2021全球市值前8公司全在美国

2021 年底，全球市值最高的10家公司中有8家来自美国。苹果公司以 2.96 万亿美元的市值成为有史以来第一家有望突破 3 万亿大关的公司，其股价今年上涨了 31%。微软则以 52% 的涨幅和 2.57 万亿美元的估值升至第二位。谷歌母公司 Alphabet 从第五位升至第三位，股值上涨近三分之二，市值达 1.96 万亿美元。