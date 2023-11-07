七国集团外长在加沙问题上寻求共同立场

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）在11月7日的G7外长会议前表示，以色列与哈马斯在加沙战争中的人道主义暂时停火将是G7外长会议的一个讨论议题。日本是这次为期两天的G7外长会议的主办国。目前各国外长之间存在着明显分歧，不过他们将试图在这次会议上以一个声音讨论目前的中东危机。

会议会聚焦哪些议题？

在这场会议上，G7国家外长们将努力起草一份共同应对以哈战争的方案，不过七国集团成员之间目前存在明显分歧。

法国是上个月唯一投票赞成联合国大会寻求立即"人道主义停火"决议的七国集团成员，而美国则投了反对票。日本、英国、意大利、德国和加拿大都投了弃权票。

与此同时，德国外长贝尔博克表示，部长们将"讨论如何共同实现人道主义暂时停火"，以减轻加沙平民痛苦。"人道主义暂时停火"（humanitarian pauses，也称"人道主义暂停"）不同于"人道主义停火"（humanitarian truce），是暂时停止军事行动，以留出释放人质和提供人道主义援助的时间。

贝尔博克还表示："对我来说，哈马斯恐怖分子10月7日的恐怖袭击显然给以色列和加沙的巴勒斯坦平民带来了无尽的苦难。不能让哈马斯决定加沙地带人民的命运。"

在公众舆论对加沙地带平民伤亡人数不断增加表示担忧的当下，G7外长要就以色列自卫权相关声明的措辞达成一致，可能会很困难。

日本外相上川阳子说："尽管我们将避免对以色列军队的行动进行法律上的评估，但总的来说，国际人道法的基本准则必须得到遵守。"

法国外长科隆纳（Catherine Colonna）说，会议将讨论"满足加沙平民需求和尊重国际人道法的必要性"。

世界各地掀起声援巴勒斯坦浪潮

重申对乌克兰的支持

东京也极力强调，即使全世界的注意力都转移到中东冲突上，七国集团对乌克兰的支持也不会打折扣。

日本外相上川阳子在新闻会上说："即使中东局势愈演愈烈，我们继续严格制裁俄罗斯和大力支持乌克兰的承诺也丝毫没有动摇。"她说，乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）将在G7外长会议期间通过远程连线与外长们通话。

自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，七国集团一直站在制裁俄罗斯的最前沿。

乌克兰总统泽连斯基今年5月突访了在广岛举行的G7峰会，在那场峰会上各国领导人强调会支持乌克兰抵御俄罗斯的侵略。

乌克兰为过冬做了怎样的准备？

（法新社，美联社，德新社，路透社）

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