 七张图看一周大事 | 所有节目 | DW | 25.12.2021

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时政风云

七张图看一周大事

香港立法会选举、美企英特尔道歉、西安封城、林郑赴京，还有令两岸民众一同“吃瓜”的王力宏事件……本周新闻您最关注哪一条？

  • Parlamentswahl in Hongkong | Carrie Lam

    “爱国者治港”的立法会选举：投票率下降

    香港12月19日举行立法会换届选举，这是推行港区《国安法》以及实施选举新制后的首次选举。“仅限爱国者”参选的新规则大幅减少了直选席位的数量，并控制了谁可以参选。在这一变化下，香港本届立法会选举投票率创新低，非建制派全部落选。选举结束后，G7、欧盟及“五眼联盟”皆对香港民主发展和选举制度的变化表示关切和担忧。

  • Carrie Lam | Hongkong | Regierungschefin

    林郑月娥赴北京述职 受到习近平充分肯定

    香港立法会选举投票一结束，行政长官林郑月娥便飞往北京进行为期3天的述职之旅。这是她本届任期中的最会一次赴京述职。12月22日，中国国家主席习近平在中南海瀛台会见了她，对特区政府的工作给予了充分的肯定。这可能为林郑明年竞选连任铺平道路。

  • Hongkong | Skulptur Pillar of Shame sculpture

    港大连夜移除“国殇之柱” 其他大学跟上

    香港大学22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品“国殇之柱”，并在清晨将艺术品运离校园。随后，香港中文大学等也接连传出移除六四艺术品。一连串的事件引发关注。批评者表示，这反映了六四在香港已经没有讨论的空间。

  • China | Sänger und Schauspieler Wang Leehom

    让两岸网民同仇敌忾的王力宏事件

    艺人王力宏近日遭前妻爆料招妓、劈腿及婚内冷暴力等丑闻，该话题迅速引起两岸三地及海外华人的密切关注，成为热议焦点。两岸网民难得同仇敌忾，同时关注婚姻中的女性权益议题。

  • Intel Chip - IT-Unternehmen l Strafen

    禁用新疆产品被炮轰后 英特尔道歉

    越来越多的跨国企业试图在全球供应链中剔除与新疆有关的环节，因此成为中国官方主导的舆论抨击的目标。美国芯片生产商英特尔近日被“揭露”供应链禁用新疆产品。这让这家美企在中国陷入负面舆论风暴。英特尔23日发声明致歉，称涉及新疆的文书内容“并非立场表达”。

  • USA | Coronavirus | Präsident Joe Biden

    拜登签署新疆强迫劳动法案

    在英特尔向中国道歉的同日，美国总统拜登签署通过《维吾尔族强迫劳动预防法》，规定只有能够证明他们的产品不是用强迫劳动制造的公司才会被免除从新疆进口商品的禁令。对此北京表示，这是华盛顿在利用涉疆问题搞阴谋诡计，试图遏制中国发展，要求美方“立即停止政治操弄，立即撤销各项涉疆制裁打压措施”。

  • China I Coronavirus in Xi'an

    西安封城 官员受罚

    由于新增病例快速发展，中国西北重镇西安12月22日下令1300万居民尽量待在家中，避免不必要的外出。《中国新闻周刊》以“拷问西安疫情，千万人口重镇应急表现何以如此?”一文评论西安疫情防控，质疑应急管理系统。随后，当地多名官员因“疫情防控不力”受到追责处理。


  • Parlamentswahl in Hongkong | Carrie Lam

    “爱国者治港”的立法会选举：投票率下降

    香港12月19日举行立法会换届选举，这是推行港区《国安法》以及实施选举新制后的首次选举。“仅限爱国者”参选的新规则大幅减少了直选席位的数量，并控制了谁可以参选。在这一变化下，香港本届立法会选举投票率创新低，非建制派全部落选。选举结束后，G7、欧盟及“五眼联盟”皆对香港民主发展和选举制度的变化表示关切和担忧。

  • Carrie Lam | Hongkong | Regierungschefin

    林郑月娥赴北京述职 受到习近平充分肯定

    香港立法会选举投票一结束，行政长官林郑月娥便飞往北京进行为期3天的述职之旅。这是她本届任期中的最会一次赴京述职。12月22日，中国国家主席习近平在中南海瀛台会见了她，对特区政府的工作给予了充分的肯定。这可能为林郑明年竞选连任铺平道路。

  • Hongkong | Skulptur Pillar of Shame sculpture

    港大连夜移除“国殇之柱” 其他大学跟上

    香港大学22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品“国殇之柱”，并在清晨将艺术品运离校园。随后，香港中文大学等也接连传出移除六四艺术品。一连串的事件引发关注。批评者表示，这反映了六四在香港已经没有讨论的空间。

  • China | Sänger und Schauspieler Wang Leehom

    让两岸网民同仇敌忾的王力宏事件

    艺人王力宏近日遭前妻爆料招妓、劈腿及婚内冷暴力等丑闻，该话题迅速引起两岸三地及海外华人的密切关注，成为热议焦点。两岸网民难得同仇敌忾，同时关注婚姻中的女性权益议题。

  • Intel Chip - IT-Unternehmen l Strafen

    禁用新疆产品被炮轰后 英特尔道歉

    越来越多的跨国企业试图在全球供应链中剔除与新疆有关的环节，因此成为中国官方主导的舆论抨击的目标。美国芯片生产商英特尔近日被“揭露”供应链禁用新疆产品。这让这家美企在中国陷入负面舆论风暴。英特尔23日发声明致歉，称涉及新疆的文书内容“并非立场表达”。

  • USA | Coronavirus | Präsident Joe Biden

    拜登签署新疆强迫劳动法案

    在英特尔向中国道歉的同日，美国总统拜登签署通过《维吾尔族强迫劳动预防法》，规定只有能够证明他们的产品不是用强迫劳动制造的公司才会被免除从新疆进口商品的禁令。对此北京表示，这是华盛顿在利用涉疆问题搞阴谋诡计，试图遏制中国发展，要求美方“立即停止政治操弄，立即撤销各项涉疆制裁打压措施”。

  • China I Coronavirus in Xi'an

    西安封城 官员受罚

    由于新增病例快速发展，中国西北重镇西安12月22日下令1300万居民尽量待在家中，避免不必要的外出。《中国新闻周刊》以“拷问西安疫情，千万人口重镇应急表现何以如此?”一文评论西安疫情防控，质疑应急管理系统。随后，当地多名官员因“疫情防控不力”受到追责处理。


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