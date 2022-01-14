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雄安封城，西安解封，中国疫情政策受到高度关注，此外，美国在南海坠落的战机以及赖清德在洪都拉斯完成了怎样的外交突破，下面这个图集会一一道来。
1月24日西安市宣布全域为低风险，正常生活生产开始有序恢复。所有离开西安的人员凭西安一码通“绿码”即可出行，不需开具离市证明。公交车、出租车、网约车、地铁、班线客车等交通工具全面恢复运营。各商场、超市、沿街门店恢复营业，但需要控制人数和接触距离。这意味着西安在经历了1个月之后结束封城。
位于北京西南约100公里处的雄安新区本周在发现5例新冠感染病例后采取封城措施，近130万居民须接受检测并居家避疫。官方称，此轮疫情主要与丰台区的冷链物品或相关从业人员有关。位于北京和天津之间的雄安几年前曾火爆一时。2017年中国政府宣布建立"雄安新区"，对其功能定位是疏解北京的"非首都功能"，减少人口等方面压力，带动京津冀协同发展，民间将雄安称为“副首都”。
乌克兰与俄罗斯冲突日益紧张的局势下，美国国务院要求本国驻乌克兰外交官家属及非必要大使馆雇员尽快撤离。 一名美国高官对媒体称， "我们认为，俄罗斯入侵（乌克兰）随时可能发生。"她警告说："届时，美国将无法撤离侨民"。目前尚可利用商业航班。联邦德国外交部此前表示，目前尚无意减少驻基辅大使馆工作人员。
非政府组织"透明国际"周二公布了2021年度全球清廉指数。中国得到45分（100分为满分），排名第66（共180个国家）。自2014年以来，中国从36分增加到现在的45分，提升了9分。得到最高88分的是丹麦、新西兰和芬兰，垫底的南苏丹（11）、叙利亚（13）和索马里（13）。调查关注的是受访者的主观感知，同一个政府真实的腐败程度未必百分之百地相吻合。
美国海军一架F-35C闪电2型战斗机周一(1月24日)在南海一艘航空母舰上降落时发生事故，造成包括飞行员在内的7人受伤。飞行员得以及时弹射逃生，之后被直升机成功救起。因担心飞机残骸落入中国之手，美国海军正全力组织打捞回收。目前美军两个航母打击群正在南海举行军演。
世界贸易组织(WTO)周三（1月26日）作出裁决，允许中国对6.45亿美元的美国商品征收追加关税。奥巴马执政期间，美国对22种中国产品征收反补贴关税，2012年，中国向世贸组织提出申诉，世贸作出了有利于中国的裁决，2014年世贸上诉仲裁机制再次支持中国。美国现已无法对这一决定提出上诉，美国贸易代表戴琪办公室表示不满，并强调改革世贸规则的必要性。美国认为，现行世贸规则被用来“保护”中国。
在洪都拉斯总统卡斯特罗就职典礼上，台湾副总统赖清德与美国副总统哈里斯近距离接触，他们同坐第一排，但两人中间隔着两个位置。尽管如此，两位副总统简单寒暄致意，这是他们第一次在国际场合“自然互动”，有台湾媒体称这30秒的交流是“外交突破”。
两年前，新冠病毒在中国武汉爆发了大规模的传播。事发两年后，专家表示国际社会仍非常难对病毒最初在武汉传播的情况有完整的了解。
有评论指出，即使中国实施严厉的清零，也无法控制疫情的蔓延。对于西安居民无法忍受饥饿而发出的求救信号，官方一律以“有害信息”加以封锁，于是，“清零”实际上是“清人”，也叫“求救无门”，它清除不了病毒，却清除了人性。
台湾在经历两个月的「软封城」后，政府宣布下週一起将放宽防疫管制。然而在实施了一年半的「清零」政策后，面对疫情下半场，民众如何与病毒共存也将是一大考验。
最早曾被抨击的封城措施，再次在中国广州、佛山等地实施，而台湾也因疫情严峻出现相关讨论。各国封城作法有何不同，背后有什么考量？
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