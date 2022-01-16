德国疫情如海啸爆发 英国主张与病毒共存

德国新冠日染疫数量在本周首次超过10万，并屡破新高。德国卫生部长劳特巴赫强调，他预计这波疫情要到 2 月中旬方会达到高峰。截至1月22日，德国每10万人的平均7天发病率已经超过770。与此同时，英国则正在进入防疫“退出”模式，约翰逊宣布取消中小学生在校佩戴口罩的要求，在公交车上和商店里必须佩戴口罩的要求也将于下周结束。这位首相还希望在今年3月取消因接触感染者而自行隔离的规定。