七一林郑哽咽谢北京 庆典拒邀泛民议员

(德国之声中文网) 周三（7月1日）香港主权移交23周年，林郑月娥早上在回归庆祝酒会上致辞，表示港区国安法立法被视为中央与香港特区关係，自回归以来「最重要的發展」，为完善香港维护国家主权领土完整丶安全制度所踏出历史一步。

她说去年6月以来，香港社会饱受「暴徒」的破坏，经济民生受到重大影响。她形容，港版国安法是香港走出困局丶从乱到治的转机，特区政府会竭尽所能，负起实施港区国安法的主体责任，会尽快与国安公署合作，建立完全国家安全的机制。

她发言时一度激动哽咽，指过去一年个人遭受众多攻击，「是40年公务生涯最艰难的一年」。她感谢家人朋友的支持，也感谢中央政府对自己的信任与坚定不移的支持。

中联办主任骆惠宁致辞时指，「国安法是一国两制实践重要里程碑」。他说，人大常委会制定港区国安法，是对一国两制制度体系有利的加固和完善。他形容，「港区国安法对危害国家安全的极少数人, 是高悬的利剑, 但对绝大多数香港居民是保障权利自由, 和安宁生活的守护神。」

嘉宾减三分之二 香港电台遭「报复」

酒会在港岛湾仔的香港会议展览中心举行，今年嘉宾人数会大减逾三分之二，民主派立法会议员及区议员都不获邀请，以防范保安及疫情的双重风险。

典礼直播以往由公营广播机构香港电台制作，但今年改由无线电视（TVB）承制，香港电台仅负责讯号发送。香港电台自去年6月反送中运动起，屡遭投诉及被指反政府，《香港01》早前引述消息指，由於香港电台近期表现「不好」，港府决定「七一不让他们做」，更扬言未来或会收回更多活动或节目制作权。

在酒会开始前，众嘉宾早上8时在香港会展外的金紫荆广场出席升旗仪式，现场设置大布景板，上面写上「国家安全法 保一国两制 还香港稳定」。出席嘉宾包括行政长官林郑月娥、前特首董建华、梁振英、曾荫权，各司局长、行会成员、立法会主席和部分建制派议员、终审法院首席法官马道立，以及中联办主任部骆惠宁、外交部驻港特派员公署特派员谢锋，以及解放军驻港部队司令员陈道祥等。

因应疫情关系，今年升旗仪式不设公众观礼区。每年七一都有民主派人士在会场附近示威，港警重兵封锁附近一带。

早上七时，社民连成员十数人到会展附近示威，香港独立媒体报导，他们带着「人民英雄永垂不朽，層夫政权遗臭万年」花牌等示威道具。防暴警察向所有社民连成员搜身，过程约半小时。民众注意到在场警员配有新的紫色旗帜执勤，警告在场人士可能干犯港版国安法。

港澳办副主任张晓明

港澳办：给香港的生日礼物

同日上午，国务院早上10时在北京举行记者会，解说全国人大常委会周二（6月30日）表决通过的《港区国安法》。港澳办常务副主任张晓明表示，原本香港已经偏离轨道，国安法就是为了往「一国两制」的方向拉近，他形容立法是一国两制重要里程，相信是香港的守护神，犹如给予香港的生日礼物，相信可以「一法定香江」。

有记者提问，有西方媒体指国安法是违反「一国两制」的举措，威胁中国将受到制裁。张晓明回应指，港版国安法立法目的就是为了维护「一国两制」，立法内容亦没有超出「一国两制」的框架。他说，如果要搞一国一制，「我们完全可以把中华人民共和国刑法、刑事诉讼法、国家安全法等这些全国性法律直接适用于香港特别行政区，何必费这麽大周章为香港度身订做制定一部国安法呢？」

中国内政「关你咩事？」

他指责香港和一些国家扭曲一国两制，是「强盗逻辑」，「好似中央不能管、反而他们可以随意指手画脚」。他说中央制定中国一个地方行政区域的维护国家安全法例，完全是中国的内政，甚至引用香港口头语「有冇搞错呀，关你咩事？」

他强调，中国人看人脸色，仰人鼻息的年代已经一去不返。

张慈/李澄欣(综合报导)