台湾代表处之后 ，中国对立陶宛采取的又一贸易限制措施。此前欧盟已针对中国经济打压立陶宛的行为在世贸组织提出诉讼。2021年，中国从立陶宛进口的牛肉总量为775吨。
美国政府2月7日宣布核准拜登上任后第二次对台军售，内容是价值1亿美元的爱国者系统工程的勤务部分。上一次军售是在去年8月，包括40门M109A6自走炮丶20辆M992A2系列野战炮兵弹药补给车与一套先进野战炮兵战术数据系统（AFATDS），其总额为7亿5000万美元。
根據多家媒體報導，加拿大週四宣布加入歐盟在世貿對中國提出的訴訟案，強調中國對立陶宛實施貿易限制的舉動可能破壞國際貿易體系。同時，立陶宛稱中國暫停進口該國牛肉的舉動影響有限。
中国海关总署宣布暂停接受立陶宛牛肉进口申报。这是台湾在立陶宛设立台湾代表处之后 ，中国对立陶宛采取的又一贸易限制措施。
1月27日，欧盟向世贸组织提告北京对立陶宛实施歧视性贸易政策。本周一，英国表示，将与美国和澳大利亚一起，支持欧盟在世贸组织提起有关贸易诉讼。
俄乌边境局势紧张之际，德国政府面临压力。基辅期待德国作出更多承诺。德国迄今为止的立场让其它盟友也心生疑虑，但是现在似乎出现转机。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版