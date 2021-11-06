为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
《玻璃心》走红网络；中国入联50年；蔡英文承认美军驻台惹关注；习近平传记朗诵会掀波澜……最近都发生了哪些大事，德国之声为您一一梳理。
联合国大会1971年通过“第2758号决议”恢复中华人民共和国在联合国的合法席位已50年，习近平称这是中国和平发展、造福人类的50年。蔡英文日前则表示，“加入联合国是很多台湾人的愿望”。在美中关系紧张之际，华盛顿释放信号，支持台湾参与联合国。
德国记者有关习近平的新书《习近平-全世界最有权势的人》本来安排了推介朗诵活动，但在中国国内的压力下，参与活动的德国孔子学院取消了原定计划。出版社和德国大学方面均表示此一决定“不可接受”，最后朗诵会还是按期举行，只不过不由孔院而是由杜伊斯堡埃森大学东亚系举办。
苏丹10月25日凌晨发生军事政变，总理哈姆杜克及多名官员被拘押，临时政府被军方宣布解散。同时有示威者走上街头，抗议军方的逮捕行动。联合国安理会29日对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。
胡润研究院本周对外发布《2021年胡润百富榜》。农夫山泉股份有限公司董事长钟睒睒以3900亿元人民币首次成为中国首富。恒大主席许家印则从去年的第5跌至今年的第70位。此前彭博社引述消息人士称，中国当局已经要求许家印用他的个人财富来缓解恒大的债务危机。
美国参谋长联席会议主席马克·米利将军在接受采访时表示，中国的高超音速武器系统测试"非常令人担忧"。这一表态肯定了英国《金融时报》此前有关中国7、8月曾秘密进行高超音速导弹测试的说法。中方则继续对测试予以否认，并奉劝美方停止动辄拿中国说事。
台湾总统蔡英文10月26日接受CNN专访，证实目前有美军驻守在台湾，但“人数没有外界想像的多”。此话一出，中国官方和舆论反应强烈。而官媒《环时》则发表社评，提醒大陆公众“不要被台美的短线表演带节奏”。
来自马来西亚的创作歌手、电影导演黄明志与澳洲华裔歌手陈芳语10月中旬推出新歌《玻璃心》，整部MV充满粉红色，暗讽中国小粉红，引起高度争议。而两边愈吵Youtube点击率愈高，截至10月30日已破2000万次。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
对于郑州市民自发在地铁站献花悼念在“720”暴雨中被困在地铁积水车厢不幸遇难的乘客，环球时报总编胡锡进发表评论称，“不要轻易担心群众的自发悼念行动受到不怀好意者的误导，确实总会有少数人和势力希望借事挑事”。另有网传财新一名摄影记者拍摄民众献花的照片后被派出所民警带走。
德国联邦疾控研究中心罗伯特·科赫研究所（RKI）称，德国已经明显开始了第四波新冠疫情，年轻人群受到影响尤其严重。
美国刚刚从阿富汗撤军，塔利班代表就访问中国并受到礼遇，这说明了什么？中国代表队在东京成绩斐然，中国外交官和官媒为什么却不高兴？
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版