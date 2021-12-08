尼加拉瓜与台湾断交 称北京为唯一合法政府

中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与台湾断交，并转为承认中华人民共和国是唯一合法的政府。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。此消息让台湾的邦交国数量下降至14个。此次是该国第二次与台湾断交，两次断交之间间隔36年，但都是在现任总统奥尔特加在任时所做出的决定。