七位英前外长发声 吁约翰逊G7援港

(德国之声中文网) 7位前英国外长周一(6月1日)呼吁英国首相约翰逊推动G7盟友成立一个国际监督香港小组，以应对北京在通过香港国安法后的行动。

前英国外长马里夫金德 (Malcolm Rifkind)、贝克特 (Margaret Beckett)、黑格(William Hague)、亨特 (Jeremy Hunt)、米利班德 (David Miliband)、欧文 (David Owen)和斯特劳 (Jack Straw)等人都在信中签名。

他们呼吁首相约翰逊在援助香港这件事上，有更积极的作为。信上说:「必须让人们看到英国在国际上领导和协调应对这场危机。」

他们呼吁约翰逊与G7盟友联系，「与国际伙伴协商，正式成立一个国际联络小组，监测香港的情况，协调联合行动」。

他们建议，该工作小组可以仿照美、英、法、德、意和俄罗斯在90年代初为应对巴尔干危机而成立的类似组织。

虽然北京一向反对「外国干预」香港事务，但这7位外长认为北京公然违反了1984年的《中英联合声明》。该声明中，北京保证香港在回归后的50年内保持自由和自治。

目前G7在如何回应北京的问题上没有达成共识。

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邹宗翰/杨威廉 (路透社)