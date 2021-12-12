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本周迎来新的一年，普京和拜登又谈了一次，世界却没有因此变得更和平，但无论怎样，人们对股市充满着希望，美国科技企业的市值在蹭蹭蹭地大涨。
今年，跨年夜之前德国各地禁止了出售烟火丶爆竹，藉以避免民众受伤，并减轻德国医院的负担。这已是连续两年庆祝缺乏灿烂灯火的年夜。疫情当下，全球各地鲜有大城市无拘束和限制地迎来新的一年。
食品短缺，外国劳工离开，加油站无油可加，一年来，危机不断。6成英国人对退欧表现出不满，而重新加入欧盟却又不是选项。只有咬紧牙关硬挺过去了。
拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。普京则答复说，「这将是一个巨大的错误，会带来严重的后果」。
2021 年底，全球市值最高的10家公司中有8家来自美国。苹果公司以 2.96 万亿美元的市值成为有史以来第一家有望突破 3 万亿大关的公司，其股价今年上涨了 31%。微软则以 52% 的涨幅和 2.57 万亿美元的估值升至第二位。谷歌母公司 Alphabet 从第五位升至第三位，股值上涨近三分之二，市值达 1.96 万亿美元。
当西方富国加速接种第三剂加强针的时候，以色列为了应对奥密克戎变种的侵袭已经开始接种了第四剂的接种。这是全球范围内首例针对第四剂疫苗的研究。以色列国内人口数量约为940万，完整接种疫苗的人口比例仅为60%左右。
中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与中华民国断交。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。尼加拉瓜政府12月27日没收了台湾驻尼加拉瓜大使馆原馆舍，并将之移交给中国政府。消息一出，台湾政府发出强烈谴责。
香港警方周四以涉嫌违反《刑事罪行条例》第9条及第10条的串谋发布煽动刊物罪，起诉《立场新闻》前总编辑钟沛权和前署任总编辑林绍桐。此前一天，约200名警察搜索该编辑办公室，拘捕6名前任及现任高层人员，之后立场新闻宣布停止营运。这是继《苹果日报》后，香港媒体再次受到当局打压的例证。
拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。
拜登-普京周四（12月30日）举行视频会晤。白宫一官员称，拜登将就俄罗斯在与乌克兰接壤地区大量陈兵“表达深切忧虑”，并会向普京指出可供选择的道路。
美国情报部门声称，有证据表明俄罗斯正计划对乌克兰发动军事进攻。针对乌克兰问题，拜登和普京据称将进行视讯通话。
上任伊始，德国新总理奥拉夫·肖尔茨行程满满，先后前往巴黎和布鲁塞尔。与此同时，他还同与美国总统作了电话交谈。欧盟高层及法国总统马克龙均希望与德国新政府齐心协力，共同推进欧洲发展。
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