 七国集团拒绝用卢布购买天然气 | 经济纵横 | DW | 29.03.2022

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经济纵横

七国集团拒绝用卢布购买天然气

七国集团成员国拒绝了俄罗斯以卢布支付天然气费用的要求。德国联邦经济部长哈贝克表示，俄罗斯要求以卢布支付是明显违反现有协议的行为。

Robert Habeck PK Wirtschaft Gas Russland

联邦经济部长哈贝克表示，G7不接受以卢布支付天然气运输费用的要求

（德国之声中文网）德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）在与七国集团（G7）的能源部长举行线上会议后表示，七国集团拒绝以卢布支付天然气费用。德国目前是七国集团轮值主席国，其他成员国包括法国、意大利、日本、加拿大、美国与英国。哈贝克透露，欧盟也参与了这轮线上会议。

哈贝克表示，七国集团部长一致认为，俄罗斯要求以卢布支付是"单方面而且明显违反现有协议"的行为，签订的合同仍具效力，所有相关企业必须遵守合同规范。"这意味着用卢布支付是不可接受的。"

俄罗斯总统普京上周宣布，"不友好国家"只能用卢布结算天然气运输费用。在进口国不得不购买卢布的情况下，因受到西方制裁而大幅贬值的卢布汇率也能有所回升。德国也被俄罗斯列为"不友好国家"，迄今德国是以欧元支付天然气运输费。

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普京出招让卢布起死回生？

"普京试图让我们分裂，这是显而易见的。"但哈贝克表示强调："我们不会让自己分裂，七国集团的答案很明确：协议会得到遵守。"

德国总理肖尔茨日前也做出相同的表态。他在谈到俄罗斯总统普京的声明时表示，在审视合同后确认，可以欧元或美元支付。

与此同时，肖尔茨再次为欧盟没有禁止俄罗斯能源进口进行辩护。他表示，必须考虑到许多国家比德国更依赖俄罗斯的石油和天然气。

目前尚不清楚俄罗斯是否回撤回以卢布支付天然气运输的有要求。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）表示："我们不会免费赠送天然气，这一点很清楚。"他进一步强调："在当前的情况下，我们不可能也不合适（对欧洲客户）搞慈善活动。"

（德新社、路透社、法新社、美联社）

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