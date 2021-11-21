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台海局势、彭帅风波、德中关系、新冠疫情……本周有哪些事最牵动我们的心？花3分钟，看7张图，速览一周大事。
在台湾驻立陶宛代表处正式挂牌数日后，中国外交部声明表示，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，并敦促立方「立即纠正错误」。立陶宛这一边则有欧盟的支持与美国经济合作的保证。该国似乎无惧北京威胁，持续走在抗中前线，12月初国会议员将赴台访问。
除了立陶宛，台海局势近期还在地球的另一端引起争端。2019年与中国建交的所罗门群岛24日爆发激烈抗争，导火线就来自中央政府与该国最大省之间对两岸的不同立场。所罗门总理索加瓦雷接受澳媒ABC採访时说，抗议背后有外国势力介入。所罗门现政府支持北京政府，而马莱塔省的领导人则支持台湾。
美国即将在12月9日到10日举办线上“民主峰会”，邀请名单上不但不包括中国和俄罗斯，还邀请了台湾，并在官网上直接称呼“台湾”而非“台北”。中国国台办对此回应说，美国网站所列的涉台称谓是错误的；“我们坚决反对美国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，这个立场是一贯的、明确的。”
在国际社会持续关注中国网球明星彭帅安危之际，国际奥委会21日发布声明，称其主席巴赫与其他代表与彭帅进行视频通话，引述彭帅说自己安全且希望隐私受到尊重。对此，外界持续抨击国际奥委会的行为，认为其充当了中国当局的宣传机器。彭帅此前公开举报中共退休高官张高丽对其性侵。
德国社民党、绿党、自民党完成了近两个月的组阁谈判，就联合执政协议达成了一致。即将出任总理的肖尔茨表示，联合政府的目标是推行“高效的政治”。执政协议尤其在外交政策领域反复提及中国，次数超过了美国、法国等传统盟友，对德中关系的表述呈现出与默克尔政府不同的侧重点。中方第一时间予以回应。
连日来，德国新增感染数字接连创下新高，各地的重症病房床位数也再次吃紧。与此同时，疫苗接种率却依然徘徊不前，令社会各界开始讨论是否要实行强制接种令。德国多个联邦州已经开始限制拒绝疫苗者进出公共场所，一些医学界人士更是开始呼吁重新执行全面禁足令。
屋漏偏逢连夜雨！在欧洲各国面临新一波严峻疫情的时刻，非洲国家报告发现了一个新型变种。世卫组织表示，被命名为Omicron的变体令人担忧，但同时呼吁各国不要仓促地限制旅行。尽管如此，多国还是紧急拉闸，开始限制甚至暂停与南非及其周边国家的航班往来。目前，暂不清楚现有疫苗对该新变种的有效性如何。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
微博周二晚间广传中国网球选手彭帅发的帖子截图，文章内彭帅称自己与中国前副总理张高丽发生性关系，但相关内容与关键字随即在微博上消失。女权人士认为，中国政府打压力道之所以这麽强，是因为案件涉及前政府高官。
中国网球名将彭帅事件继续发酵：官媒发出所谓“彭帅近照”，外界却不买账；国际奥委会（IOC）资深委员透露，彭帅安危之谜引发的全球公愤可能迫使IOC转对中国强硬。
路透社18日独家报导，美国政府透露在拜习会前几小时，一名被中国禁止出境超过四年的美国公民顺利获释返美。同时，有七名中国公民也遭遣返回中国，但美方否认这是两国交换条件的结果。
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