德国孔院取消朗诵会掀起波澜

德国记者有关习近平的新书《习近平-全世界最有权势的人》本来安排了推介朗诵活动，但在中国国内的压力下，参与活动的德国孔子学院取消了原定计划。出版社和德国大学方面均表示此一决定“不可接受”，最后朗诵会还是按期举行，只不过不由孔院而是由杜伊斯堡埃森大学东亚系举办。