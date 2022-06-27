 七一前夕多名記者遭拒 香港記協表示遺憾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2022

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七一前夕多名記者遭拒 香港記協表示遺憾

中國國家主席習近平將於7月1日出席香港回歸25週年活動，港警已就此加強保安措施。但就在活動前夕，傳出有多家獲邀採訪的傳媒機構，被港府新聞處以「保安」為由要求撤換記者。對於當局突然作出的安排，記協表示極度遺憾。

BRICS-Gipfel 2022 | Chinas Präsident Xi Jinping

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1997年七月一日，香港主权正式移交中国。中国承诺在香港实行"一国两制"，保障香港的"高度自治，港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变。" 然而，众所周知，过去25年以来，香港已经发生了"翻天覆地"的变化。

据香港媒体报道，习近平将从深圳前往香港，出席回归25周年庆祝活动。此前中国官媒宣布习近平将会参加庆典，但并未透露他是否将亲自前往。

國安法施行讓香港發生巨變，兩年多來許多香港人因政治局勢移居海外但心繫家園。前香港電臺主持人曾志豪在節目遭到停播，又被無預警解雇後，2021年7月搬到台灣。在國安法2週年和香港回歸25週年之際，他跟德國之聲分享海外港人心聲。

香港「一國兩制」25年，「東方之珠」如今面貌如何？德國之聲專訪曾任台灣光華新聞文化中心主任、駐港7年的作家平路，述說她的香港記憶，以及她對港台文化交流的觀察。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平確定出席香港回歸25週年大會暨第六屆特區政府就職典禮，成為各家媒體關注焦點。但香港記者協會卻在週二（6月28日）指出，多家原本獲邀的媒體機構，因「保安為由」遭港府新聞處要求撤換人選。對此，記協深表遺憾。

為了確保活動正常，港府要求出席七一活動的官員、立法會議員、及媒體每天都必須進行核酸檢測，並在活動前入住隔離酒店。但多家媒體在28日陸續收到通知，全部或部分已預先登記的記者，因「保安理由」被拒出席採訪，且未進一步交待原因。

根據記協了解，受影響的傳媒機構包括《明報》、《香港01》、《南華早報》、now新聞台及法新社等至少七間本地及海外大型傳媒機構。雖然新聞處稱可以申請換人，但記協稱，「大部分傳媒機構已無法安排符合要求的人手，將不可能派員到場採訪。」

香港記協指出，早前新聞處提供每間獲邀傳媒機構，最多20名出席的記者及攝影記者或攝影師報名。幾天後突然收緊安排，只容許採訪就職典禮及升旗典禮的記者各一名，並要求採訪記者自6月26日開始，每日進行核酸檢測，只有結果呈現陰性者始可進行採訪；而採訪就職典禮的記者，則須自6月29日就開始入住隔離酒店。

Hongkong John Lee

今年7月1日除了是香港回歸中國25週年紀念之外，也是新任特首李家超的就職典禮。

對於當局作出的採訪安排，記協透過聲明表示「極度遺憾」。

記協補充，未能讓傳媒機構到現場報導香港歷史時刻，不只阻止新聞工作者履行天職，更是對這全球矚目的盛事「蒙上污點」。

港府新聞處回應指出，不會評論個別機構和人士的認證狀況，港府在制定有關慶祝香港特別行政區成立25周年的採訪安排時，已盡量平衡傳媒工作的需要和保安要求。

路透社報導指出，包含路透社在內，目前已經有超過7家傳媒機構遭拒絕。

路透社發言人證實，該通訊社的2名記者已被禁止報導新任特首李家超的交接儀式和就職典禮。至於其他媒體均未回應路透社的置評請求。

香港《明報》報導稱，早前部分駐港外媒機構未獲准報名採訪七一活動，包括日本的日本經濟新聞（日經）、朝日新聞、台灣中央社、加拿大《環球郵報》、大型圖片通訊社Getty等，亦包括在「新聞處發布系統」有登記的「香港自由新聞」、「獨立媒體」等網媒。

今年七一將不會有示威

香港社會民主連線過去每年在回歸週年當天，均會發起遊行等示威活動。不過社民連主席陳寶瑩週二（6月28 日）在社交媒體上宣布，由於社民連部分義工及友人今日（6月29日）被國安警察約談，因此「我們經評估形勢後，在七一當日不會有任何示威活動。形勢艱難，祈請見諒。」

在這篇貼文底下，不少網友表示對此支持，認為「平安最重要」，也有人稱「原來回歸是如此見不得人的事，不能報導，也不能見光」。

港警於週二（6月28日）下午舉行記者會，介紹中國國家主席習近平將赴港出席回歸25週年活動，警方將採取的保安措施。警務處助理處長呂錦豪表示，港警沒有收到今年「七一」的示威申請。

今年5月特首選舉投票日期間，社民連曾於灣仔舉行小型的3人遊行，抗議剝奪市民投票權。主席陳寶瑩帶領著2名成員，沿路高喊「立即實行雙普選」、拉著著布條，走到中環廣場。警方在遊行開始前盤查3人，過程中也一路緊隨，但並未釀成衝突。

（綜合報導）

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