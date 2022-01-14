透明国际：中国清廉方面有进步

非政府组织"透明国际"周二公布了2021年度全球清廉指数。中国得到45分（100分为满分），排名第66（共180个国家）。自2014年以来，中国从36分增加到现在的45分，提升了9分。得到最高88分的是丹麦、新西兰和芬兰，垫底的南苏丹（11）、叙利亚（13）和索马里（13）。调查关注的是受访者的主观感知，同一个政府真实的腐败程度未必百分之百地相吻合。