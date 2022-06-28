七國集團峰會落幕：尖銳批北京 強調台海和平

繼去年七國集團（G7）聯合公報首度提及台灣後，今年公報再次強調台灣海峽和平穩定的重要性。同時也對中國侵犯人權、對香港50年不變的承諾提出尖銳批評。七國領袖還對哪些議題達成共識？
（德國之聲中文網）為期3天的七國集團（G7）峰會週二（6月28日）在德國落幕，會後聲明中，七國領袖對中國與俄國做出尖銳批評，譴責中國「不透明和扭曲市場」的國際貿易行為，並承諾減少對中國的「戰略依賴」。俄羅斯方面，則決定減少對俄羅斯能源的依賴，並加強對莫斯科的懲罰性措施。
七國集團領導人在閉幕詞中表示，他們將尋求擺脫對中國的經濟依賴，並強調中國應該敦促俄羅斯停止戰爭，尊重香港的人權、避免對台灣採取軍事行動，同時改善其透明度不高的貿易和經濟做法，但同時也稱「有必要與中國合作應對共同的全球挑戰」。
一位美國官員稱，這一聯合聲明「在七國集團範圍內是前所未見」，承認了 「中國不透明、扭曲市場的產業政策所造成的傷害」。各國領導人還對中國的侵犯人權行為表示關切，敦促中國政府尊重基本自由。他們強調，西藏和存在「強迫勞動」的新疆情況是「主要關切的事」。
聲明還敦促中國履行其在《中英聯合聲明》中的承諾，其中北京同意香港可以在「一國兩制」模式下保持一些自由和自治權50年。聲明也同時向北京施加壓力，要求俄羅斯從烏克蘭撤軍。
另外，繼去年峰會首度提到台灣後，七國領袖今年再度在會後公報強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。公報中呼籲中國維護國際法義務，提醒中國遵守聯合國憲章用和平方式解決爭端的原則，戒絕威脅、脅迫、恐嚇或武力。
聯合公報稱：「我們強烈反對任何通過武力或脅迫單方面改變現狀的加劇緊張局勢的企圖」。
中央社引述日本富士電視台新聞網（FNN）報導指出，與會的日本首相岸田文雄在峰會後記者會，重申台海和平重要性。岸田在峰會後舉行記者會表示，G7領袖再度強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。
作為峰會主辦國的德國，其總理肖爾茨（Olaf Scholz）強調了西方與中國關係的「矛盾」。他在接受媒體採訪時說，現在「非常清楚，我們的供應鏈和出口必須多樣化」，這意味著也要「關注整個亞洲區，因為許多國家已經崛起，而不僅僅是中國」。
隨著中國在經濟上逐漸趕上西方國家，北京在世界舞台也更加自信。近年來，中國成為出口大國並提供了數十億美元的投資和貸款，在世界各地的貧困國家修建公路、鐵路和橋梁。雖然一開始受到熱烈歡迎，但部分接受國後來卻發現自己陷入了債務困境。
肖爾茨日前警告，中國多年來在較貧窮國家，特別是在非洲的貸款狂潮構成了「嚴重危險」，可能使世界陷入下一次金融危機。為了提供發展中國家更多選擇，七國集團26日承諾為全球基礎設施計劃籌資6000億美元。
歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，這項龐大的計劃向發展中世界的合作夥伴表明，「他們有選擇權」。
儘管對中國態度強硬，但這些西方盟友也坦承，世界面臨的巨大挑戰，包括氣候變化在內，沒有北京的合作是無法解決的，對中國的行動和目標也因此變得更加謹慎。
針對俄烏戰爭，七國集團峰會期間，七國領袖發出了團結一致的訊息，在宣言中同意支持烏克蘭。
七國集團在公報呼籲中國施壓俄羅斯立即遵守國際法院3月16日要求停止軍事行動的裁決，並遵守聯合國大會要求從烏克蘭撤軍的決議。
另外，七國集團也指出，要減少對俄羅斯能源的依賴，並加強對烏克蘭的懲罰。肖爾茨在峰會結束時說：「七國集團緊密而堅定地站在烏克蘭一邊」。他說：「我們將繼續提高普京總統和他的政權在這場戰爭中的經濟和政治成本－為此，必須團結一致。」
對於基輔緊急呼籲提供建立防空系統，以保護該城市的要求，美國表示支持。七國集團也共同宣佈禁止進口俄羅斯黃金。美國總統拜登說，這將使 「普京付出前所未有的代價，使他無法獲得戰爭所需要的資金」。
儘管如此，仍有批評者認為，峰會在關鍵領域沒有做到支持烏克蘭。儘管拜登政府希望為俄羅斯的石油價格設定上限，但這次峰會未能在這個問題上取得突破。為俄羅斯的石油價格設定上限，是為了防止莫斯科從價格上漲中獲益，同時保護石油購買國免受價格波動的影響。
七國集團領導人在聯合公報中，也承諾額外支出45億美元以應對全球糧食安全問題。不過非政府組織和其他評論家指出，這樣的援助金額遠遠低於避免飢餓危機所需的實際金額。
隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第5個月，阻礙了糧食出口，糧食價格上漲，全球糧食更加昂貴，更引發了潛在的飢餓危機。專家和援助團體警告，非洲部分地區可能出現飢荒。對此，莫斯科指責是西方制裁造成了糧食危機。
（德新社、法新社、路透社等）
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