欧盟追加补贴芯片产业

欧盟委员会宣布，欧盟国家内创新型芯片工厂需要的资金缺口可以百分之百地获得公共资金的补贴。该委员会主席冯德莱恩表示，到2030年以前，除了已经通过的计划中的300亿欧元公共投资之外，还将调动150亿活动资金促进芯片产业的发展。图为欧盟负责内部市场的委员布雷顿（Thierry Breton）在新闻会上介绍欧盟的芯片产业政策。