“爱国者治港”的立法会选举：投票率下降

香港12月19日举行立法会换届选举，这是推行港区《国安法》以及实施选举新制后的首次选举。“仅限爱国者”参选的新规则大幅减少了直选席位的数量，并控制了谁可以参选。在这一变化下，香港本届立法会选举投票率创新低，非建制派全部落选。选举结束后，G7、欧盟及“五眼联盟”皆对香港民主发展和选举制度的变化表示关切和担忧。