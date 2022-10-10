七中全会公报: 两个确立、发扬斗争精神、坚持反台独

（德国之声中文网）中共十九届中央委员会第七次全体会议（十九届七中全会）今天闭幕，根据其发布的《第七次全体会议公报》指出，会上听取和讨论了中国国家主席、中共总书记习近平受中央政治局委托作的工作报告，也讨论并通过了《中国共产党章程（修正案）》、十九届中央委员会向二十大的报告和十九届中纪委会向二十大的工作报告等3份文件。

公报写道：全会充分肯定自十九届六中全会以来中央政治局的工作。过去一年以来，「面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中央政治局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全党全军全国各族人民，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调。……着力保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，推动党和国家各项事业取得新的重大成就，为召开党的第二十次全国代表大会创造了良好条件。」

「极不平凡的5年」

本次全会也总结了中共自十九大以来5年内的工作，并且表示「十九大以来的5年，是极不平凡的5年」。公报中细数5年来所达到的成就，包括「打赢脱贫攻坚战，完成全面建成小康社会的历史任务；开展抗击新冠肺炎疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康；落实『爱国者治港』原则，香港局势实现由乱到治的重大转折；坚持一个中国原则和『九二共识』，展示了维护国家主权和领土完整、反对『台独』的坚强决心和强大能力、发扬斗争精神，在斗争中维护国家尊严和核心利益，牢牢掌握了我国发展和安全主动权…」等。

关于现任中共最高领导人习近平，公报提到「5年来，以习近平同志为核心的党中央高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。」全会并强调「两个确立」，指出「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」，反映了中共全党全军全国各族人民共同心愿，对「新时代中共党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义」。

公报强调：「全党要深刻领悟『两个确立』的决定性意义，增强『四个意识』、坚定『四个自信』、做到『两个维护』，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。」

消失的派系

七中全会于10月9日至12日在北京召开，也被视为二十大的预备会议。今年二十大除了揭晓习近平是否会连任之外，谁能「入常」成为新一届常委也是一个关注重点。对于中国政局接下来的发展，目前存在诸多分析和传言，但熟悉中共的媒体人何频认为本次二十大结果并不会有太大的惊喜。

现居纽约的何频向美联社表示：「不管是谁入常，他们都有一个共同点：都必须听习近平的。」他认为，这次会前的准备工作相较以往显得很平静，中国的一党制中曾经存在的派别、多元主义和公开的政治分歧已经消失。何频指出：「中国政治正在进入一个全新的阶段。」即使是在毛泽东时期，也存在着相互竞争的派别，因为毛泽东鼓励派系斗争以加强他自己的权力。

何频在为德国之声撰写的评论中提到：「事实是，中共内部现在都不存在清哳或隐藏的派系，无论是元老，还是官僚，抑或民间，对习近平的个人权力都不构成真正威胁。简单地说，二十大的权力关键点，并不是在习近平连不连任，而是习近平如何分配权力。如果说未来中共还会产生新的政治派系，那也只是习近平下面的分支，他们只是为了争宠而战，而不是挑战习近平，至少未来十年会如此。」

不过，前香港记者Willy Lam和美国企业研究所的分析家Derek Scissors等人则持不同看法，他们认为：习近平仍可能被迫妥协，保留或提拔对中国治理有不同看法的人。

二十大，谁会入常？ 习近平 中共中央政治局常委会的常委是中国拥有最高领导、决策权力的人，属于正国级党和国家领导人。总书记是常委会的首要成员领导，通常兼任国家主席，几位常委往往还兼任国务院总理、人大常委会委员长、政协主席等职务。外界普遍预测，目前的领导人习近平将在二十大上连任，继续在中共中央政治局常委中排名第一。

二十大，谁会入常？ 李克强 政治局常委名单的顺序一般按资历和职位排列，反映其在党内和政府内的地位。自江泽民以来的过去几届，排在第二位的都是国务院总理。虽然一段时间以来有关“习下李上”的流言在网络上层出不穷，但分析人士大多认为，“李上”的可能性很小。李克强本人也在今年3月人大后的记者会上明确表示，这将是他担任总理的最后一年。不过，李克强仍有可能继续留在常委中，转任其他职位。

二十大，谁会入常？ 胡春华 鉴于李克强会卸任国务院总理，将会产生一位新总理。胡春华是分析人士眼中一位热门人选。现年59岁的胡春华目前是国务院副总理，按照惯例，出任国务院总理者先要经历副总理职务。目前四位国务院副总理分别是韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤。除了胡春华，其他三位都已超过68岁——如果考虑“七上八下”这个不成文的年龄规则，那么胡春华的可能性最大。不过，胡春华和已经落马的孙政才早年间曾一并被猜测为可能的“接班人”，也被看作有“团派”背景，外界认为他和习近平的关系并不亲密。

二十大，谁会入常？ 汪洋 另一位被看作是国务院总理热门人选的是现任全国政协主席汪洋。现年67岁的汪洋曾经担任国务院副总理职务。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤对德国之声表示， “现在选总理，主要取决于习近平的标准为何，而政治忠诚会是关键”，他认为，从这个角度来看，汪洋比胡春华更适合，汪洋“跟习近平配合得蛮好的”。不过也有分析认为，习近平可能希望更年轻的亲信接班，让汪洋、李克强、王沪宁这三位67岁的现任常委都退休，或者至少其中一到两位退休。

二十大，谁会入常？ 李强 美国“亚洲协会”近日发布题为“解密二十大”的报告，分析了五种可能的“入常”情景。在情景1中，“习近平的门生李强将出任总理”。李强是现任上海市委书记和政治局委，被“亚洲协会”报告描述为“似乎是习近平对总理人选的第一选择”。报告称，李强的竞争力因为今年上海疫情管理不力受到影响，如果他仍能出任总理，“将表明习近平仍然处于非常强大的政治地位”。

二十大，谁会入常？ 丁薛祥 “亚洲协会”的“解密二十大”报告也指出，丁薛祥、李希、陈敏尔等与习近平比较亲密的官员可能在二十大上得到重用。在其他一些坊间盛传的版本中，新的常委名单中也包含丁薛祥。现年60岁的丁薛祥是中央书记处书记、中央办公厅主任。他在习近平2007年短暂出任上海市委书记期间获得习提拔，被看作是习近平的核心幕僚之一。

二十大，谁会入常？ 陈敏尔 另一位被外界看好的习近平老部下是重庆市委书记陈敏尔。在习近平主政浙江时，陈敏尔担任浙江省委宣传部长，在习近平领导下工作。陈敏尔在2017年孙政才落马后接任重庆市委书记，在当地誓言要“肃清薄熙来、孙政才余毒”。在“亚洲协会”报告的情景4中，“假设习近平的权力不受约束，那么（目前常委）李克强、韩正、汪洋、王沪宁和栗战书都会被年轻的、绝对忠诚的习近平盟友取代。丁薛祥、李强、陈敏尔、黄坤明和李希是这里的潜在人选”。

二十大，谁会入常？ 李希 美国政治学者史宗翰认为，如果继续是“七上八下”，最有可能补位的是丁薛祥和李强。如果改为 “六上七下”，那么李强、丁薛祥，陈敏尔和广东省委书记李希也有望入常。广东是中国经济大省，李希本人也被看作受到习近平信任。不过，史宗翰认为李希是独立派系，表示李希以及汪洋、胡春华担任常委会有利于中共内部的政治精英自主性。

二十大，谁会入常？ 黄坤明 在谈到二十大可能的人事布局时，台湾政治大学东亚研究所教授王信贤提到了四位值得关注的人物：李强、丁薛祥、黄坤明及何立峰。前三位都是现任政治局委员。黄坤明是习近平的老部下，目前担任中宣部部长，是习近平宣传战略的主导者。有观点认为，黄坤明未来可能接替王沪宁主管意识形态。王信贤说，“黄坤明在宣传与意识形态部分帮习近平立下大功”， “蛮有机会入常，也会接下宣传的位置”。



（美联社、新华社、路透社等）

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