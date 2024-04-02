七名国际救援人员遭以军空袭丧生

（德国之声中文网）非政府组织“世界中央厨房”World Central Kitchen (WCK)丧生的七名救援人员当中，包括一名澳大利亚公民。澳大利亚总理阿尔巴尼斯向媒体证实了救援人员车辆在加沙地带遭遇空袭的消息，并对此予以强烈谴责：“这是一次绝对不应当发生的悲剧事件。”





阿尔巴尼斯表示，他的内阁已经就“这一毫无理性可言的事件”同以色列政府进行了直接联络。澳大利亚外交部也要求以色列驻堪培拉大使致电澄清。阿尔巴尼斯强调，人道救援人员以及平民必须受到保护。



“世界中央厨房”表示，在这次疑似由以军发起的空袭行动中，共有七名救援人员丧生。除一名澳大利亚公民之外，还有波兰、爱尔兰、英国以及巴勒斯坦人，另有一名遇难者拥有美国及加拿大双重国籍。以色列军方在社媒平台“电报”上发文称：“以军将在最高层面展开彻底调查，以弄清这起悲剧事件的来龙去脉。”

“世界中央厨房”叫停加沙救援行动

非政府组织“世界中央厨房”目前已经宣布，他们已经停止了在加沙地带的工作。该组织发布的一份声明中称，尽管他们事先已经同以军进行过通报和协调，但该组织的一个车队离开位于戴尔拜拉赫（Deir al-Balah）的一处仓库时，仍遭到袭击。当时这支车队在仓库卸载了此前通过水路运抵的一百吨紧急救援物资。声明称：“世界中央厨房的车队当时行驶在非冲突地带，车队包括两辆标有‘世界中央厨房’徽标的装甲车辆以及一辆没有装甲保护的车辆。”



以色列同极端伊斯兰武装团伙哈马斯爆发冲突以来，“世界中央厨房”一直在巴勒斯坦地区参与分配救援物资的工作。“世界中央厨房”也是从塞浦路斯将救援物资船运至加沙地带的两家救援组织之一，此外，该组织还在加沙地带参与了一个临时港口的建造工作。



“世界中央厨房”由生活在美国的西班牙籍名厨胡塞·安德雷斯（José Andrés）创建。安德雷斯周二凌晨在社媒平台X上发文写道：“以色列政府必须停止这样不加区别的滥杀行动。”





十月七日，极端伊斯兰组织哈马斯的数百名武装人员冲入以色列境内，对以平民为主的以色列人施以暴行，与此同时，哈马斯还向以色列境内发射了数千枚火箭炮。这场以色列建国以来所遭受的最严重的大屠杀事件成为日后以军加沙军事行动的导火索。

以色列军方表示，哈马斯在以色列境内发动的袭击行动，造成1100多人丧生，另有大约250人被作为人质挟持到加沙地带。哈马斯有关当局宣称，以色列方面随后对加沙地带发动的攻势中，迄今为止已造成32000多人丧生。不过，这一伤亡数字目前无法得到独立核实。除以色列外，美国、欧盟、德国以及其他一些国家也将哈马斯定性为恐怖组织。



(德新社，法新社，路透社）

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