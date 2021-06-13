七国集团峰会闭幕 声明猛批中国

(德国之声中文网) 如何形成一个团结一致的对华立场，这是本次西方七国集团峰会的主要议程之一。虽然美国与欧洲国家之间存在一定的分歧，但是在闭幕共同声明中，七国集团领导人还是选择了用强硬的言辞触及了多个中国眼中的敏感议题。

共同声明强调，七国集团将继续推行其价值观，呼吁中国尊重人权和基本自由权利，尤其是在新疆地区以及香港地区。会议公报还要求中国尽快允许世卫组织就新冠病毒起源问题在其境内开展第二阶段的"透明、专家主导、基于科学的调查"。

七国以及欧盟方面的领导人还强调了维护台海稳定的重要性，鼓励各方寻求和平解决方案。同时，G7还对南中国海、东中国海局势感到"严重担忧"，反对任何"会改变现状、加剧紧张的单边行为"。

此外，G7峰会的会议公报还不点名批评了新疆的强迫劳动问题。"针对全球供应链中的各种形式的强迫劳动问题，我们都感到担忧。这其中包括由国家支持的针对弱势少数群体的强迫劳动，比如在农业、太阳能发电板、服装等领域。"

会议公报还提到了七国集团计划斥资数百亿美元为发展中国家以及新兴门槛国家提供基建援助的计划。美国总统拜登表示，这项计划将比中国的"一带一路"更为公正，并且呼吁北京方面在开展对外援助时"在透明度、人权等领域承担起更大的责任，落实国际标准"。

与会的意大利总理德拉吉则说，七国集团必须诚实地认识到西方和中国之间的分歧。"北京是一个不恪守多边规则的专制政权，和民主国家有着不同的价值观。我们需要合作，但也需要诚实面对我们之间的不同以及我们所不认同的东西。就像拜登总统所说的那样，沉默就是共犯。"

马克龙: G7并不想和中国为敌

法国总统马克龙则在会议闭幕后对媒体表示，尽管G7和中国在人权等领域上存在分歧，但是G7并不想和中国为敌。"中国是一个经济竞争对手，我们希望中国能完全尊重国际贸易规则。"

在G7会议闭幕公报发表前，中国驻英大使馆就在其网站上发表声明，强调少数西方国家操纵国际规则的时代已经一去不复返。"国家不分大小、强弱、贫富一律平等，世界上的事情应由各国商量着办，而不应由少数几个国家操纵，那样的时代已一去不复返了。""世界上只有一个体系、一种秩序，那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是少数国家主张的所谓体系和秩序；只有一套规则，那就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，而不是少数国家制定的所谓规则。"这一声明明显针对美国总统拜登在峰会期间的表态。拜登说，要打造一个发达工业国家共同抗衡中国影响力的民主联盟，西方七国集团必须团结一致地向北京表明立场：全球贸易的规则依旧应由西方国家制订，而不会拱手让与中国。

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