七个问题了解德国扩大边境检查

（德国之声中文网）申根区是什么？包括那些国家？

申根区被视为欧洲最重要的成就之一：成员国开放彼此之间的内部边界，无须检查证件就可实现人员和货物的自由流动。最初的协议签署于1985年，也就是近40年前，当时的成员国有德国、法国以及比利时、荷兰、卢森堡。签署地点位于卢森堡边境小镇申根。

如今，申根区已有29个成员国。其中包括25个欧盟成员国，以及冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士。

申根区内何种情况下允许边境检查？

根据申根规定，在“非同寻常的情况下”，成员国可以实施边境检查，不过仅可“暂时”作为“最后手段”实施。为限制非法移民、防范极端伊斯兰恐怖主义、应对俄罗斯侵略乌克兰战争带来的威胁等，例外的情况也变得常见。自2006年以来，申根成员国已在440个案例中限制了边境自由。欧委会可向成员国发出警告，但并无否决权。

目前哪些申根国家实施边境检查？自周一起有何变化？

当前，有八个申根成员国在布鲁塞尔登记实施边境检查，包括德国、奥地利、意大利、法国、丹麦、瑞典等。奥地利给出的理由是关于“非法移民”，意大利则是关于“恐怖主义活动的风险”。

2015年，德国曾因当时的移民问题引入与奥地利边界的检查。自2023年10月起，德国也在与波兰、捷克、瑞士边界实施检查，奥运会之际则在与法国的边界实施检查。

自周一（9月16日）起，德国则在所有陆地边界实施检查，即也包括与比利时、丹麦、卢森堡和荷兰的边界。

德国开始全线边境检查 对欧盟意味着什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国扩大边境检查的理由是什么？

德国内政部长费泽尔（社民党）在致函欧委会时指出移民与安全状况。她写道，联邦以及各州接收及供给难民的资源已“几乎耗尽”。除“极端伊斯兰恐怖主义的危险”之外，“新近发生的由难民实施的持刀行凶等暴力犯罪事件导致民众的安全感以及内部的和平受到严重损害”。

边境检查可实现什么目的？

边境检查可以实现所谓“逐回”（Zurückweisung）。这比将已经非法入境德国的相关人员驱逐出境，复杂程度要小一点。据德国内政部信息，自2023年10月以来，在德国边境已实施了30000多起“逐回”。目前被逐回的人员是不寻求避难的非法移民以及已被列入禁止入境名单的人员。

此外，内政部一名发言人表示，在迄今的边境检查措施下，与前一年相比，避难申请数量下降了五分之一，自2023年10月至2024年7月在与波兰、捷克、奥地利和瑞士边境还抓获了1300余名蛇头。不过，在边境被逐回的人员有多少之后仍得以进入德国，并不清楚。

与此同时，德国警察工会估计，鉴于德国的边境长达近3900公里，“无缝检查”是不可能的，而只能是抽样检查。

欧盟其它成员国反应如何？

奥地利、波兰等邻国对于德国扩大边境检查的措施表示存有顾虑。不过，德国总理肖尔茨（社民党）表示，他已经开始与邻国领导人进行十分详细地商谈，同时也与欧委会主席对话。“众所周知，我们是在欧盟法律框架内行动，但会最大限度地使用我们的可能性”，肖尔茨说道。“各方都理解，前往德国的人数太高，因此德国政府希望通过良好的管理来掌控非法移民问题，这是可以理解的。”这也包括边境检查措施。

波兰总理图斯克表示，将与德国的其它邻国举行“紧急磋商”。他说，要打击非法移民，不应在欧盟内部边界实施检查，而是应加强保护欧盟外部边界。

欧盟5月达成一项共同的难民法改革，其中包括加强欧盟外部边界保护。然而，该法将于2026年中才生效。德国内政部长费泽尔今年初就已表态称，在该法生效前，她计划继续实施目前的边境检查措施。

匈牙利总理欧尔班则做出完全不同的反应：他在X平台向德国总理肖尔茨写道：“欢迎加入俱乐部！”至于欧尔班的“俱乐部”所指为何，他没有详述。欧尔班是欧盟内唯一的国家保守主义政府领导人，反对移民并多次在移民方面违反欧盟的法律。

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德国的边境检查将实施多久？

新的边境检查暂定六个月，到2025年3月15日截止。在有缘由的情况下，可延长到最多两年。而5月改革后的申根规定之下，在严重的例外情况下，鉴于持续的威胁，可再延长一年，也就是一共最多三年。不过，现实情况下，一些国家在暂时中止后，可重新登记，实施新的边境检查。

（法新社、德新社、德国电视一台）

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