七中全会公报: 两个确立、发扬斗争精神、坚持反台独

二十大前的十九届七中全会闭幕，会议公报提到过去5年是「极不平凡的5年」，不仅打赢脱贫攻坚战、实现香港由乱到治、坚持一中反对台独，还发扬了斗争精神，对外维护国家尊严。除此之外也强调对习近平的「两个确立」。
（德国之声中文网）中共十九届中央委员会第七次全体会议（十九届七中全会）今天闭幕，根据其发布的《第七次全体会议公报》指出，会上听取和讨论了中国国家主席、中共总书记习近平受中央政治局委托作的工作报告，也讨论并通过了《中国共产党章程（修正案）》、十九届中央委员会向二十大的报告和十九届中纪委会向二十大的工作报告等3份文件。
公报写道：全会充分肯定自十九届六中全会以来中央政治局的工作。过去一年以来，「面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中央政治局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全党全军全国各族人民，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调。……着力保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，推动党和国家各项事业取得新的重大成就，为召开党的第二十次全国代表大会创造了良好条件。」
本次全会也总结了中共自十九大以来5年内的工作，并且表示「十九大以来的5年，是极不平凡的5年」。公报中细数5年来所达到的成就，包括「打赢脱贫攻坚战，完成全面建成小康社会的历史任务；开展抗击新冠肺炎疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康；落实『爱国者治港』原则，香港局势实现由乱到治的重大转折；坚持一个中国原则和『九二共识』，展示了维护国家主权和领土完整、反对『台独』的坚强决心和强大能力、发扬斗争精神，在斗争中维护国家尊严和核心利益，牢牢掌握了我国发展和安全主动权…」等。
关于现任中共最高领导人习近平，公报提到「5年来，以习近平同志为核心的党中央高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。」全会并强调「两个确立」，指出「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」，反映了中共全党全军全国各族人民共同心愿，对「新时代中共党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义」。
公报强调：「全党要深刻领悟『两个确立』的决定性意义，增强『四个意识』、坚定『四个自信』、做到『两个维护』，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。」
七中全会于10月9日至12日在北京召开，也被视为二十大的预备会议。今年二十大除了揭晓习近平是否会连任之外，谁能「入常」成为新一届常委也是一个关注重点。对于中国政局接下来的发展，目前存在诸多分析和传言，但熟悉中共的媒体人何频认为本次二十大结果并不会有太大的惊喜。
现居纽约的何频向美联社表示：「不管是谁入常，他们都有一个共同点：都必须听习近平的。」他认为，这次会前的准备工作相较以往显得很平静，中国的一党制中曾经存在的派别、多元主义和公开的政治分歧已经消失。何频指出：「中国政治正在进入一个全新的阶段。」即使是在毛泽东时期，也存在着相互竞争的派别，因为毛泽东鼓励派系斗争以加强他自己的权力。
何频在为德国之声撰写的评论中提到：「事实是，中共内部现在都不存在清哳或隐藏的派系，无论是元老，还是官僚，抑或民间，对习近平的个人权力都不构成真正威胁。简单地说，二十大的权力关键点，并不是在习近平连不连任，而是习近平如何分配权力。如果说未来中共还会产生新的政治派系，那也只是习近平下面的分支，他们只是为了争宠而战，而不是挑战习近平，至少未来十年会如此。」
不过，前香港记者Willy Lam和美国企业研究所的分析家Derek Scissors等人则持不同看法，他们认为：习近平仍可能被迫妥协，保留或提拔对中国治理有不同看法的人。
（美联社、新华社、路透社等）
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