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海航买下的德国哈恩机场正式宣告破产，致力于原创的《财新网》却不能当作信息源。 快一年了，曾一贯高调的马云非常低调地出现在西班牙的海岛度假，这周发生的大事趣事，不可错过。
英国《金融时报》报道称，中国在今年7、8两月测试过可携带核弹头的在轨超高音速导弹，导弹最终落在偏离目标约32公里处。中国则说试验是一次例行的航天器试验。拜登称表示忧虑。
本周一，德国总理默克尔与中国总理李克强举行了视频告别会谈，就德中双边合作、德中经济关系交换了意见。会谈议题包括气候保护和能源方面的合作、G20峰会、新冠疫情以及一些国际议题。中国媒体报道称期待德国新政府延续积极务实的对华政策。
法兰克福-哈恩机场10月19日宣布破产。该机场由中国海航集团控股。2017年8月，海航以1510万欧元收购82.5%的机场股份。海航集团本身也是麻烦缠身，不得不破产重组，其高层目前被中国警方控制。该机场原是美军军用机场，转为民营后曾成为专门为廉价航空公司提供服务的机场，一度可以从这里飞往30多个度假目标地。
目前仍在狱中的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼被授予今年的萨哈罗夫奖。这是为了表彰他一直以来挑战俄罗斯总统普京权力主张所做的努力。纳瓦尔尼在2020年夏天中毒，毒药是一种苏联时代使用的神经毒剂。在国外治疗后回国，在机场立即被捕，入狱两年半。
10月20日中国国家网信办公布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，名单涵盖1358家稿源单位，首次将公众账号和应用程序纳入。尤其引起关注的是，被看作是中国最具独立性财经类媒体之一的财新网并未被纳入这份名单。
欧洲议会以580票赞成、66票弃权、26票反对的压倒性优势，通过了一项不具有法律约束力的对台决议。这是欧洲议会针对欧盟与台湾关系的第一份决议。呼吁在一个中国政策的指导下，与台湾建立更紧密的关系。
阿里巴巴集团创始人马云现身西班牙马略卡岛，他的豪华游艇也停泊在那里。《南华早报》此前报道称马云赴欧洲参加商业会议，并去西班牙考察。这是马云自2020年公开批评中国监管部门以来首次在海外露面。
欧洲议会代表团一行13人今日抵达台湾，开始为期3天的访台行程。这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。
台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
在台海局势紧张、中欧关系吃紧之际，香港《南华早报》报道，欧洲议会的一个议员代表团下周将访问台湾。领队的议员列在中国对欧盟实体和个人的制裁名单上。
美媒27日证实台湾外交部长将出访布鲁塞尔。虽然欧盟官方称这次出访不包含政治性的会晤，但专家告诉德国之声，新冠疫情之後，欧盟已逐渐不那麽害怕与台湾交流。
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