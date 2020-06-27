七一游行拘370人 疑犯送内地审判？

23年前的七一，香港回归；23年后，这是港版国安法生效第一天，也是自2003年以来七一游行首次被禁。不过仍有不少民众走上街头，港警发射水炮驱散人群，数百人被捕，不乏涉嫌违反新生效的国安法者。
（德国之声中文网）周三（7月1日）港版国安法实施首天，大批港人响应号召在港岛游行。港警派出5000名警员戒备，出动水炮车、发射胡椒球弹驱散，大批在场记者受伤。警方公布截至晚上10时，共拘捕约370人，当中10人涉嫌违反国安法。
警方指，疑犯分别因被搜获丶展示丶挥动印有「香港独立」丶「光复香港丶时代革命」等字句的旗帜或标语，有人被搜出写有「民族自强丶香港独立」的贴纸，警方已检取有关物件作证物。
携港独旗涉分裂国家
首名涉违国安法的市民当天下午约1时半被捕。香港警方在Facebook公布，警员截查铜锣湾百德新街一名「形迹可疑的男子」，在其身上搜获一幅写有「香港独立」的旗帜后将其拘捕。根据港版国安法，干犯分裂国家或颠覆国家政权罪行，最高可囚終身。
为了执行国安法，警方印制新的紫色旗，旗上写有：「这是警方发出的警告。你们现在展示旗帜或横额/叫口号/或其他行为，有分裂国家或颠覆国家政权等意图，有可能构成《港区国安法》的罪行，你们可能会被拘捕及刑事检控。」
《香港01》较早前引述警方消息称，国安法生效后警方已设立专责部门办理国安犯罪案件，市民若在集会游行中举港独旗、香港蓝白旗、叫「香港独立 唯一出路」、「香港人建国」等口号，或者煽动台独、藏独、疆独等，皆属违法。警方会在现场录影及搜证，可行情况下会作出警告，警方也可以作即时拘捕，而拘捕前不一定需要预先作出任何警告。
疑犯送内地审判？
在周三中国国务院办公室的新闻发布会上，香港《星岛日报》记者提问：香港国安法实施，是否会将犯罪嫌疑人送内地审判？港澳办副主任张晓明对此回答地相对模糊，没有否定遣送内地审判的可能。
张晓明称，“国安法第55条规定很清楚，国安公署只在三种特定情形下行使执法权。驻港国安公署的执法权主要体现在它要对有关案件进行立案侦查，采取必要的侦查措施，也包括报请指定的人民检察院批准之后逮捕有关的犯罪嫌疑人。至于后续的一些环节，包括香港话叫‘检控’，我们叫‘起诉’，也包括审判，国安法都规定得很清楚，由最高人民检察院指定的检察院来负责检控、最高人民法院指定的法院来负责审判。”
七一游行17年来首被禁
香港每年七一都有大游行，發起团体香港民阵早前申请不反对通知书，遭警方以防疫「限聚令」为由反对，是港府自2003年来首次拒批七一游行。發起人向公众集会及游行上诉委员会提出上诉，也遭驳回。
儘管如此，仍有不少港人计划上街。民主党立法会议员胡志伟、民阵副召集人陈皓桓联同多名民主派区议员，前一天（6月30日）宣佈会以个人身分继续举办七一游行。
《苹果日报》报导，陈皓桓称自己和其他议员都知道被捕风险，但认为绝对不可以退缩，「如果害怕，自由和权利只会渐渐失去」，并一度激动说：「七一不上街又谈何之後的自由同民主？又谈何之後的抗争？」
游行于下午2时集合、3时出發，由港岛铜锣湾游行到中环遮打道，游行主题与民阵七一游行一样，为「反抗国安恶法，坚持五大诉求」。发起人强调是和平游行，冀警方保持克制，又表示国安法虽已生效，但不会叫游行民众不带旗帜和不叫口号。
李澄欣/张慈（综合报导）