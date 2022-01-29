 七张图看一周大事 | 所有节目 | DW | 06.02.2022

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时政风云

七张图看一周大事

虎年除旧迎新，失望中国男足，北京冬奥开幕，徐州八孩母亲……本周发生了哪些大事，您最关注的新闻又是哪一条？

  • Screenshot | Frau in chinesischem Dorf angekettet

    徐州“八孩母被锁”事件

    在中国农历新年前夕，江苏徐州丰县爆出“八个孩子母亲被锁”事件，在网上引发舆论关注。即便官方两次通报、强调不存在拐卖行为，依旧不能平息众怒，反而引发更多疑问。2月4日，八孩父亲董某民被发现似乎开始接广告，更是让网民惊呼“迷幻”、“离谱”。

  • Mayweilerhof | Zwei tote Polizisten in Kusel

    震惊德国：两名警察被枪杀

    在德国莱茵兰-普法尔茨州，两名警员在1月31日凌晨例行交通检查过程中遭枪击身亡。该消息引起举国震惊。警方当天就逮捕了两名嫌犯Andreas S.和Florian V.。调查人员怀疑，肇事者是试图掩盖偷猎的行为。凯泽斯劳滕市检察院周四宣布，在嫌犯的汽车后备箱里发现了22只黇鹿的尸体。目前，相关调查仍在进行中。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    虎年到了：疫情下除旧迎新

    中国农历虎年来临。这是全球华人在疫情下度过的又一个春节。在北京冬奥会召开之际，当局继续坚持对病毒的零容忍政策。在北美和欧洲的许多地方，当局已经开始放松防疫措施，逐步回归正常生活。不过世卫组织也担忧各国过早放弃防疫，警告不能放松警惕。

  • China | Fußball | WM-Qualifikation in Doha

    一比三不敌越南 中国球迷出离愤怒

    在世界杯亚洲区预选赛第8轮的比赛中，中国队客场1:3败给了越南队，从而使入围2022年世界杯的希望彻底破灭。比赛当天正值中国和越南的大年初一，越南球迷欣喜若狂，中国球迷则大失所望。中国社交媒体上充斥着对于男足的呵斥与吐槽。

  • Truppenübungsplatz Hohenfels

    美国向欧洲增派军队

    俄罗斯与乌克兰局势紧张之际，美国总统拜登表示，将增派2000名美军前往波兰及德国。美方表示，此举是为了捍卫北约盟友，同时称部队不会进入乌克兰。在美国宣布向欧洲派遣更多军队后，克里姆林宫称，该部署是个“破坏性”的举动。

  • Russland Moskau | Schild Deutsche Welle Redaktionsbüro

    俄罗斯当局关闭德国之声驻莫斯科办公室

    俄罗斯在本周撤销了德国之声驻该国人员的记者证，关闭DW驻莫斯科的办公室，并终止DW在该国的广播。莫斯科当局还计划采取进一步措施。这被认为是对德国监管部门此前禁播俄罗斯官媒RT的报复。DW明确表示，对于俄罗斯的新闻报道不会因为莫斯科的这一举动而停止。

  • Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

    北京冬奥会开幕

    北京冬奥会在2022年2月4日开幕，让北京成为唯一一个同时主办夏冬两届奥运会的城市。西方国家的领导人大多没有到现场参加这次在鸟巢举行的开幕式。不过，这不影响来自90多个国家的约2900名运动员在未来的两周多时间里争夺奖牌。本届冬奥总共会颁发109个项目的奖牌，比2018年的平昌冬奥多出7个项目。


  • Screenshot | Frau in chinesischem Dorf angekettet

    徐州“八孩母被锁”事件

    在中国农历新年前夕，江苏徐州丰县爆出“八个孩子母亲被锁”事件，在网上引发舆论关注。即便官方两次通报、强调不存在拐卖行为，依旧不能平息众怒，反而引发更多疑问。2月4日，八孩父亲董某民被发现似乎开始接广告，更是让网民惊呼“迷幻”、“离谱”。

  • Mayweilerhof | Zwei tote Polizisten in Kusel

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  • China Neujahr Jahr des Tigers

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  • China | Fußball | WM-Qualifikation in Doha

    一比三不敌越南 中国球迷出离愤怒

    在世界杯亚洲区预选赛第8轮的比赛中，中国队客场1:3败给了越南队，从而使入围2022年世界杯的希望彻底破灭。比赛当天正值中国和越南的大年初一，越南球迷欣喜若狂，中国球迷则大失所望。中国社交媒体上充斥着对于男足的呵斥与吐槽。

  • Truppenübungsplatz Hohenfels

    美国向欧洲增派军队

    俄罗斯与乌克兰局势紧张之际，美国总统拜登表示，将增派2000名美军前往波兰及德国。美方表示，此举是为了捍卫北约盟友，同时称部队不会进入乌克兰。在美国宣布向欧洲派遣更多军队后，克里姆林宫称，该部署是个“破坏性”的举动。

  • Russland Moskau | Schild Deutsche Welle Redaktionsbüro

    俄罗斯当局关闭德国之声驻莫斯科办公室

    俄罗斯在本周撤销了德国之声驻该国人员的记者证，关闭DW驻莫斯科的办公室，并终止DW在该国的广播。莫斯科当局还计划采取进一步措施。这被认为是对德国监管部门此前禁播俄罗斯官媒RT的报复。DW明确表示，对于俄罗斯的新闻报道不会因为莫斯科的这一举动而停止。

  • Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

    北京冬奥会开幕

    北京冬奥会在2022年2月4日开幕，让北京成为唯一一个同时主办夏冬两届奥运会的城市。西方国家的领导人大多没有到现场参加这次在鸟巢举行的开幕式。不过，这不影响来自90多个国家的约2900名运动员在未来的两周多时间里争夺奖牌。本届冬奥总共会颁发109个项目的奖牌，比2018年的平昌冬奥多出7个项目。


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