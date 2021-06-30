欧洲议会代表团访台会晤蔡英文

欧洲议会“外国干预欧盟民主程序特别委员会”(INGE) 代表团一行13人本周访问台湾，这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。代表团周四与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。中国政府则对欧洲议会的个别议员访问台湾表示强烈不满和坚决反对。中国外交部发言人汪文斌表示：“一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中欧建交和发展双边关系的政治基础。不同台湾当局开展任何形式的官方往来，是遵守一个中国原则的应有之义”。