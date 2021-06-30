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中国网球名将彭帅微博上公开指控高官性侵，#Me Too运动再起？；欧洲议会首次派官方代表团出访台湾；全球新冠死亡人数破500万大关，德国创下单日新增确诊人数最高纪录... 本周还有哪些大事？
微博周二晚间广传中国网球名将彭帅发的帖子截图，内容公开指控中国前总理张高丽强迫她发生性关系，但后来张高丽升任常委到北京后，便不再与其联系。彭帅指控张高丽性侵的真相仍扑朔迷离，相关内容已在中国被屏蔽，但许多网民通过不同方式逃避网络审查，对此话题进行讨论。这次彭帅事件被普遍认为是#MeToo运动再现。
欧洲议会“外国干预欧盟民主程序特别委员会”(INGE) 代表团一行13人本周访问台湾，这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。代表团周四与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。中国政府则对欧洲议会的个别议员访问台湾表示强烈不满和坚决反对。中国外交部发言人汪文斌表示：“一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中欧建交和发展双边关系的政治基础。不同台湾当局开展任何形式的官方往来，是遵守一个中国原则的应有之义”。
美国国防部周三公布中国军力报告，上修过去对中国核武库的估计，认为中国到2030年可以将其核武库中的核弹头数量增加到1000枚。 一年前，美国国防部曾预测中国拥有约200枚核弹头。中国外交部则批评美方报告“罔顾事实、充满偏见”，借报告“炒作‘中国核威胁论’，纯属操弄话术、混淆视听的把戏，国际社会对此心知肚明”。
中国公民记者张展因去年初在武汉封城期间进行报导，遭当局判刑以“寻衅滋事”判刑4年。今年8月，张展传出因在狱中继续半绝食抗议，面临严重营养不良的情况，体重也下降至不到40公斤。张展的哥哥张举在推特上分享妹妹的近况表示，他担忧张展无法坚持过即将到来的冬天。此外，多名长期关注张展情况的维权人士，也呼吁中国政府立即让张展保外就医。
台裔美籍市议员吴弭11月2日击败了同为少数族裔女性的候选人安妮莎·埃塞比·乔治，成为了波士顿成立近200年来的首位女性和少数族裔市长。吴弭的父母是台湾人，上世纪八十年代从台湾移民到美国。2013年，28岁的她成为首位当选波士顿市议员的亚裔女性，2016年，她全票当选为市议会的主席。
德国新冠疫情仍未放缓，本周四单日新增感染人数创下疫情爆发以来的最高纪录，一日内增加近3.4万感染案例，超越了2020年冬季第二波新冠疫情爆发时的最高纪录。德国联邦及各州卫生部长周四和周五召开会议，讨论进一步的防疫措施。德国在11月25日后是否继续将新冠疫情继续定义为全国大流行病也是外界关注重点。与此同时，全球新冠死亡病例总数周一突破500万，超过一半的死亡病例发生在美国、俄罗斯、巴西、墨西哥和印度。
印尼丶波兰丶越南等多个主要燃煤国家11月4日在联合国气候峰会承诺逐渐停用煤炭，并停止建造新的燃煤发电厂，目前已有数十个国家签署了这项协议。但批评者称，相关的愿景仍模糊不清，因为几个燃煤大国如中国丶印度、澳洲、美国等并没有签署。
台湾与美国6月30日重启TIFA会议，讨论强化供应链韧性丶疫苗进出口程序简化等议题，另外，台湾也会提出推动洽签双边贸易协定（BTA）议题。
欧盟与中国投资协议谈判多次难产后，在轮值主席国德国卸任前，突然进展加速，以至于在2020年结束之前，匆忙地达成了协议。表面上看，欧盟似乎获得了特朗普想得到但却没有实现的目标，但实际上，很多细节并没有保证今后目标的真正实现。
随着台积电接连与美国、日本讨论在当地设晶片厂的规划后，台积电也透露他们有在和德国展开相关洽谈，然而时间上还尚未有定案。
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