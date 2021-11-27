默克尔的告别：军礼仪仗和红玫瑰

默克尔的官方告别仪式周四（12月2日）晚在柏林举行。在火炬、仪仗队和军乐的伴随下，默克尔以简短讲话为自己长达16年的总理生涯画上了句号。她说，过去16年是“充满不寻常经历、也经常是充满挑战的岁月”，是对她“政治和人性的考验”，同时也令她倍感充实。她还鼓励人们在面对矛盾的时候“用别人的眼光来看世界”。