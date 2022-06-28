七國集團峰會落幕：尖銳批北京 強調台海和平

（德國之聲中文網）為期3天的七國集團（G7）峰會週二（6月28日）在德國落幕，會後聲明中，七國領袖對中國與俄國做出尖銳批評，譴責中國「不透明和扭曲市場」的國際貿易行為，並承諾減少對中國的「戰略依賴」。俄羅斯方面，則決定減少對俄羅斯能源的依賴，並加強對莫斯科的懲罰性措施。

七國集團領導人在閉幕詞中表示，他們將尋求擺脫對中國的經濟依賴，並強調中國應該敦促俄羅斯停止戰爭，尊重香港的人權、避免對台灣採取軍事行動，同時改善其透明度不高的貿易和經濟做法，但同時也稱「有必要與中國合作應對共同的全球挑戰」。

批評中國

一位美國官員稱，這一聯合聲明「在七國集團範圍內是前所未見」，承認了 「中國不透明、扭曲市場的產業政策所造成的傷害」。各國領導人還對中國的侵犯人權行為表示關切，敦促中國政府尊重基本自由。他們強調，西藏和存在「強迫勞動」的新疆情況是「主要關切的事」。

聲明還敦促中國履行其在《中英聯合聲明》中的承諾，其中北京同意香港可以在「一國兩制」模式下保持一些自由和自治權50年。聲明也同時向北京施加壓力，要求俄羅斯從烏克蘭撤軍。

另外，繼去年峰會首度提到台灣後，七國領袖今年再度在會後公報強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。公報中呼籲中國維護國際法義務，提醒中國遵守聯合國憲章用和平方式解決爭端的原則，戒絕威脅、脅迫、恐嚇或武力。

聯合公報稱：「我們強烈反對任何通過武力或脅迫單方面改變現狀的加劇緊張局勢的企圖」。

中央社引述日本富士電視台新聞網（FNN）報導指出，與會的日本首相岸田文雄在峰會後記者會，重申台海和平重要性。岸田在峰會後舉行記者會表示，G7領袖再度強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

擺脫對中國經濟的依賴

作為峰會主辦國的德國，其總理肖爾茨（Olaf Scholz）強調了西方與中國關係的「矛盾」。他在接受媒體採訪時說，現在「非常清楚，我們的供應鏈和出口必須多樣化」，這意味著也要「關注整個亞洲區，因為許多國家已經崛起，而不僅僅是中國」。

隨著中國在經濟上逐漸趕上西方國家，北京在世界舞台也更加自信。近年來，中國成為出口大國並提供了數十億美元的投資和貸款，在世界各地的貧困國家修建公路、鐵路和橋梁。雖然一開始受到熱烈歡迎，但部分接受國後來卻發現自己陷入了債務困境。

肖爾茨日前警告，中國多年來在較貧窮國家，特別是在非洲的貸款狂潮構成了「嚴重危險」，可能使世界陷入下一次金融危機。為了提供發展中國家更多選擇，七國集團26日承諾為全球基礎設施計劃籌資6000億美元。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 不动产三要诀 “位置、位置、位置。”——这是一著名房地产经纪人的智慧总结。埃尔毛正好符合这三点，所处位置恍若幻境。宫殿位于毗邻奥地利边界的德国最南端，慕尼黑以南约100公里，属于阿尔卑斯山脉风景最佳地区之一。她可谓地处偏远，对一心一意想要宁静的各国首脑和各色人等来说，这实在重要。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 太阳？何足挂齿! 即使哪一天没出太阳，那里也是风光无限。她地界开阔，到处设有小木平台，加上两张日光浴床和一把阳伞，客人尽可在此怡然欣赏美景。主宾馆取名“Hideaway”（隐道），就因客人们能消隐其间。不过，整个宫殿场地内都有足够的隐蔽之所。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 一、二、三——我来也 “Hideaway”楼之所以适切，也因其出租面积据酒店说法只约35%，——至为罕见。其余是公共面积。这就是何以埃尔毛宫从不造成人满为患印象的原因。身居其间的客人们很容易避开他人。图上这一休息大堂乃公共区域之一。此外，还有图书馆、书店、家具店、服装店，等等。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 到处都是“大象” 宫内，“大象”随处可见，——见于各种织物、杯垫和瓶子。原来：当年，宫殿主人迪特玛·米勒-埃尔毛（Dietmar Müller-Elmau）在一家印度织物商店的一个满是灰尘的角落里偶然撞见大象图案。曾在印度生活过一段时间的他知道，在印度，大象象征了判断力和记忆，遂打定主意，宾馆里到处该有大象。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 演奏换住宿 除有众多“大象”外，埃尔毛宫还设有一个安了众多椅子的音乐厅，每年举行不下200场音乐会。一特别之处是：音乐家们拿不到钱，但可免费在宫里住下，取名 "演奏换住宿 （Play to Stay）。除众多椅子外，埃尔毛还有那张长椅……

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 您知道的，是吗？ ...一张很大、很出名的长椅。2015年埃尔毛宫的上一次G7峰会的这张照片传遍了全世界。时任美国总统奥巴马就坐在这张长椅上，显得轻松自在，东道主德国总理默克尔似正向他解释着这个世界——或向他展示长椅之大。不管真实情况如何，这张照片家喻户晓。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 这就是（东方式）放松 从硬长凳讲到放松。埃尔毛宫有一东方哈马姆（ Hamam ）。500平方米，4个治疗室，3个圆顶室，两个蒸汽浴室，一个东方茶室。因为，这个土耳其浴馆亦是一社交场所。放松、饮茶、聊天。酒店还有其它治疗室和各种游泳池——室内、室外，以及屋顶上。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 凳子何干？ 在埃尔毛宫，您不仅可以好好放松，还可乐享美馔：共设9个餐厅。本图上的Luce d'Oro餐厅质量最高、价格最贵。它赢得众多奖项，包括两颗米其林星。菜单上所列一份五道菜，定价189欧元，八道菜为249欧元。何故有那凳子？原来，它们专为女士们的手袋之用。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 专为G7建造 对酒店主管和老板米勒-埃尔毛来说，所有这些亮点都还不够。他要的是建起一个完全适合七国集团峰会的酒店——所有国家元首和政府首脑都有同等套房，可在小圈子里互相交流。说了就做。2015年，便告竣工：就是这个“Retreat” （退居）楼 ，离主楼100米，套房47个。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 不看电视看风景 这就是“Retreat”套房的内景，——至少是卧室。面对这三面朝向大自然的景观，您当然可以将电视置诸脑后。除卧室外，还有一客厅，一个带橱柜的走廊和一间带两沙发的客厅。另有一间带厕所的浴室。不过，它可是一种特别的厕所。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 安静但复杂的小厕所 是的，在你拍照时，盖子该是盖上的。可是，只要走近，它就总自动打开，那该怎么办？特别在男人那里，它不过是刺激男人游戏本能的一种功能。但实际上还有更多。看到厕纸架旁的银色面板了吗？那么现在请注意...

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 马桶圈的主人 用这个控制面板，您可电动升降马桶盖和马桶座，选择用3升或6升水冲刷，可设置干燥、按摩和摆动，可选择压力，然后，是强力除臭器按钮。还有些东西，您可能根本就不想知道。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 每晚15欧元 如果您心痒痒了，哪怕为了这个厕所想去见识一下。您还得知道这一信息：15欧元，一晚住宿费——每平米。鉴于单人间和套房的面积从20至200平方米不等，则意味着一夜住费为350至3500欧元。价格依据季节变化而更动。内幕消息：超级厕所非每间客房都有。 作者: Marco Müller



歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，這項龐大的計劃向發展中世界的合作夥伴表明，「他們有選擇權」。

儘管對中國態度強硬，但這些西方盟友也坦承，世界面臨的巨大挑戰，包括氣候變化在內，沒有北京的合作是無法解決的，對中國的行動和目標也因此變得更加謹慎。

劍指俄羅斯

針對俄烏戰爭，七國集團峰會期間，七國領袖發出了團結一致的訊息，在宣言中同意支持烏克蘭。

七國集團在公報呼籲中國施壓俄羅斯立即遵守國際法院3月16日要求停止軍事行動的裁決，並遵守聯合國大會要求從烏克蘭撤軍的決議。

另外，七國集團也指出，要減少對俄羅斯能源的依賴，並加強對烏克蘭的懲罰。肖爾茨在峰會結束時說：「七國集團緊密而堅定地站在烏克蘭一邊」。他說：「我們將繼續提高普京總統和他的政權在這場戰爭中的經濟和政治成本－為此，必須團結一致。」

對於基輔緊急呼籲提供建立防空系統，以保護該城市的要求，美國表示支持。七國集團也共同宣佈禁止進口俄羅斯黃金。美國總統拜登說，這將使 「普京付出前所未有的代價，使他無法獲得戰爭所需要的資金」。

仍有不足

儘管如此，仍有批評者認為，峰會在關鍵領域沒有做到支持烏克蘭。儘管拜登政府希望為俄羅斯的石油價格設定上限，但這次峰會未能在這個問題上取得突破。為俄羅斯的石油價格設定上限，是為了防止莫斯科從價格上漲中獲益，同時保護石油購買國免受價格波動的影響。

七國集團領導人在聯合公報中，也承諾額外支出45億美元以應對全球糧食安全問題。不過非政府組織和其他評論家指出，這樣的援助金額遠遠低於避免飢餓危機所需的實際金額。

观看视频 02:54 乌克兰战争：俄罗斯在拿粮食作武器吗？

隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第5個月，阻礙了糧食出口，糧食價格上漲，全球糧食更加昂貴，更引發了潛在的飢餓危機。專家和援助團體警告，非洲部分地區可能出現飢荒。對此，莫斯科指責是西方制裁造成了糧食危機。

（德新社、法新社、路透社等）

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