七国集团外长谴责缅甸镇压抗议者

（德国之声中文网）七国集团周二（２月２３日）“强烈谴责 "缅甸军方暴力镇压反对其2月1日政变的示威抗议行动。七国集团外长在一份声明中强调，"对非武装人士使用真枪实弹是不可接受的。任何以暴力回应和平抗议的人必须被绳之以法。" 七国集团外长在声明中敦促缅甸军方 "保持最大克制，尊重人权和国际法"。

有示威者被射杀

自2月1日军方政变以来的数星期，民主人士不断在缅甸各城市上街示威，要求释放被拘押的文职领导人昂山素季和温敏总统。

承诺在一年内举行选举的军政府宣布进入紧急状态，并间或以武力做出回应。迄今为止，至少有３名反政变的抗议者在示威中遭枪杀。

尽管规模小于周一大罢工，本周二，大批抗议者再次上街。

军方称，接管政权是因为去年11月的大选受人操纵，导致昂山素季的全国民主联盟获压倒性多数。不过，这一指控早被国家选举委员会驳回。

马来西亚率先驱逐缅甸人

与此同时，马来西亚当局宣布，尽管法院下令停止驱逐行动，但它已将1086名缅甸公民遣送回国。

吉隆坡高等法院此前裁决批准暂缓驱逐行动，直到周三听取大赦国际和庇护组织的上诉。

这两个维权组织指出，移民中包括未成年人和逃避缅甸迫害的寻求庇护者，若把他们遣送回他们面临生命危险的国家，马来西亚就将违反其国际义务。

移民回国“出于自愿”

马来西亚移民局长达乌德（Khairul Dzaimee Daud）称，遣返的移民中并不包括寻求庇护者或在缅甸不被承认为公民的罗兴亚穆斯林少数民族成员。达乌德说："所有被遣返者都出于自愿，没有被强迫。"

当局最初曾通报说，会有1200名被扣押遭遣返。目前还不清楚为什么最终人数要少一些。

政变后数天，马来西亚接受了缅甸军政府的提议，由新当局派遣海军舰船遣返缅甸移民。

美国和其它西方国家使节及人权组织敦促马来西亚不要遣返缅甸公民。它们指出，该国与军政府的合作不啻使镇压合法化。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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