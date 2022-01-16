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汤加火山爆发；德国疫情井喷；郑州洪灾追责；拒绝“恶意返乡”……本周发生了哪些大事，您最关注的新闻又是哪一条？
南太平洋岛国汤加近日发生大规模火山爆发，同时通讯系统遭破坏与外界失联数日，造成至少3人丧生，该国宣布进入紧急状态。这是本世纪迄今为止强度最高的火山爆发，图片显示，这个岛国被一层火山灰覆盖。
北京冬奥会主办方提供的一款名为“冬奥通”的智能手机应用程序被指存在严重安全隐患。非盈利研究机构公民实验室（Citizen Lab）获得的一份报告显示，该款程序内的加密手段并不完善，可能导致用户成为黑客入侵、隐私泄露及监控行为的对象。北京冬奥组委会则强调这款应用通过了奥委会及各大平台的审核，没有安全隐患，同时表示最新版本已修复漏洞。
北京朝阳区本周公布了一名无症状感染者的活动轨迹，意外揭示了这名在北京打工寻子的男子的艰辛生活状况。由于该名确诊者18天内在不同地点打了20多份零工，被网民形容为“流调里最辛苦的中国人”。而警方调查其子已死亡的结局更是令无数人唏嘘。
入主白宫一年之际，拜登在记者会上对自己的政绩总体做出积极评价。不过，不少美国人对此恐怕并不认同。目前拜登的民意支持率在低位徘徊。根据路透社和易普索1月19日至20日进行的民意调查，只有43%受访者认可拜登的任内表现，这是自他去年1月20日入主白宫以来的最低水平。
法国议会下院“国民议会”1月20日通过议案，认定中国政府针对维吾尔人采取的暴力为“种族灭绝”，予以谴责，呼吁法国政府“采取必要措施”制止这一行径。这项不具有法律约束力的议案由反对党社会党提出，但是也得到了总统马克龙所在的执政党“共和前进”的支持。这项议案以几乎全票的支持度得到通过。
德国新冠日染疫数量在本周首次超过10万，并屡破新高。德国卫生部长劳特巴赫强调，他预计这波疫情要到 2 月中旬方会达到高峰。截至1月22日，德国每10万人的平均7天发病率已经超过770。与此同时，英国则正在进入防疫“退出”模式，约翰逊宣布取消中小学生在校佩戴口罩的要求，在公交车上和商店里必须佩戴口罩的要求也将于下周结束。这位首相还希望在今年3月取消因接触感染者而自行隔离的规定。
中国河南当局本周因为两条消息被推上舆论的风口浪尖。一条是河南一位县长在布置防疫工作时要求对从中高风险地区返乡民众“先隔离再拘留”，拒绝“恶意返乡”；另一条是中国国务院发布相关调查报告，认定河南郑州在去年夏天洪灾应对时存在存在处置不力和迟报瞒报死亡人数等问题。两条新闻在中国网上引发众怒，一名网友讽刺地评价道：“夏有‘善意瞒报’，冬有‘恶意返乡’。”
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
德国医院联合会认为，如果从缓解医院压力的角度出发，目前并没有必要实行限制经济和社会生活的全面停摆措施。
中国国家体育总局最新发布的“纹身禁令”在网上引发热议。而在世界足球大国之一的德国，又有哪些有关运动员和纹身讨论？
路透社披露，在上周五美国政府举办的民主峰会期间，传出白宫因台湾政委唐凤在演说简报中呈现了一张台湾与中国不同颜色的地图，下令切掉唐凤演说画面。专家认为，美国此举可能是为了避免认可台湾非中国一部分的情况。
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