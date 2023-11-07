 七国集团外长在加沙问题上寻求共同立场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

七国集团外长在加沙问题上寻求共同立场

针对在以哈战争问题上达成统一战线，七国集团（G7）的外长们在东京举行的会议上面临挑战。德国表示，“人道主义暂停”也被列入会议议程。

德国外长贝尔博克说，各位外长将讨论暂时停火的可能性，以减轻平民的痛苦

德国外长贝尔博克说，各位外长将讨论暂时停火的可能性，以减轻平民的痛苦

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）在11月7日的G7外长会议前表示，以色列与哈马斯在加沙战争中的人道主义暂时停火将是G7外长会议的一个讨论议题。日本是这次为期两天的G7外长会议的主办国。目前各国外长之间存在着明显分歧，不过他们将试图在这次会议上以一个声音讨论目前的中东危机。

会议会聚焦哪些议题？

在这场会议上，G7国家外长们将努力起草一份共同应对以哈战争的方案，不过七国集团成员之间目前存在明显分歧。

法国是上个月唯一投票赞成联合国大会寻求立即"人道主义停火"决议的七国集团成员，而美国则投了反对票。日本、英国、意大利、德国和加拿大都投了弃权票。

与此同时，德国外长贝尔博克表示，部长们将"讨论如何共同实现人道主义暂时停火"，以减轻加沙平民痛苦。"人道主义暂时停火"（humanitarian pauses，也称"人道主义暂停"）不同于"人道主义停火"（humanitarian truce），是暂时停止军事行动，以留出释放人质和提供人道主义援助的时间。

贝尔博克还表示："对我来说，哈马斯恐怖分子10月7日的恐怖袭击显然给以色列和加沙的巴勒斯坦平民带来了无尽的苦难。不能让哈马斯决定加沙地带人民的命运。"

公众舆论对加沙地带平民伤亡人数不断增加表示担忧的当下，G7外长要就以色列自卫权相关声明的措辞达成一致，可能会很困难。

日本外相上川阳子说："尽管我们将避免对以色列军队的行动进行法律上的评估，但总的来说，国际人道法的基本准则必须得到遵守。"

法国外长科隆纳（Catherine Colonna）说，会议将讨论"满足加沙平民需求和尊重国际人道法的必要性"。

世界各地掀起声援巴勒斯坦浪潮

重申对乌克兰的支持

东京也极力强调，即使全世界的注意力都转移到中东冲突上，七国集团对乌克兰的支持也不会打折扣。

日本外相上川阳子在新闻会上说："即使中东局势愈演愈烈，我们继续严格制裁俄罗斯和大力支持乌克兰的承诺也丝毫没有动摇。"她说，乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）将在G7外长会议期间通过远程连线与外长们通话。

自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，七国集团一直站在制裁俄罗斯的最前沿。

乌克兰总统泽连斯基今年5月突访了在广岛举行的G7峰会，在那场峰会上各国领导人强调会支持乌克兰抵御俄罗斯的侵略。

乌克兰为过冬做了怎样的准备？

（法新社，美联社，德新社，路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

以色列扩大对加沙地面攻势 联大通过决议呼吁人道主义休战

以色列再次对加沙地带发动了地面攻势，并称击毙了包括指挥官在内的百余名哈马斯武装人员。联合国大会通过了阿拉伯国家联盟提交的决议草案，呼吁立即实行人道主义休战，以色列对决议未点名哈马斯表示强烈抗议，称“联合国已失去合法性”。

加沙地带人道危机引人忧 以色列态度强硬

被切断了水、电、粮食等基本物资供应的加沙地带平民，现在又面临以色列的强制迁徙。联合国秘书长认为这种做法极其危险，以色列官方指责哈马斯是在利用巴勒斯坦平民，认为这些极端武装分子“一个都不配活下去”。

加沙被“一分为二”以军呼吁平民南撤

以色列军方称，对加沙城的包围正在继续收紧，加沙地带已被分为“南加沙”和“北加沙”两个区域，并呼吁平民撤往南加沙。美国国务卿布林肯继续在中东穿梭外交。

相关内容

Israeli army spokesman Rear Admiral Daniel Hagari speaks to the press from The Kirya, which houses the Israeli Ministry of Defence, in Tel Aviv on October 18, 2023. A blast ripped through a hospital in war-torn Gaza killing hundreds of people late on October 17, sparking global condemnation and angry protests around the Muslim world. Spokesman Hagari on October 18 said that Israel had evidence that militants were responsible for the blast that killed hundreds at a Gaza hospital, saying a review proved others were at fault. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)

加沙被“一分为二”以军呼吁平民南撤 06.11.2023

以色列军方称，对加沙城的包围正在继续收紧，加沙地带已被分为“南加沙”和“北加沙”两个区域，并呼吁平民撤往南加沙。美国国务卿布林肯继续在中东穿梭外交。

This handout picture provided by the Palestinian Authority's press office (PPO) shows Palestinian president Mahmud Abbas (R) meeting with US Secretary of State Antony Blinken in the West Bank city of Ramallah on November, 5, 2023, amid ongoing battles between Israel and the militant group Hamas. (Photo by PPO / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / PPO - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

以哈冲突：布林肯访问约旦河西岸会晤阿巴斯 05.11.2023

美国国务卿布林肯前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯，重申了美国对加沙提供人道主义援助和协助重建的承诺。

20.10.2023, Israel, ---: Israelische Soldaten arbeiten an einem Panzer in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels. Das israelische Militär hat seine Bodentruppen in der Nähe des Gazastreifens im Vorfeld einer erwarteten Bodeninvasion verstärkt. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

以哈战争结束之后 加沙政权的五种可能 28.10.2023

如果以色列军队实现了将哈马斯赶出加沙地带的既定目标，那么该地区将群龙无首。战事结束之后，谁将执掌政权？

广告

媒体看中国

中国汽车制造商比亚迪在今年慕尼黑车展的展台

德语媒体：来自中国的汽车海啸

《新苏黎世报》刊出对前中欧商会主席伍德克的采访，他指出，由中国汽车制造商带动的残酷价格战迟早会到来。 《世界报》的分析文章写道，目前欧盟除了德国在内的四个国家以外，其他国家大多没有明确的中国战略。