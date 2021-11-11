中美愿意在气候保护方面进行合作

美国和中国这两个世界上最大的二氧化碳排放国周三公布了一项协议，加强应对气候变化的合作。美国气候特使克里 (John Kerry )和中国气候特使解振华宣布了该框架协议。两人都称这是将峰会推向成功的方式。此前因习近平只有书面发言被拜登指责称“令人失望”。