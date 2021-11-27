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安倍称“台湾有事就是日本有事” ；默克尔劝“用别人的眼光来看世界”；WTA说“不明白如何能要求我们的运动员去中国比赛”；乐玉成讲“中国是当之无愧的民主国家” ……本周都发生了哪些值得关注的事件？
日本前首相安倍晋三日前在通过视讯参加台湾智库会议时表示，如果北京攻台，日美同盟绝不会袖手旁观，请中方领导人不要误判。中国外交部紧急约见了日本驻华大使表示抗议，日本内阁回应称不同意中方的“单方面观点”。
卡斯特罗（Xiomara Castro）本周成为洪都拉斯史上首位女总统。在台湾友邦陆续转投中国后，台湾在中美洲和加勒比地区仅剩8个邦交国，而选出新总统的洪都拉斯的动向受各方关注。大选前，卡斯特罗曾说自己对与中国建交持开放态度。不过，卡斯特罗的一位资深盟友周四则对路透社表示，会优先考虑与美国的关系，新政府不打算与中国建交。
国际女子网球协会（WTA）的主席西蒙（图）周三表示，由于担心中国球员彭帅的安危，WTA将暂停在中国举行的所有比赛。一些网坛巨星公开称赞WTA的作法。中国官方则对该决定做出强烈批评，指责WTA将“体育政治化”。
默克尔的官方告别仪式周四（12月2日）晚在柏林举行。在火炬、仪仗队和军乐的伴随下，默克尔以简短讲话为自己长达16年的总理生涯画上了句号。她说，过去16年是“充满不寻常经历、也经常是充满挑战的岁月”，是对她“政治和人性的考验”，同时也令她倍感充实。她还鼓励人们在面对矛盾的时候“用别人的眼光来看世界”。
6月底才在纽约证交所上市的滴滴，周五宣布将准备从美国退市，并准备在香港上市。滴滴出行12月2日的股价收在7.8美元，已较6月底的上市发行价大跌逾4成。路透社报道指出，这可能是中概股在美国退市潮的开始。周五滴滴股价继续下行，互联网中概股也应声大跌。
在拜登召集的民主峰会即将于下周召开之际，中方阐述了自己对于“民主”及其“名”与“实”的看法。中国外交部副部长乐玉成（图）称， “一方水土有一方民主”，表示“中国是当之无愧的民主国家”，并指责美国召集民主峰会是“一场闹剧”。北京也在周六发布《中国的民主》白皮书，强调“中国人民享有广泛充分、真实具体、有效管用的民主”。
更多国家相继发现了最早在南非被确认的omicron(奥米克戎)新冠变异株。病毒学家和公共卫生专家纷纷表示担忧。尽管世卫反对实施全面旅行禁令，但多个国家已经开始限制来自南非及其周边国家的航班入境，日本则宣布全面“闭关”，禁止外国人入境。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
正在蒙受第四波新冠疫情冲击的德国，周六又发现了两例最新变种Omicron病例，使疫情防御变得更加复杂化。德国已宣布对八个非洲国家实施入境限制。
中国网球名将彭帅事件继续发酵：官媒发出所谓“彭帅近照”，外界却不买账；国际奥委会（IOC）资深委员透露，彭帅安危之谜引发的全球公愤可能迫使IOC转对中国强硬。
路透社18日独家报导，美国政府透露在拜习会前几小时，一名被中国禁止出境超过四年的美国公民顺利获释返美。同时，有七名中国公民也遭遣返回中国，但美方否认这是两国交换条件的结果。
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