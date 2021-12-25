奥密克戎“相对温和” 法国变种“不足为忧”

世卫组织近日称奥密克戎主要感染上呼吸道，症状相对温和。不过这个新变种仍给即将在四周后举行的北京冬奥会带来挑战，让人担心中国的“动态清零”是否还能奏效。此外，世卫组织也在本周表示，法国发现的新变体“不足为忧”，属于虚惊一场。