俄罗斯当局关闭德国之声驻莫斯科办公室

俄罗斯在本周撤销了德国之声驻该国人员的记者证，关闭DW驻莫斯科的办公室，并终止DW在该国的广播。莫斯科当局还计划采取进一步措施。这被认为是对德国监管部门此前禁播俄罗斯官媒RT的报复。DW明确表示，对于俄罗斯的新闻报道不会因为莫斯科的这一举动而停止。