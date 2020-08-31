“七上八下”——漫话中共党史术语系列之六

（德国之声中文网）这个通俗说法的意思是：一家个体户，如果你雇佣七个工人，你就是社会主义的个体户，就允许你上马，允许你存在；如果你雇佣的八个工人或者以上，你就是资本主义个体户，就要立刻下马，取缔你的存在。

上个世纪70年代末，开放个体户创业，解禁乡村家庭工业，恢复城乡小商品市场--私营经济开始在中国大陆萌动。1979年底，全国批准开业的个体工商户约10万户，两年后的1981年，统计数据变为101万，翻了10倍。随之而来的是，"雇工"这个在中国绝迹的、在以往被视为有剥削色彩的词汇出现了。

1979年，广东高要县农民陈志雄承包了8亩鱼塘，辛苦一年，稍有斩获，第二年，陈志雄扩大再生产，承包141亩鱼塘，夫妻俩干不过来，就只好雇人，雇请固定工一人，临时工400个工日。第三年，陈继续扩大经营，承包面积达497亩，雇请固定工5人，临时工1000个工日。

在当年，像陈志雄的情况并不少见。广州第一批个体户之一的高德良，1980年4月下海创办"周生记太爷鸡"，做了不到半年就雇了6个帮工。而安徽著名的"傻子瓜子"年广久，自挂牌以后生意就很兴旺，也雇请了一些无业青年当帮手，到1979年底，雇工达12个。

陈志雄、高德良、年广久等人的举动，触动了当年意识形态最敏感的神经：在社会主义国家，是否应该有以往被视为带有剥削意味的"雇工"的存在。

而在当年，官方的说法是非常明确的。1980年中央75号文件明确规定："不准雇工"。陈志雄、高德良、年广久等人也遭到了空前的指责，"剥削"、"走资本主义道路"的帽子乱飞。指责他们的人，除了以往朴素的无产阶级感情之外，其主要根据即是来源于这一文件精神。

于是，陈志雄的事情，一下子闹到了《人民日报》。1981年5月29日，《人民日报》发表《关于一场承包鱼塘的争论》一文，并开辟了"怎样看待陈志雄承包鱼塘问题"的专栏，展开讨论，历时三个月。争论的焦点之一是："雇工算不算剥削"？

2008年北京街头的小摊贩

讨论中，中央书记处政策研究室的经济学家林子力，从马克思的《资本论》中找到了一条根据："雇工到了八个就不是普通的个体经济，而是资本主义经济，是剥削。"这是马克思在《资本论》第一卷第三篇第九章《剩余价值率和剩余价值量》中明确地划分的"小业主"与"资本家"的界线。按马克思的计算，在当时(19世纪中叶)，雇工7人以下，自己也和工人一样直接参加生产过程的，是"介于资本家和工人之间的中间人物，"也就是小业主，而超过8人，则开始"占有工人的剩余价值"，是为资本家。这就成为社会主义正统的政治经济学话语体系。于是，那个时期，在几乎所有的社会主义经济理论中，"七上八下"是一条铁定的界线。

争论并没有就此打住。1982年1月，在昆明召开的全国农业生产责任制讨论会上，广东社科院经济研究所的两位与会者提交了一份调查报告，再次认为，陈志雄行为的资本主义性质非常明显。新华社记者以这份报告为根据，写了一份题为《广东沙浦公社出现一批雇佣劳动基础的承包大户》的内参，引起了中央领导的重视。一位高层领导批示："我个人认为，按这个材料所说，就离开了社会主义制度，需要做出明确规定予以制止和纠正并在全省通报。事关社会主义制度的大局，故提请省委考虑。"

4月22日，广东省委将《关于陈志雄承包经营的情况报告》送到国家农委。报告肯定了陈志雄的承包方法和经营方式，认为"就其经济效益来说，比原来'吃大锅饭'的集体经营要好"，报告同时强调："这是发生在特殊的历史条件下产生的效益"。

广东省委的态度，为私营企业的雇工政策撕开了第一道很小的、却决定了中国私营企业命运的小口子。

1983年1月，中共中央对超出政策规定雇请较多帮工提出"三不"原则："不宜提倡，不要公开宣传，也不要急于取缔。"

1984年10月22日，邓小平明确指出："前些时候那个雇工问题，相当震动呀，大家担心得不得了。我的意见是放两年再看。那个能影响到我们的大局吗？如果你一动，群众就说政策变了，人心就不安了。你解决了一个'傻子瓜子'，会牵动人心不安，没有益处。让'傻子瓜子'经营一段，怕什么？伤害了社会主义吗？"两年到了，邓小平还是说："再看看。"

"看"了几年之后，中央1987年中央5号文件中，去掉对雇工数量的限制，"三不"原则改成了十六字方针："允许存在，加强管理，兴利抑弊，逐步引导。"

1988年4月，第七届全国人大一次会议通过宪法修正案，第11条增加了"国家允许私营企业经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法权利和发展。对私营经济实行引导、监督和管理"的内容。这是中国实行社会主义改造、消灭私营经济之后，首次在宪法上重新确立私营经济的法律地位。在现今看来比较可笑的"七上八下"的雇工之争，才宣告结束。

系列报道说明：

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