 七张图看一周大事 | 所有节目 | DW | 12.12.2021

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时政风云

七张图看一周大事

美国外交抵制北京冬奥会，数国跟进；肖尔茨宣誓就职德国总理，对华政策受关注；奥密克戎迅速传播，各国收紧防疫政策；拜登召集“民主峰会”呼吁对抗独裁主义，尼加拉瓜转投北京怀抱，台湾邦交国又少一个……

  • China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

    美国发起外交抵制北京冬奥会

    12月6日，正式宣布将对2022北京冬奥进行外交制裁，代表美国官员将不会出席北京冬奥。中国驻美大使馆批评美国此举是将体育政治化，中国外交部也扬言会进行反制。随后澳大利亚、英国、加拿大也宣布外交抵制。法国总统马克龙表示不会跟进，并质疑外交抵制的效果。本周刚刚就职的德国新政府尚未对此做出正式表态，不过肖尔茨总理此前曾表示暂时不参与外交抵制。

  • Deutschland | Live-Talk zur Energie- und Klimapolitik in Berlin | Christian Lindner, Annalena Baerbock und Olaf Scholz

    “交通灯”联合政府上任 对华政策受关注

    12月8日，肖尔茨宣誓就任德国联邦总理。据德国《经济周刊》报道，在此之前，他曾通过欧盟理事会主席米歇尔(Charles Michel)向中国国家主席习近平传话，表示将延续其前任默克尔的务实外交路线。肖尔茨还对习近平表示，将会对中国持批评态度的绿党和自民党进行牵制。来自绿党的贝尔博克成为德国历史上第一任女外长，她此前曾发表对华强硬态度，并称不排除抵制北京冬奥。

  • Washington Joe Biden bei Demokratie Gipfel

    拜登召集线上“民主峰会”

    美国总统拜登12月9日召集100多位世界各国领导人参加在线“民主峰会”，呼吁各国领袖要加强世界各地的民主，并称在独裁主义抬头的趋势下，保障权利和自由是当今时代的 “决定性挑战”。台湾行政院政务委员唐凤与台湾驻美国代表萧美琴也与会。中国外交部则批评美国民主峰会是“以意识形态划线，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之实”，还称‘民主’早已成为美国干涉别国的‘大规模杀伤性武器’”。

  • Nicaragua I Daniel Ortega und Rosario Murillo

    尼加拉瓜与台湾断交 称北京为唯一合法政府

    中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与台湾断交，并转为承认中华人民共和国是唯一合法的政府。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。此消息让台湾的邦交国数量下降至14个。此次是该国第二次与台湾断交，两次断交之间间隔36年，但都是在现任总统奥尔特加在任时所做出的决定。

  • Großbritannien | Gericht entscheidet über Auslieferung von Assange an die USA

    伦敦高等法庭取消阿桑奇递解禁令

    伦敦复审法庭推翻了此前不得将阿桑奇递解美国的裁定。至此，这名维基解密创始人有可能会面临被递解美国的命运。阿桑奇的未婚妻莫里斯（Stella Moris ）宣布，将立即对上述裁定提起上诉。她表示，伦敦高等法院的裁定"危险而且受到了误导"，是严重违反法律的。今年年初，英国一家法庭裁定，出于对阿桑奇健康及心理状况、以及美国监狱条件的考虑，禁止将其引渡至美国。

  • China Evergrande Group

    违约！惠誉下调恒大、佳兆业评级

    评级机构惠誉(Fitch)下调了中国房地产巨头恒大和佳兆业的评级为“限制性违约”。按照惠誉定义，这意味着，这两家集团经历了违约或廉价债务交换，但没有开始诸如破产申请等清算程序，仍在运营。负债累累的恒大本周未能完成一笔8250万美元的票息。佳兆业上周也表示，有一笔本金总额4亿美元的票据寻求延期偿还失败，使其面临违约风险。

  • Neue COVID-19-Variante Omicron

    奥密克戎来势汹汹

    新的变种病毒奥密克戎（Omicron）在英国迅速传播。该国卫生安全局预计，到12月中旬，奥密克戎可能取代德尔塔成为该国最主要的流行毒株。辉瑞及其合作伙伴 BioNTech公司12月8日公布的一项研究报告称，第三剂疫苗能有效抵抗奥密克戎变种。测试显示，施打加强针后，受试者抗体水平明显增加，达 25 倍。这一试验结果同时也是一种警示，即：施打两针可能不足以抵抗具高度传播性的变异毒株。  


  • China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

    美国发起外交抵制北京冬奥会

    12月6日，正式宣布将对2022北京冬奥进行外交制裁，代表美国官员将不会出席北京冬奥。中国驻美大使馆批评美国此举是将体育政治化，中国外交部也扬言会进行反制。随后澳大利亚、英国、加拿大也宣布外交抵制。法国总统马克龙表示不会跟进，并质疑外交抵制的效果。本周刚刚就职的德国新政府尚未对此做出正式表态，不过肖尔茨总理此前曾表示暂时不参与外交抵制。

  • Deutschland | Live-Talk zur Energie- und Klimapolitik in Berlin | Christian Lindner, Annalena Baerbock und Olaf Scholz

    “交通灯”联合政府上任 对华政策受关注

    12月8日，肖尔茨宣誓就任德国联邦总理。据德国《经济周刊》报道，在此之前，他曾通过欧盟理事会主席米歇尔(Charles Michel)向中国国家主席习近平传话，表示将延续其前任默克尔的务实外交路线。肖尔茨还对习近平表示，将会对中国持批评态度的绿党和自民党进行牵制。来自绿党的贝尔博克成为德国历史上第一任女外长，她此前曾发表对华强硬态度，并称不排除抵制北京冬奥。

  • Washington Joe Biden bei Demokratie Gipfel

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    美国总统拜登12月9日召集100多位世界各国领导人参加在线“民主峰会”，呼吁各国领袖要加强世界各地的民主，并称在独裁主义抬头的趋势下，保障权利和自由是当今时代的 “决定性挑战”。台湾行政院政务委员唐凤与台湾驻美国代表萧美琴也与会。中国外交部则批评美国民主峰会是“以意识形态划线，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之实”，还称‘民主’早已成为美国干涉别国的‘大规模杀伤性武器’”。

  • Nicaragua I Daniel Ortega und Rosario Murillo

    尼加拉瓜与台湾断交 称北京为唯一合法政府

    中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与台湾断交，并转为承认中华人民共和国是唯一合法的政府。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。此消息让台湾的邦交国数量下降至14个。此次是该国第二次与台湾断交，两次断交之间间隔36年，但都是在现任总统奥尔特加在任时所做出的决定。

  • Großbritannien | Gericht entscheidet über Auslieferung von Assange an die USA

    伦敦高等法庭取消阿桑奇递解禁令

    伦敦复审法庭推翻了此前不得将阿桑奇递解美国的裁定。至此，这名维基解密创始人有可能会面临被递解美国的命运。阿桑奇的未婚妻莫里斯（Stella Moris ）宣布，将立即对上述裁定提起上诉。她表示，伦敦高等法院的裁定"危险而且受到了误导"，是严重违反法律的。今年年初，英国一家法庭裁定，出于对阿桑奇健康及心理状况、以及美国监狱条件的考虑，禁止将其引渡至美国。

  • China Evergrande Group

    违约！惠誉下调恒大、佳兆业评级

    评级机构惠誉(Fitch)下调了中国房地产巨头恒大和佳兆业的评级为“限制性违约”。按照惠誉定义，这意味着，这两家集团经历了违约或廉价债务交换，但没有开始诸如破产申请等清算程序，仍在运营。负债累累的恒大本周未能完成一笔8250万美元的票息。佳兆业上周也表示，有一笔本金总额4亿美元的票据寻求延期偿还失败，使其面临违约风险。

  • Neue COVID-19-Variante Omicron

    奥密克戎来势汹汹

    新的变种病毒奥密克戎（Omicron）在英国迅速传播。该国卫生安全局预计，到12月中旬，奥密克戎可能取代德尔塔成为该国最主要的流行毒株。辉瑞及其合作伙伴 BioNTech公司12月8日公布的一项研究报告称，第三剂疫苗能有效抵抗奥密克戎变种。测试显示，施打加强针后，受试者抗体水平明显增加，达 25 倍。这一试验结果同时也是一种警示，即：施打两针可能不足以抵抗具高度传播性的变异毒株。  


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