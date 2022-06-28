七国集团：去南半球找朋友 与俄中是对手？

（德国之声中文网）阳光灿烂，蓝天白云，鸟儿鸣叫，加上情绪良好的东道主--德国联邦政府总理：七国集团峰会第二天，在田园山景深处的埃尔毛宫，肖尔茨接待了阿根廷、印度、印度尼西亚、塞内加尔和南非等国家的元首或政府首脑。肖尔茨称之为 "未来的民主国家和有前途的民主国家"相会。握手、热情寒暄，在风景如画的背景前快速合影，然后，工作会议启动。

G7, 即德国、法国、英国、意大利、日本、加拿大和美国这七个民主化工业国正寻找合作伙伴和盟友。至晚自俄罗斯入侵乌克兰起，世人都清楚看到，世界将再度被分割为权力和影响区。谁与谁站在一起？何人是友，何人是敌？

2022年德国埃尔毛G7会议全家福

与中国竞争

而中国亦正戮力推进其新丝绸之路倡议，并试图通过发放贷款和扩大港口等基础设施项目捆绑相关各国和地区。七国集团和欧盟对此早有认识，但迄今未有对策。这种情况即将改变。

峰会首天，《全球基础设施和投资伙伴关系 》项目得以敲定。相关设想在英国为东道主的上届 G7 峰会上酝酿成熟，现在则终于具体化，确定资金规模为6000亿美元，用于资助发展中国家和新兴国家的基础设施、气候保护和健康项目。重点是非洲，但不排除其它较贫穷国家和地区。该项目为期5年，至2027年。

倾听彼此心声

然而，在这方面，西方国家是不是已然姗姗来迟？就此，美国总统拜登坚定表示，"只要民主国家能展示它们能提供什么，那就无需忧虑不能赢得竞争。" 作为20国集团的现任和下任主席，印尼和印度均受邀参加埃尔毛G7 峰会。塞内加尔是非洲联盟本届主席国，阿根廷则是拉丁美洲和加勒比国家共同体现任主席。由此，它们个个都是有乘数效应的国家。

首轮工作会谈结束后，肖尔茨称，"作为民主制国家，我们对世界看法相同，而我们彼此交流，那是好的、重要的和必要的。相互倾听创造了相互理解，俾能促进合作。" 肖尔茨表示，在气候保护、能源供应和消除世界饥饿现象等问题上，各方 "进行了非常良好、坦率、极富建设性的对话。这种对话非常重要，将会继续下去。"

坐军用直升机去埃尔毛开会的印尼总统和印度总理

仍存在意见分歧

如何看待俄罗斯的问题，成为最大争议点。今年3月，联合国大会表决谴责俄罗斯侵略乌克兰并呼吁克里姆林宫结束其侵略行为决议案时，印度、塞内加尔和南非均投弃权票。在制裁俄罗斯问题上，阿根廷和印尼也和西方国家不同调。眼下，印度进口的俄罗斯石油甚至超过战前。

工业化民主国家知道，尽管自己有经济实力，但如果其它国家违反制裁，就无法完全孤立俄罗斯。然而，出于经济原因，这些国家尚无意同俄罗斯闹翻。

资助化石能源？

七国集团关注的不只是地缘政治目标，而且也关注经济资源。西方必须摆脱对俄罗斯的能源依赖。非洲拥有尚未开发的巨量天然气储备。塞内加尔可提供液化天然气，并已考虑在西非海岸开发一新的天然气田。俄罗斯的镍供应亦有可能由印度尼西亚取代。此外，该国石煤资源丰富。

气候保护人士敲响警钟。环保组织"面包为世界"主席普鲁因（Dagmar Pruin ）表示，"从发展政策和气候政策角度看，将公共资金用于全球南部的新天然气田是不负责任的。" 他批评说，在上次格拉斯哥气候大会期间，德国还宣布从2023年起不再境外投资化石能源，如在埃尔毛峰会上出现倒退，那将是 "气候政策的历史性退步"。

抗议人士通过大型投影 要求G7国家放弃化石能源

放缓“脱煤”步伐

的确，在七国集团、欧盟及伙伴国在埃尔毛会谈后发表的一份声明中称， G7成员国承诺抗击气候变化，但同时也希望能确保能源供应安全，因而，必须渐进淘汰煤炭，以 "社会公正 "方式扩大可再生能源。

据悉， G7峰会的最后公报中将强调液化天然气在克服尤其是在欧洲可能出现的瓶颈问题上的重要作用。相关草案指出，作为应对当前能源危机的暂时措施，政府投资天然气领域非常重要。

巴西获更多化肥

G7集团试图与民主的新兴国家和发展中国家结成更密切联盟，莫斯科和北京均满腹狐疑，密切注视。西方有意扩大自己的影响范围，俄、中自然不会袖手旁观。这一点在七国集团峰会前几天举行的金砖国家虚拟会议上就很明显，除俄、中两国外，金砖集团中还有巴西、南非和印度。

俄总统普京在讲话中呼吁扩大集团内经济合作，并宣布将向巴西提供更多化肥。缘何只是巴西？因为印度和南非领导人都去了埃尔毛？

与普京同桌，或不出席？

看看定于11月在印尼巴厘岛举行的 G20峰会的计划如何实施，当大有意思。除中国外，俄罗斯也是G20集团一员。据塔斯社报道，普京计划出席G20峰会。

西方国家会怎么做？德国总理肖尔茨将在 "动身前 "，并根据当时情况才定夺。欧盟委员会主席冯·德莱恩则在埃尔毛表示，她肯定会在G20峰会上与普京同坐一桌。她强调，"当面告知我们对他的看法，这很重要"。



带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 不动产三要诀 “位置、位置、位置。”——这是一著名房地产经纪人的智慧总结。埃尔毛正好符合这三点，所处位置恍若幻境。宫殿位于毗邻奥地利边界的德国最南端，慕尼黑以南约100公里，属于阿尔卑斯山脉风景最佳地区之一。她可谓地处偏远，对一心一意想要宁静的各国首脑和各色人等来说，这实在重要。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 太阳？何足挂齿! 即使哪一天没出太阳，那里也是风光无限。她地界开阔，到处设有小木平台，加上两张日光浴床和一把阳伞，客人尽可在此怡然欣赏美景。主宾馆取名“Hideaway”（隐道），就因客人们能消隐其间。不过，整个宫殿场地内都有足够的隐蔽之所。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 一、二、三——我来也 “Hideaway”楼之所以适切，也因其出租面积据酒店说法只约35%，——至为罕见。其余是公共面积。这就是何以埃尔毛宫从不造成人满为患印象的原因。身居其间的客人们很容易避开他人。图上这一休息大堂乃公共区域之一。此外，还有图书馆、书店、家具店、服装店，等等。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 到处都是“大象” 宫内，“大象”随处可见，——见于各种织物、杯垫和瓶子。原来：当年，宫殿主人迪特玛·米勒-埃尔毛（Dietmar Müller-Elmau）在一家印度织物商店的一个满是灰尘的角落里偶然撞见大象图案。曾在印度生活过一段时间的他知道，在印度，大象象征了判断力和记忆，遂打定主意，宾馆里到处该有大象。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 演奏换住宿 除有众多“大象”外，埃尔毛宫还设有一个安了众多椅子的音乐厅，每年举行不下200场音乐会。一特别之处是：音乐家们拿不到钱，但可免费在宫里住下，取名 "演奏换住宿 （Play to Stay）。除众多椅子外，埃尔毛还有那张长椅……

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 您知道的，是吗？ ...一张很大、很出名的长椅。2015年埃尔毛宫的上一次G7峰会的这张照片传遍了全世界。时任美国总统奥巴马就坐在这张长椅上，显得轻松自在，东道主德国总理默克尔似正向他解释着这个世界——或向他展示长椅之大。不管真实情况如何，这张照片家喻户晓。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 这就是（东方式）放松 从硬长凳讲到放松。埃尔毛宫有一东方哈马姆（ Hamam ）。500平方米，4个治疗室，3个圆顶室，两个蒸汽浴室，一个东方茶室。因为，这个土耳其浴馆亦是一社交场所。放松、饮茶、聊天。酒店还有其它治疗室和各种游泳池——室内、室外，以及屋顶上。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 凳子何干？ 在埃尔毛宫，您不仅可以好好放松，还可乐享美馔：共设9个餐厅。本图上的Luce d'Oro餐厅质量最高、价格最贵。它赢得众多奖项，包括两颗米其林星。菜单上所列一份五道菜，定价189欧元，八道菜为249欧元。何故有那凳子？原来，它们专为女士们的手袋之用。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 专为G7建造 对酒店主管和老板米勒-埃尔毛来说，所有这些亮点都还不够。他要的是建起一个完全适合七国集团峰会的酒店——所有国家元首和政府首脑都有同等套房，可在小圈子里互相交流。说了就做。2015年，便告竣工：就是这个“Retreat” （退居）楼 ，离主楼100米，套房47个。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 不看电视看风景 这就是“Retreat”套房的内景，——至少是卧室。面对这三面朝向大自然的景观，您当然可以将电视置诸脑后。除卧室外，还有一客厅，一个带橱柜的走廊和一间带两沙发的客厅。另有一间带厕所的浴室。不过，它可是一种特别的厕所。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 安静但复杂的小厕所 是的，在你拍照时，盖子该是盖上的。可是，只要走近，它就总自动打开，那该怎么办？特别在男人那里，它不过是刺激男人游戏本能的一种功能。但实际上还有更多。看到厕纸架旁的银色面板了吗？那么现在请注意...

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 马桶圈的主人 用这个控制面板，您可电动升降马桶盖和马桶座，选择用3升或6升水冲刷，可设置干燥、按摩和摆动，可选择压力，然后，是强力除臭器按钮。还有些东西，您可能根本就不想知道。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫 每晚15欧元 如果您心痒痒了，哪怕为了这个厕所想去见识一下。您还得知道这一信息：15欧元，一晚住宿费——每平米。鉴于单人间和套房的面积从20至200平方米不等，则意味着一夜住费为350至3500欧元。价格依据季节变化而更动。内幕消息：超级厕所非每间客房都有。 作者: Marco Müller



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