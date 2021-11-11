为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
气候峰会上中美宣布将在该领域展开合作，马斯克没有食言果真出售股票套现11亿美元，美国在关闭20个月后终于重开边境……此外，本周还发生了哪些值得关注的事件？
封锁20个月后，美国在11月8日重新向国际旅客开放陆空边境。虽然取消旅行禁令，但进入美国将不会完全不受管制。美国要求航空旅客在旅行前3天内完全接种疫苗并接受检测。贸易团体称，自2020年3月以来，国际访问量的下降「导致了近3000亿美元的收入损失」。
马斯克于周一抛售了93万只特斯拉股票，价值11亿美元。马斯克手中目前仍持有1.7亿只特斯拉股票。上周，马斯克曾发起推特询问，让推友决定他是否应出售10%的股票。总计350万参与问卷的推友中，有58%的人支持马斯克出售股票。
中共中央委员会11月8日到11日召开了六中全会，会议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，以及《关于召开党的第二十次全国代表大会的决议》。一般认为该次会议为二十大奠定基础，是一次承前启后的会议。人们尤其关注历史决议赋予习近平怎样的地位、共同富裕将怎样付诸实现以及台湾问题。
《联合新闻网》报道称，美国议员搭乘美国海军C-40运输机周二（11月9日）16时40分自马尼拉升空直飞台湾，18时17分在台北松山机场落地，19时10分升空离开台北松山。这是拜登上任後，美国议员二度访问台湾。北京当日发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。经调查，欧盟委员会认定美国科技巨头谷歌经常给自己的购物服务以优惠待遇，并在搜索结果中降低对手的排名。
美国和中国这两个世界上最大的二氧化碳排放国周三公布了一项协议，加强应对气候变化的合作。美国气候特使克里 (John Kerry )和中国气候特使解振华宣布了该框架协议。两人都称这是将峰会推向成功的方式。此前因习近平只有书面发言被拜登指责称“令人失望”。
每年11月，德国一些狂欢节气氛浓厚的地方就进入了“第五季”。今年的狂欢季开始之时，全德国疫情飙升。全国新冠疫苗的接种率为三分之二，远不足群体免疫标准。最近，每日新增新冠确诊病例达到5万例左右，同相关病亡人数也保持200多的高位。
北京冬奥会组委表示，参加测试赛的两名外籍选手新冠检测结果呈阳性，他们被诊断为无症状感染者。距离冬奥会还有不到百天时间，中国的零容忍防疫将迎来严峻考验。改造成“冰立方”的“水立方”表示，入场观众上限为1千。
德国新一波新冠疫情凶猛而至，单日新增新冠确诊病例一再创下新的纪录。随着重症病人的增加，部分地区的医院已不堪重负。发展成重症的年轻疫苗接种者也在增多。
德国已经有三分之二的人口接种了新冠疫苗，但是为什么这一波疫情却仍是如此凶猛？原因出在哪里呢？
同欧美国家相比，中国的新冠新增病例简直微不足道，但政府仍坚持极其严厉的清零政策。哪怕只是出现了一个病例，一个小区、乃至一个城市就会被全面封锁。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版