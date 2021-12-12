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本周关键词：北京冬奥、奥密克戎、台湾四大公投、香港立法会选举……您最关注哪条新闻？
在俄罗斯总统普京再次确认会参加北京冬奥开幕式的同时，西方国家领导人及高层大部分表示不会出席。不过各国给出原因不尽相同：美、英、澳、加宣布“外交抵制”，奥地利、新西兰政界高层人士则表示因为新冠疫情原因不会出席。法国和韩国已明确表示不会外交抵制，而德国还在观望。
对于围绕北京冬奥的一系列指责，国际奥委会高级委员、加拿大人庞德（Dick Pound）对德媒称，“北京主办冬奥无可指摘”，并表示中方做出保证，运动员在冬奥期间，可以自由表达意见。国际奥委会主席巴赫也在接受德媒采访时为自己做出辩护，表示“IOC无法解决这个世界上的政治问题”。
中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京12月15日举行视讯会谈。普京表示，期待明年2月参加北京冬奥会开幕式时与习近平会面，并强调了对中方的支持。习近平也高度赞扬“俄方坚定支持中方捍卫本国核心利益”，期待与普京进行面对面会谈。两人的线上会晤据称持续了约一个半小时。
继外交降级后，立陶宛驻华临时代办近日又匆匆撤离北京，暂时“远程操作”。据路透社报道，立陶宛方面表示将向欧盟领导人求助，应对来自中国的压力。北京要求这个波罗的海国家“尽快纠正损害中国主权和核心利益的错误行为”。台湾方面则称，将竭尽所能深化与立陶宛的经济关系。
世卫组织表示，奥密克戎(omicron)变异株给全球带来“非常高”的风险。本周，中国也已经检出了奥密克戎感染者。在欧洲，奥密克戎看起来已经无可阻挡。德国专家批评说，今后德国单日新增感染有可能会多达几十万病例，但政府并没有采取足够的防疫措施。
台湾周六举行四大公投，针对重启核四、反莱猪进口、公投绑大选和珍爱藻礁四个议题进行全民投票。台湾总统蔡英文呼吁民众投下“四个不同意”，让目前的施政能顺利进行。国民党则呼吁支持者全部投下赞成票。最终四个议题皆未通过。台湾总统蔡英文表示，此次公投结果传递出台湾人民希望走向世界、积极参与国际的讯息。
在改革后的新制度下，香港立法会选举12月19日举行。立法会由70席扩大至90席，直选议席从35席减至20席。角逐90个席位的153名候选人中，只有13人被认为属于非建制派，自称属民主派的仅有三人。有专家指香港选举将“人大化”。此外，许多流亡海外的民主派前议员则呼吁杯葛，引发争议，香港廉政公署周六宣布通缉涉嫌杯葛的五人。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
在与国际社会失联超过一个月後，中国网球女将彭帅19日首度接受境外媒体访问，她否认了自己曾写过和说过被性侵，也强调自己过去这段时间都未受到监视，并证实自己有写邮件给WTA主席。
德国医院联合会认为，如果从缓解医院压力的角度出发，目前并没有必要实行限制经济和社会生活的全面停摆措施。
香港立法会将举行换届选举，投票率或创历史新低。香港特首辩解的同时，港府祭出大招鼓励民众投票，惩罚公开呼吁不投票等“违法”行为。
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