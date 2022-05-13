 七国集团表决心 俄乌战事或在今年结束？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

七国集团表决心 俄乌战事或在今年结束？

七国集团外长会议后发表声明誓言继续对俄施压，并喊话中国不要帮助莫斯科。德国总理肖尔茨周五和普京通话后透露，俄罗斯总统的决心没有发生改变。与此同时，乌克兰情报局长表示，大多数战斗行动将在今年结束。

Deutschland Weissenhaus | G7 AussenministerInnen-Treffen | Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin

德国外长贝尔博克主持了七国集团外长会议

(德国之声中文网) 七国集团外长举行会议后在周六发表声明，誓言将进一步在政经方面孤立俄罗斯，并努力缓解乌克兰战争造成的全球粮食短缺。英国、加拿大、德国、法国、意大利、日本、美国和欧盟外长在位于波罗的海度假胜地魏森豪斯一座拥有400年历史的城堡庄园举行了会谈。联合声明写道：“俄罗斯的侵略战争造成了近年来最严重的食品和能源危机之一，现在威胁到全球最脆弱的群体……我们决心加快多边协调，维护全球粮食安全，并在这方面支持我们最脆弱的伙伴。”

观看视频 02:51

俄罗斯入侵乌克兰 世界粮仓遭殃

主持会议的德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)表示，这场战争已造成“全球危机”。她说，俄罗斯故意试图把“粮食战”扩大到世界各地，特别是非洲。 七国集团也敦促莫斯科的主要盟友北京“不要给俄罗斯的侵略战争提供帮助”，不要破坏西方制裁，也不要为俄罗斯在乌克兰的行动进行辩护。

德国总理与普京通电话

就在本周五（5月13日）,德国总理肖尔茨(Olaf Scholz)与俄罗斯总统进行了通话。肖尔茨表示，他没有看到俄罗斯总统普京对于入侵乌克兰的决心有任何改变。他接受德国媒体t-online采访时透露，这次通话进行了一个多小时，很明显，俄罗斯没有实现其声明的战争目标，包括阻止北约东扩：“北约未撤，实际上还加强了北约东侧的兵力。若芬兰和瑞典加入北约，北约将变得更加强大。” 朔尔茨还誓言将进一步制裁俄罗斯，并支持向乌克兰运送武器。肖尔茨表示，“为了普京想要扩张俄罗斯帝国的疯狂想法，俄罗斯和整个世界现在都在付出高昂的代价。”

俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)援引该国副外长亚历山大·格鲁什科（Alexander Grushko）表示，如果北约在俄罗斯边境附近部署核力量，克里姆林宫将采取充分的预防措施。芬兰和瑞典似乎愈发可能加入北约之时，他发表了这番言论。他还补充说，莫斯科对芬兰和瑞典没有敌对意图，也没有看到它们加入北约的 “真正”理由。
本周四（5月12日）芬兰总统和总理发表了一份联合声明，阐述其支持让芬兰加入北约的立场。芬兰的邻国瑞典也有加入北约的打算，也可能在近期提出入盟申请。

俄军撤出哈尔科夫

乌克兰军方表示，经过数周的激战，俄罗斯军队正在撤出乌克兰第二大城市哈尔科夫。乌克兰总参谋部一名发言人说，俄罗斯努力“确保其部队撤出哈尔科夫市”。

DW.COM

曾经在大约20年前担任俄罗斯总理的卡西亚诺夫接受德国之声采访指出，如今的普京和当年他共事过的普京已经截然不同了。他认为，在乌克兰战争问题上，普京应该是受到了亲信的误导。

继轻型武器之后， 德国现在也向乌克兰提供坦克、火炮等重型武器。基辅还要求得到其它一些武器。我们在这里做一下盘点。

在邻国芬兰的领导人表示必须“毫不拖延”加入北约后，瑞典方面也针对该问题表达了一些看法。该国政治家表示，瑞典加入北约将在北欧产生“威慑效应”，有利于地区稳定。不过，土耳其总统埃尔多安对芬兰、瑞典两国加入北约的愿望持批评态度。该国对于芬、瑞入盟问题有一票否决权。


这个北部城市曾是俄罗斯军队的首要目标，但乌克兰进行了反攻。基辅方面表示，莫斯科正在从哈尔科夫周围撤出，将火力集中在东部顿涅茨克地区。总部设在美国的战争研究所周五晚些时候也表示，俄罗斯似乎已经决定从哈尔科夫撤军，将攻击的重点转移到乌克兰东部和西部地区。

美俄国防部长自俄罗斯入侵以来进行了首次会谈，这也是俄乌战争爆发后美国与俄罗斯的最高级别接触。美国方面公布了这个消息。美国国防部一名官员透露，美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）与俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）的通话长达1个小时，这次通话是必要的，但未解决任何的“尖锐问题”。五角大楼表示，奥斯汀“敦促立即在乌克兰停火，并强调保持沟通渠道的重要性。”

乌克兰情报部门:“大多数战斗行动”将在今年结束

乌克兰国防部情报总局（GUR）局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）告诉天空新闻(Sky News)，他预测，战争将在8月中旬迎来转折点，或在今年年底结束。“大部分的实际作战将在今年年底前结束。”他还补充说：“结果就是，我们将夺回所有失去的领土的主权，包括顿巴斯和克里米亚，”布达诺夫还声称，俄罗斯正在酝酿一场推翻普京总统的政变。

乌克兰难民数量有所减少

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser） 星期六接受《莱茵邮报》采访时表示，比两个月前，每天抵达德国的乌克兰难民数量有所减少：“目前，逃到德国的乌克兰难民日均2000人左右，3月中旬，我们每天有约1.5万乌克兰难民。”她还补充指出，大约有2万名难民，包括一些曾在德国的乌克兰难民，正在通过波兰边境返回家园。她还认为，大多数难民将返回乌克兰。德国《星期日世界报》（Welt am Sonntag）引述内政部的统计数据，从乌克兰逃离到德国的难民约有70万。

 

（德新社，路透社，法新社等）

 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A Ukrainian serviceman carries an NLAW anti-tank weapon during an exercise in the Joint Forces Operation, in the Donetsk region, eastern Ukraine, Tuesday, Feb. 15, 2022. While the U.S. warns that Russia could invade Ukraine any day, the drumbeat of war is all but unheard in Moscow, where pundits and ordinary people alike don't expect President Vladimir Putin to launch an attack on its ex-Soviet neighbor. (AP Photo/Vadim Ghirda)

乌克兰外长: 无论打多久，目标是恢复领土完整 13.05.2022

乌克兰方面阐述了其在这场俄罗斯侵略战争中保持“领土完整”的目标，同时向德国提出包括战机在内的更多武器要求。德国如何回应？另外，围绕亚速钢铁厂又有哪些进展？德国总理肖尔茨和普京最新通话讲了什么内容？请看有关乌克兰战事的最新总结。

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO). Die Ukraine hat mitten im Krieg gegen Russland der Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 36 Jahren gedacht. Am 26. April 1986 explodierte der Block vier im damals noch sowjetischen Kraftwerk Tschernobyl. Der Unfall gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. +++ dpa-Bildfunk +++

泽连斯基称马克龙想与普京谈判“徒劳无益” 13.05.2022

乌克兰总统泽连斯基认为，法国总统马克龙正在“徒劳无益地”尝试与俄罗斯总统普京进行建设性对话。他认为，莫斯科不会寻求任何结束战争的办法， “直到俄罗斯自己想要并且明白自己需要”这样做。

Auftaktfoto der zweiten Arbeitssitzung im Rahmen des G7 Aussenministertreffen in Weissenhaus, L-R,Victoria Jane Nuland, Unterstaatssekretaerin des US-Aussenministeriums, Yoshimasa Hayashi, Aussenminister von Japan,Luigi Di Maio, Aussenminister von Italien, Jean-Yves Le Drian, Aussenminister von Frankreich, Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen, Bundesaussenministerin, Elizabeth Truss, Aussenminister von Grossbritannien, Melanie Joly, Aussenministerin von Kanada, und Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU fuer Aussen- und Sicherheitspolitik, .13.05.2022. Weissenhaus Deutschland *** Opening photo of the second working session of the G7 Foreign Ministers Meeting in Weissenhaus, L R,Victoria Jane Nuland, Under Secretary of State of the US Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

扣押俄资产重建乌克兰？德财长表支持亦有顾虑 13.05.2022

乌克兰方面在正在举行的七国外长会议上再次要求使用扣押的俄资产重建乌克兰。美国、加拿大和欧盟此前均就此表态，如今德国方面也有所回应。

广告

媒体看中国

Symbolbild | Flaggen Russland China

德语媒体：俄罗斯被孤立，中国却获利？

《世界报》分析指出，如果说西方与俄罗斯之间的经济战是一场两败俱伤的战争，那么中国就算不是赢家，也是相对损失较小的一方。中国希望在不损害西方制裁的情况下，充分利用俄罗斯孤立状态给自己带来的好处。  