七国集团：去南半球找朋友 与俄中是对手？

俄罗斯侵略乌克兰战争旨在争夺权力和影响力。莫斯科欲变更世界秩序。西方民主国家正鼎力抗衡，并寻求盟友。G7埃尔毛峰会亦然。
（德国之声中文网）阳光灿烂，蓝天白云，鸟儿鸣叫，加上情绪良好的东道主--德国联邦政府总理：七国集团峰会第二天，在田园山景深处的埃尔毛宫，肖尔茨接待了阿根廷、印度、印度尼西亚、塞内加尔和南非等国家的元首或政府首脑。肖尔茨称之为 "未来的民主国家和有前途的民主国家"相会。握手、热情寒暄，在风景如画的背景前快速合影，然后，工作会议启动。
G7, 即德国、法国、英国、意大利、日本、加拿大和美国这七个民主化工业国正寻找合作伙伴和盟友。至晚自俄罗斯入侵乌克兰起，世人都清楚看到，世界将再度被分割为权力和影响区。谁与谁站在一起？何人是友，何人是敌？
而中国亦正戮力推进其新丝绸之路倡议，并试图通过发放贷款和扩大港口等基础设施项目捆绑相关各国和地区。七国集团和欧盟对此早有认识，但迄今未有对策。这种情况即将改变。
峰会首天，《全球基础设施和投资伙伴关系 》项目得以敲定。相关设想在英国为东道主的上届 G7 峰会上酝酿成熟，现在则终于具体化，确定资金规模为6000亿美元，用于资助发展中国家和新兴国家的基础设施、气候保护和健康项目。重点是非洲，但不排除其它较贫穷国家和地区。该项目为期5年，至2027年。
然而，在这方面，西方国家是不是已然姗姗来迟？就此，美国总统拜登坚定表示，"只要民主国家能展示它们能提供什么，那就无需忧虑不能赢得竞争。" 作为20国集团的现任和下任主席，印尼和印度均受邀参加埃尔毛G7 峰会。塞内加尔是非洲联盟本届主席国，阿根廷则是拉丁美洲和加勒比国家共同体现任主席。由此，它们个个都是有乘数效应的国家。
首轮工作会谈结束后，肖尔茨称，"作为民主制国家，我们对世界看法相同，而我们彼此交流，那是好的、重要的和必要的。相互倾听创造了相互理解，俾能促进合作。" 肖尔茨表示，在气候保护、能源供应和消除世界饥饿现象等问题上，各方 "进行了非常良好、坦率、极富建设性的对话。这种对话非常重要，将会继续下去。"
如何看待俄罗斯的问题，成为最大争议点。今年3月，联合国大会表决谴责俄罗斯侵略乌克兰并呼吁克里姆林宫结束其侵略行为决议案时，印度、塞内加尔和南非均投弃权票。在制裁俄罗斯问题上，阿根廷和印尼也和西方国家不同调。眼下，印度进口的俄罗斯石油甚至超过战前。
工业化民主国家知道，尽管自己有经济实力，但如果其它国家违反制裁，就无法完全孤立俄罗斯。然而，出于经济原因，这些国家尚无意同俄罗斯闹翻。
七国集团关注的不只是地缘政治目标，而且也关注经济资源。西方必须摆脱对俄罗斯的能源依赖。非洲拥有尚未开发的巨量天然气储备。塞内加尔可提供液化天然气，并已考虑在西非海岸开发一新的天然气田。俄罗斯的镍供应亦有可能由印度尼西亚取代。此外，该国石煤资源丰富。
气候保护人士敲响警钟。环保组织"面包为世界"主席普鲁因（Dagmar Pruin ）表示，"从发展政策和气候政策角度看，将公共资金用于全球南部的新天然气田是不负责任的。" 他批评说，在上次格拉斯哥气候大会期间，德国还宣布从2023年起不再境外投资化石能源，如在埃尔毛峰会上出现倒退，那将是 "气候政策的历史性退步"。
的确，在七国集团、欧盟及伙伴国在埃尔毛会谈后发表的一份声明中称， G7成员国承诺抗击气候变化，但同时也希望能确保能源供应安全，因而，必须渐进淘汰煤炭，以 "社会公正 "方式扩大可再生能源。
据悉， G7峰会的最后公报中将强调液化天然气在克服尤其是在欧洲可能出现的瓶颈问题上的重要作用。相关草案指出，作为应对当前能源危机的暂时措施，政府投资天然气领域非常重要。
G7集团试图与民主的新兴国家和发展中国家结成更密切联盟，莫斯科和北京均满腹狐疑，密切注视。西方有意扩大自己的影响范围，俄、中自然不会袖手旁观。这一点在七国集团峰会前几天举行的金砖国家虚拟会议上就很明显，除俄、中两国外，金砖集团中还有巴西、南非和印度。
俄总统普京在讲话中呼吁扩大集团内经济合作，并宣布将向巴西提供更多化肥。缘何只是巴西？因为印度和南非领导人都去了埃尔毛？
看看定于11月在印尼巴厘岛举行的 G20峰会的计划如何实施，当大有意思。除中国外，俄罗斯也是G20集团一员。据塔斯社报道，普京计划出席G20峰会。
西方国家会怎么做？德国总理肖尔茨将在 "动身前 "，并根据当时情况才定夺。欧盟委员会主席冯·德莱恩则在埃尔毛表示，她肯定会在G20峰会上与普京同坐一桌。她强调，"当面告知我们对他的看法，这很重要"。
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為了抗衡中國「一帶一路」，七國集團（G7）週日同意籌資6000億美元幫助發展中國家發展基礎建設。拜登強調，這不是做「慈善」，而是讓各國看到「與民主國家合作的具體好處」；中國官媒則批評，美國藉峰會推動「反華議程」以維護霸權地位。
七國集團（G7）週日登場的峰會上，拜登多次對肖爾茨示好，並為德國總理因俄烏戰爭所受的批評辯護。拜登說，過去幾個月西方國家能團結抗俄，「很大程度」是肖爾茨的功勞。美德關係似乎正因俄烏戰爭而加速回溫。