七国集团为乌克兰提供安全保障

（德国之声中文网）在乌克兰尚未成为北约成员国之前，七国集团将向乌克兰提供长期军事和资金援助。美国、德国等七国集团成员国有望向乌克兰提供空军和海军的先进装备。相关约定于周三下午北约峰会闭幕之际签署。不过，这一安全保障仍远不及加入北约所能获得的。因为在后一情况下，一旦受到攻击，所有成员国均有义务派出士兵。

据德新社最新报道，乌克兰总统泽连斯基称北约峰会的结果对该国是重要的成功。周三与G7领导人在立陶宛首都维尔纽斯会晤时，他表示：“这使我们在安全领域有了全新的可能性，我感谢所有促成这一结果的人。”他说，由此，乌克兰在通往北约的道路上获得了安全保障。

在与G7达成原则性一致后，乌克兰将与各国双边谈判。

周二，泽连斯基希望乌克兰受邀加入北约的希望落空。他就此作出犀利批评，称之为西方的软弱，正中俄罗斯下怀。阻碍北约对乌克兰发出邀请的首先是美国和德国，这两个国家是乌克兰最重要的武器供应国。两国希望首先继续为该国提供具体的军事援助，以便其能更好的自我防卫。

峰会第二天，泽连斯基发出缓和的声调。在有关七国集团提供安全保障的消息宣布后，他说，可以“确定，峰会的结果不错”。但如果受邀加入北约“将是理想的结果”。他也表示，很明确，只要战争还在继续，这就不会发生。

为“空中和海上”提供现代装备

七国集团的约定旨在让乌克兰军队有能力捍卫国家、并在战争结束后足够强大，以至于俄罗斯不敢再对其发动进攻。据德新社获得的文件，为此将在空军和海军方面提供现代装备。其中，空中战斗体系被称为关键能力，——不过并未提及具体的武器系统，如战斗机或武装无人机。哪些国家将提供何种援助，尚未确定。

此外，具体的时间表也未列出。迄今为止，德国等G7国家主要为乌克兰陆军提供武器，尚未供应西方战斗机和战舰给该国。声明中还提到为乌克兰国防工业予以支持、培训军队以及提供情报。此外，G7有望继续为该国提供资金支援。

克里姆林宫称，G7的这一安全承诺是危险的。“我们认为这是极度错误和潜在非常危险的”，普京发言人皮斯科夫（Dmitri Peskow）表示。“他们为乌克兰提供安全保障，就意味着损害俄罗斯的安全。”

泽连斯基在北约峰会上

拜登提“以色列模式”

美国总统拜登在CNN周日播出的采访中，描述了对基辅提供保护的大致模式。他说，美国愿意在俄罗斯侵略战争结束后，为乌克兰提供一个类似于为以色列提供的保护。在该提议中，拜登所指的是战争结束与可能加入北约之间的时间。他说，加入北约的过程需要时间。在此期间，美国可以为乌克兰提供必要的武器，使其具备自我防卫的能力。

美国每年为以色列提供约38亿美元——其中可观的部分用于导弹和军事技术。美国国会最新的一份报告称，自二战以来，没有哪个国家比以色列获得美国更多的支持。如今，美国已经对乌克兰提供了大规模的援助：自2022年2月战争爆发以来，美国称已为该国提供或承诺超过400亿美元的军事援助。

英国周三则宣布，将再为乌克兰提供70余辆战斗和运输车辆，以及已经供给该国的挑战者2坦克配套的数千枚弹药。英国称，由此确保乌克兰军队运输弹药、装备、伤员等能力。

北约秘书长斯托滕贝格称，继续提供武器是支持乌克兰最重要的任务。“最紧迫的当然是确保乌克兰能够坚持下去。因为如果乌克兰不复存在，加入北约也就无从谈起。”斯托滕贝格与泽连斯基随后出席了新设立的北约-乌克兰-理事会首次会议。

泽连斯基与德国总理肖尔茨的双边会谈

德国提供近7亿欧元新一批武器

德国总理肖尔茨周二在峰会开幕之际向乌克兰承诺，提供价值近7亿欧元的新一批武器。其中包括坦克、爱国者防空设备以及2万枚火炮弹药。不过，德国此前在有关峰会文件的谈判中反对用一个进程表为乌克兰提供明确的加入北约的前景。峰会期间，肖尔茨也与泽连斯基举行双边会晤。

（德新社）

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