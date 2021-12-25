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39栋高楼被责令拆除，恒大股票港交所停牌；西安防疫一团乱，《长安十日》惹关注；哈萨克斯坦动荡升级，习近平称赞扎卡耶夫……本周新闻您最关注哪一条？
陷入债务危机的中国恒大集团1月3日宣布，其股票将在香港证券交易所暂停交易。此消息公布前不久，中国媒体报道指出，根据一份海南当局的行政处罚决定书，恒大旗下儋州信恒旅游开发有限公司于儋州市人造岛计划“海花岛”上建设的39栋大楼属违法建筑，被勒令在10天内拆除。
处于封城中的西安传出多起混乱事件，许多居民表示在严密防控下买菜吃菜难，就医也遇阻碍。“孕妇流产”事件更令众多民众气愤难平。与此同时，住在西安的前媒体人江雪撰写的《长安十日》封城日记引发关注，当中提到市民持续多日的“吃饭难”、“求医难”等问题，并指“本质还是人为灾难”。
哈萨克斯坦的民众抗议浪潮演变成流血冲突。该国最大城市阿拉木图发生激烈交火，多人丧生。该国总统托卡耶夫下令可以在无事先警告的情况下向武装示威者开枪。此前，托卡耶夫已宣布全国进入紧急状态，并吁请俄罗斯领导的军事联盟派兵前往该国、协助维稳。中国方面表态称，“支持一切有利于哈当局尽快平息事态的努力”。习近平也称赞托卡耶夫有担当。
美国总统拜登在1月6日针对美国国会大厦骚乱发表周年演说，其中直指前总统特朗普“试图阻止权力的和平转移”，并呼吁民众避免美国成为一个接受政治暴力的国家。他说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。特朗普则取消了原定于1月6日晚上的发布会。
德约科维奇本渴望成功卫冕澳网冠军，却被澳大利亚告知不符合当地防疫规定，被取消了签证、不得入境，滞留在墨尔本一家酒店。关于这位塞尔维亚网球球星是否拥有医疗豁免权，双方各执一词。而澳洲把德约科维奇拦在门外的做法也惹怒了塞尔维亚政府。塞总统表示力挺德约科维奇，称澳洲在政治打压。
香港政府与专家本周表示，香港已爆发第5波新冠疫情。港府宣布8日起禁止8国航班赴港14天，并于7日起禁止大型活动与15个场所营运。与此同时传出消息，香港全国人大代表洪为民1月3日举行逾百人生日派对，事后有人确诊新冠，导致逾百人全须送检隔离，港府也被批搞双标。
世卫组织近日称奥密克戎主要感染上呼吸道，症状相对温和。不过这个新变种仍给即将在四周后举行的北京冬奥会带来挑战，让人担心中国的“动态清零”是否还能奏效。此外，世卫组织也在本周表示，法国发现的新变体“不足为忧”，属于虚惊一场。
自中国空军2016年9月宣布正在研发新一代远程轰炸机以来，有关轰-20设计、性能等等猜测不断。最新一期《现代兵器》刊登“苍穹战神”新型轰炸机图像。《南华早报》援引军事分析家认为，该机能够打击很远的目标，也许可以达到第二岛链和更远的地方。
一百年来，中共在香港的活动从未停歇，据称有数十万党员潜伏在港。地下党从「卖茶叶」丶经营「灰线」，到主导六七暴动丶吸收学运精英，早已在香港各个领域无孔不入。他们有什么前世今生？进入国安法时代「二次回归」，会不会从地下走出台面？
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