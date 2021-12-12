 七张图看一周大事 | 所有节目 | DW | 02.01.2022

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时政风云

七张图看一周大事

本周迎来新的一年，普京和拜登又谈了一次，世界却没有因此变得更和平，但无论怎样，人们对股市充满着希望，美国科技企业的市值在蹭蹭蹭地大涨。

  • BG Silvester Berlin

    又是一个缺了灿烂灯火的新年夜

    今年，跨年夜之前德国各地禁止了出售烟火丶爆竹，藉以避免民众受伤，并减轻德国医院的负担。这已是连续两年庆祝缺乏灿烂灯火的年夜。疫情当下，全球各地鲜有大城市无拘束和限制地迎来新的一年。

  • Großbritannien London | Boris Johnson unterzeichnet Brexit-Handelsabkommen

    英国脱欧一周年：危机不断

    食品短缺，外国劳工离开，加油站无油可加，一年来，危机不断。6成英国人对退欧表现出不满，而重新加入欧盟却又不是选项。只有咬紧牙关硬挺过去了。

  • US-Präsident Joe Biden spricht mit Russlands Präsident Wladimir Putin

    拜登普京本月第二次通话：相互威胁

    拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。普京则答复说，「这将是一个巨大的错误，会带来严重的后果」。

  • Logos von Amazon, Google und Facebook

    2021全球市值前8公司全在美国

    2021 年底，全球市值最高的10家公司中有8家来自美国。苹果公司以 2.96 万亿美元的市值成为有史以来第一家有望突破 3 万亿大关的公司，其股价今年上涨了 31%。微软则以 52% 的涨幅和 2.57 万亿美元的估值升至第二位。谷歌母公司 Alphabet 从第五位升至第三位，股值上涨近三分之二，市值达 1.96 万亿美元。 

  • Israel Coronavirus l Vierte Impfung l Professor Jacov Lavee, Sheba Medical Center in Ramat Gan

    以色列开始接种第四剂新冠疫苗

    当西方富国加速接种第三剂加强针的时候，以色列为了应对奥密克戎变种的侵袭已经开始接种了第四剂的接种。这是全球范围内首例针对第四剂疫苗的研究。以色列国内人口数量约为940万，完整接种疫苗的人口比例仅为60%左右。

  • Nicaragua I Daniel Ortega und Rosario Murillo

    尼加拉瓜断交后将原台湾使馆馆舍移交北京

    中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与中华民国断交。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。尼加拉瓜政府12月27日没收了台湾驻尼加拉瓜大使馆原馆舍，并将之移交给中国政府。消息一出，台湾政府发出强烈谴责。

  • China I Verhaftung von Ronson Chan in Hongkong

    《立场新闻》停止运营，高管被起诉

    香港警方周四以涉嫌违反《刑事罪行条例》第9条及第10条的串谋发布煽动刊物罪，起诉《立场新闻》前总编辑钟沛权和前署任总编辑林绍桐。此前一天，约200名警察搜索该编辑办公室，拘捕6名前任及现任高层人员，之后立场新闻宣布停止营运。这是继《苹果日报》后，香港媒体再次受到当局打压的例证。


  • BG Silvester Berlin

    又是一个缺了灿烂灯火的新年夜

    今年，跨年夜之前德国各地禁止了出售烟火丶爆竹，藉以避免民众受伤，并减轻德国医院的负担。这已是连续两年庆祝缺乏灿烂灯火的年夜。疫情当下，全球各地鲜有大城市无拘束和限制地迎来新的一年。

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    英国脱欧一周年：危机不断

    食品短缺，外国劳工离开，加油站无油可加，一年来，危机不断。6成英国人对退欧表现出不满，而重新加入欧盟却又不是选项。只有咬紧牙关硬挺过去了。

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    拜登普京本月第二次通话：相互威胁

    拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。普京则答复说，「这将是一个巨大的错误，会带来严重的后果」。

  • Logos von Amazon, Google und Facebook

    2021全球市值前8公司全在美国

    2021 年底，全球市值最高的10家公司中有8家来自美国。苹果公司以 2.96 万亿美元的市值成为有史以来第一家有望突破 3 万亿大关的公司，其股价今年上涨了 31%。微软则以 52% 的涨幅和 2.57 万亿美元的估值升至第二位。谷歌母公司 Alphabet 从第五位升至第三位，股值上涨近三分之二，市值达 1.96 万亿美元。 

  • Israel Coronavirus l Vierte Impfung l Professor Jacov Lavee, Sheba Medical Center in Ramat Gan

    以色列开始接种第四剂新冠疫苗

    当西方富国加速接种第三剂加强针的时候，以色列为了应对奥密克戎变种的侵袭已经开始接种了第四剂的接种。这是全球范围内首例针对第四剂疫苗的研究。以色列国内人口数量约为940万，完整接种疫苗的人口比例仅为60%左右。

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    尼加拉瓜断交后将原台湾使馆馆舍移交北京

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    《立场新闻》停止运营，高管被起诉

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BEIJING, CHINA - FEBRUARY 26: People wear protective masks as they walk front the logos of the 2022 Beijing Winter Olympics at Yanqing Ice Festival on February 26, 2021 in Beijing, China. The Festival comes at the final day of the Chinese Lunar New Year celebrations. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

七张图看一周大事 12.12.2021

Australian Open Tennis | Peng Shuai

七张图看一周大事 21.11.2021

Xi Jinping, Präsident von China, und Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin von Deutschland, sind auf einem Monitor zu sehen, während sie sich bei einer Videokonferenz begrüßen. Merkel und Jinping haben über die Entwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen und aktuelle Themen der internationalen Agenda gesprochen. +++ dpa-Bildfunk +++

七张图看一周大事 16.10.2021

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

七张图看一周大事 25.09.2021

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