台湾获邀参加民主峰会 北京反对

美国即将在12月9日到10日举办线上“民主峰会”，邀请名单上不但不包括中国和俄罗斯，还邀请了台湾，并在官网上直接称呼“台湾”而非“台北”。中国国台办对此回应说，美国网站所列的涉台称谓是错误的；“我们坚决反对美国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，这个立场是一贯的、明确的。”