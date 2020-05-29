 七位英前外长发声 吁约翰逊G7援港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2020

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时政风云

七位英前外长发声 吁约翰逊G7援港

继英国外交部门考虑放宽对持「英国国民海外护照」港人的签证限制后，英国7位前外交部长再有动作，连署呼吁首相约翰逊应该在G7上采取实际行动协助港人。这个建议会被采纳吗?

London Premierminister Boris Johnson PK Corona-Krise (Reuters/10 Downing Street/A. Parsons)

香港国安法争议延烧至今，英国首相约翰逊只有透过发言人表示，盼中国尊重香港的权利和自由。

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英国可能为香港人移民英国敞开大门，以此回应北京推动港版国安法。与此同时，香港出现外币兑换潮。 (30.05.2020)

北京强推港版国安法，引发港人逃亡潮。作为前宗主国的英国表示考虑给予港人庇护，但只是延长BNO的逗留时间，被指口惠而实不至。什么是BNO？为何英国在九七回归前没有给予港人居英权？ (29.05.2020)

(德国之声中文网) 7位前英国外长周一(6月1日)呼吁英国首相约翰逊推动G7盟友成立一个国际监督香港小组，以应对北京在通过香港国安法后的行动。

前英国外长马里夫金德  (Malcolm Rifkind)、贝克特 (Margaret Beckett)、黑格(William Hague)、亨特 (Jeremy Hunt)、米利班德 (David Miliband)、欧文 (David Owen)和斯特劳 (Jack Straw)等人都在信中签名。

他们呼吁首相约翰逊在援助香港这件事上，有更积极的作为。信上说:「必须让人们看到英国在国际上领导和协调应对这场危机。」

他们呼吁约翰逊与G7盟友联系，「与国际伙伴协商，正式成立一个国际联络小组，监测香港的情况，协调联合行动」。

他们建议，该工作小组可以仿照美、英、法、德、意和俄罗斯在90年代初为应对巴尔干危机而成立的类似组织。

虽然北京一向反对「外国干预」香港事务，但这7位外长认为北京公然违反了1984年的《中英联合声明》。该声明中，北京保证香港在回归后的50年内保持自由和自治。

目前G7在如何回应北京的问题上没有达成共识。

观看视频 01:14

黄之锋:国安法通过成香港噩梦

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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时事评论

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客座评论：北京会对台湾出重手吗

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