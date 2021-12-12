“爱国者治港”：香港立法会选举周日举行

在改革后的新制度下，香港立法会选举12月19日举行。立法会由70席扩大至90席，直选议席从35席减至20席。角逐90个席位的153名候选人中，只有13人被认为属于非建制派，自称属民主派的仅有三人。有专家指香港选举将“人大化”。此外，许多流亡海外的民主派前议员则呼吁杯葛，引发争议，香港廉政公署周六宣布通缉涉嫌杯葛的五人。