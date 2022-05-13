七国集团表决心 俄乌战事或在今年结束？

(德国之声中文网) 七国集团外长举行会议后在周六发表声明，誓言将进一步在政经方面孤立俄罗斯，并努力缓解乌克兰战争造成的全球粮食短缺。英国、加拿大、德国、法国、意大利、日本、美国和欧盟外长在位于波罗的海度假胜地魏森豪斯一座拥有400年历史的城堡庄园举行了会谈。联合声明写道：“俄罗斯的侵略战争造成了近年来最严重的食品和能源危机之一，现在威胁到全球最脆弱的群体……我们决心加快多边协调，维护全球粮食安全，并在这方面支持我们最脆弱的伙伴。”

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主持会议的德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)表示，这场战争已造成“全球危机”。她说，俄罗斯故意试图把“粮食战”扩大到世界各地，特别是非洲。 七国集团也敦促莫斯科的主要盟友北京“不要给俄罗斯的侵略战争提供帮助”，不要破坏西方制裁，也不要为俄罗斯在乌克兰的行动进行辩护。

德国总理与普京通电话

就在本周五（5月13日）,德国总理肖尔茨(Olaf Scholz)与俄罗斯总统进行了通话。肖尔茨表示，他没有看到俄罗斯总统普京对于入侵乌克兰的决心有任何改变。他接受德国媒体t-online采访时透露，这次通话进行了一个多小时，很明显，俄罗斯没有实现其声明的战争目标，包括阻止北约东扩：“北约未撤，实际上还加强了北约东侧的兵力。若芬兰和瑞典加入北约，北约将变得更加强大。” 朔尔茨还誓言将进一步制裁俄罗斯，并支持向乌克兰运送武器。肖尔茨表示，“为了普京想要扩张俄罗斯帝国的疯狂想法，俄罗斯和整个世界现在都在付出高昂的代价。”

俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)援引该国副外长亚历山大·格鲁什科（Alexander Grushko）表示，如果北约在俄罗斯边境附近部署核力量，克里姆林宫将采取充分的预防措施。芬兰和瑞典似乎愈发可能加入北约之时，他发表了这番言论。他还补充说，莫斯科对芬兰和瑞典没有敌对意图，也没有看到它们加入北约的 “真正”理由。

本周四（5月12日）芬兰总统和总理发表了一份联合声明，阐述其支持让芬兰加入北约的立场。芬兰的邻国瑞典也有加入北约的打算，也可能在近期提出入盟申请。

俄军撤出哈尔科夫

乌克兰军方表示，经过数周的激战，俄罗斯军队正在撤出乌克兰第二大城市哈尔科夫。乌克兰总参谋部一名发言人说，俄罗斯努力“确保其部队撤出哈尔科夫市”。



这个北部城市曾是俄罗斯军队的首要目标，但乌克兰进行了反攻。基辅方面表示，莫斯科正在从哈尔科夫周围撤出，将火力集中在东部顿涅茨克地区。总部设在美国的战争研究所周五晚些时候也表示，俄罗斯似乎已经决定从哈尔科夫撤军，将攻击的重点转移到乌克兰东部和西部地区。

美俄国防部长自俄罗斯入侵以来进行了首次会谈，这也是俄乌战争爆发后美国与俄罗斯的最高级别接触。美国方面公布了这个消息。美国国防部一名官员透露，美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）与俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）的通话长达1个小时，这次通话是必要的，但未解决任何的“尖锐问题”。五角大楼表示，奥斯汀“敦促立即在乌克兰停火，并强调保持沟通渠道的重要性。”

乌克兰情报部门:“大多数战斗行动”将在今年结束

乌克兰国防部情报总局（GUR）局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）告诉天空新闻(Sky News)，他预测，战争将在8月中旬迎来转折点，或在今年年底结束。“大部分的实际作战将在今年年底前结束。”他还补充说：“结果就是，我们将夺回所有失去的领土的主权，包括顿巴斯和克里米亚，”布达诺夫还声称，俄罗斯正在酝酿一场推翻普京总统的政变。

乌克兰难民数量有所减少

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser） 星期六接受《莱茵邮报》采访时表示，比两个月前，每天抵达德国的乌克兰难民数量有所减少：“目前，逃到德国的乌克兰难民日均2000人左右，3月中旬，我们每天有约1.5万乌克兰难民。”她还补充指出，大约有2万名难民，包括一些曾在德国的乌克兰难民，正在通过波兰边境返回家园。她还认为，大多数难民将返回乌克兰。德国《星期日世界报》（Welt am Sonntag）引述内政部的统计数据，从乌克兰逃离到德国的难民约有70万。

（德新社，路透社，法新社等）

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