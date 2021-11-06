俄罗斯反对派纳瓦尔尼获得萨哈罗夫奖

目前仍在狱中的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼被授予今年的萨哈罗夫奖。这是为了表彰他一直以来挑战俄罗斯总统普京权力主张所做的努力。纳瓦尔尼在2020年夏天中毒，毒药是一种苏联时代使用的神经毒剂。在国外治疗后回国，在机场立即被捕，入狱两年半。